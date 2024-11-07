Karton ambalaj sanayicileri toplantısından…

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) , 31 Ekim 2024 tarihinde Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirdiği aylık tanıtım toplantısında, karton ambalaj üreticileri ve matbaalar için, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MARTEK) teknoloji bölgesinde konuşlanan Ar-Ge odaklı yeni teknolojilerle iş dünyasına inovatif çözümler üreten “Yuchisoft Bilişim” yazılım firmasının sunumu gerçekleştirildi. KASAD Genel Sekreteri Erol Gül’ün davetiyle toplantıya katıldım. Karton ambalaj sanayisinin gelişimine destek olarak üreticileri ulusal ve uluslararası arenada temsil amacıyla 1991 yılında kurulan derneğin başkanı Alican Duran, sektörün lider kuruluşlarından “Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ”'nin 3. nesil yöneticisi…

Başkanın açış konuşmasının ana temasını “Karton ambalaj sektörü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramları” oluşturdu denilebilir.

Başkanın konuşması sonrası alanlarında uzman kişiler;

- Ambalaj Sektörünün Geleceği: Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm Hibe ve Teşvikleri

- Avrupa Birliği Sıfır Emisyon Hedefleri: İhracat Firmalarına Yönelik Kritik Regülasyonlar

- KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm: Rekabetin Geleceği

- Dijital Ürün Pasaportu

Konularında bilgilerini sundular.

Başkan Alican Duran ve konuşmacılardan ve açık kaynaklardan derlediğim notları bilgilerinize sunmak istiyorum.

Sektör ekonomik ve sektörel dinamiklerin karmaşık etkisiyle şekilleniyor.

Öncelikle, Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve stagflasyonun etkisiyle bu pazarda ciddi talep düşüşleri yaşanmakta.

Bu durum, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Avrupa’da, karton ambalaj taleplerini zayıflatıyor.

Özellikle Batı Avrupa’da yüzde 15’lik üretim kayıpları gözlemleniyor.

Bununla birlikte, 2025’in ikinci yarısında toparlanma öngörülüyor ve bu dönemde talebin artması bekleniyor, ancak belirsizlikler hâlâ önemli bir risk teşkil ediyor.

Karton ambalaj sektörü, geri dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konuların öne çıktığı bir dönemde, yeşil üretim politikalarına büyük yatırım yapıyor.

Bitkisel elyaf bazlı ürünlere olan talep artarken, ikincil ambalaj çözümlerine yönelik talep daralıyor. Özellikle, sektördeki şirketler bu yeni trendleri fırsata çevirmeye çalışıyorlar.

Ambalaj sektörünün genel performansı, 2024 yılının ilk altı ayında ihracatta yüzde 7 oranında artış gösterdi ve 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ancak, ihracat değeri dolar bazında yüzde 4 oranında düştü.

Kağıt/karton ambalaj ihracatı 2023’ün aynı dönemine kıyasla gerileyerek 500 milyon dolara indi.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin karton ambalaj sektörü, hem iç piyasadaki büyüme potansiyelini değerlendirmek hem de çevresel sürdürülebilirlik trendlerini yakından takip etmek zorunda.

Ayrıca, savaş gibi bölgesel faktörler de sektörü etkileyebilecek olası riskler arasında bulunuyor.

Karton sanayi yeşil dönüşüm

Karton ambalaj sanayisi, küresel çevresel farkındalık ve yeşil dönüşüm hareketleri doğrultusunda önemli bir değişim sürecine girdi.

Yeşil dönüşüm, ambalaj sektöründe karbon ayak izini azaltmayı, sürdürülebilir kaynak kullanımını ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlıyor.

Geri dönüştürülebilir ve yenilikçi üretim

Karton ambalaj, doğası gereği geri dönüştürülebilir olması nedeniyle çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sektör, üretim süreçlerini yenilenebilir enerji kullanımıyla destekleyerek karbon emisyonlarını düşürmeye çalışıyor.

Birçok üretici, geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı oranlarını artırarak daha çevreci çözümler geliştiriyor.

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat politikaları, sürdürülebilirlik odaklı projeleri zorunlu hale getirdiği için Türk ambalaj sektörü de bu dönüşümün bir parçası olmaya çalışıyor.

Çevresel düzenlemeler ve yasal uyum

Avrupa Yeşil Mutabakatı, karton ambalaj sektörüne doğrudan etki ederek çevresel düzenlemeleri sıkılaştırıyor.

Örneğin, karbon emisyonlarını azaltma zorunlulukları, üreticileri yenilikçi ambalaj çözümlerine yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Türkiye de ihracat yaptığı ülkelerin taleplerine uyum sağlamak için çevre dostu üretim tekniklerini hızla benimsiyor.

Bu bağlamda, çevresel etiketleme, karbon ayak izi sertifikasyonu ve geri dönüşüm standartları gibi kriterler önem kazanıyor.

Sürdürülebilir malzemelere yatırım

Karton ambalaj sektöründe yeşil dönüşüm, sadece enerji kullanımını değil, aynı zamanda kullanılan hammaddeleri de kapsıyor.

Bitkisel bazlı elyafların ve biyolojik olarak çözünebilen karton türlerinin kullanımı artıyor.

Bu, geleneksel yöntemlere kıyasla daha az çevresel zarar yaratıyor. Örneğin, ağaçların sürdürülebilir orman yönetimi sertifikasıyla sağlanması, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Dijitalleşme ve enerji verimliliği

Enerji verimliliğini artırmak için dijital teknolojilerden yararlanma, sektörün diğer bir yeşil dönüşüm adımı olarak dikkat çekiyor.

Akıllı üretim sistemleri sayesinde fabrikalarda enerji kullanımı optimize ediliyor, atık miktarı azaltılıyor ve üretim süreçleri daha sürdürülebilir hale getiriliyor.

Tüketici talebi ve pazarlama stratejileri

Tüketiciler, sürdürülebilir ambalaj ürünlerine daha fazla önem veriyor.

Markalar da bu talebi karşılayabilmek için karton ambalajlarda çevreci çözümler sunuyor. Sürdürülebilirlik etiketleri ve geri dönüşüm bilgilendirmeleri, tüketici bilincini artırırken, çevre dostu ürünlerin tercih edilmesini sağlıyor.

Bu, markaların pazarlama stratejilerini doğrudan etkileyerek çevre dostu imaj oluşturmalarına katkıda bulunuyor.

Yatırımlar ve teşvikler

Çevreye duyarlı üretimi desteklemek için çeşitli teşvikler sağlanıyor.

Yeşil teknoloji yatırımları, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle destekleniyor.

Özellikle enerji verimliliği ve geri dönüşüm projeleri için sağlanan hibe ve kredi imkanları, yeşil dönüşümü hızlandıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yeşil dönüşüm, karton ambalaj sanayisinin gelecekteki rekabet gücünü artıracak stratejik bir dönüşüm olarak öne çıkıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda atılacak her adım, sadece küresel pazarda rekabet avantajı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha yaşanabilir bir dünya inşa etmeye de katkıda bulunacak.

Sektörün bileşenlerinin temsil edildiği bu önemli derneği ve üyelerini ben de ilk kez tanıma fırsatım oldu.