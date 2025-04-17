KASAD basın sohbeti buluşmasından…

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (KASAD), geçen hafta içinde düzenlediği basın sohbetinin davetlilerindendim.

KASAD Başkanı Alican Duran, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Genel Müdürü.

Şirketin üçüncü jenerasyonun başarılı temsilcisi..

Başkan Alican Duran ve yönetim kurulu arkadaşları sektörün, üyelerinin sorunlarına çözümler üreten projelere başarıyla imzalar atmaktalar.

Sohbete, Başkan Yardımcısı Ferit Dansık, Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Ulu’da katılmıştı.

Ferit Bey; kozmetik, bakım, çikolata & şekerleme, gıda ve içecek üreten PrintPark Ofset firmasının ortaklarından ve aynı şirkette Yönetim Müdürü…

Yönetim kurulu üyesi Altuğ Ulu ise, gıda ve gıda dışı tüm sektörler de karton ambalaj alanlarında üretim ve 35 farklı ülkeye ihracat yapmakta olan Görsel Sanatlar Matbaacılık A.Ş. Genel Müdürü, İSO Meslek Komitesi Üyesi.

Başkan Alican Duran konuşmasında, karton ambalaj sektörünün 2024 yılı genel değerlendirmelerini ve 2025 yılına dair beklentileri, ihracat performansından alternatif pazar arayışlarına, sürdürülebilirlik yatırımlarından Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecine kadar pek çok önemli başlıkları paylaştı ayrıntılı bilgiler verdi.

Alican Bey’in konuşmasından alıntıladığım başlıkları paylaşmak istedim.

“Zorlu ekonomik koşullarda bile sektörde varlık gösterme mücadelesi veriliyor.

Ancak bu süreçte yatırımlar durmadı; özellikle çevre, enerji ve verimlilik odaklı teknolojik yatırımlar ön planda..

2024 yılı kağıt-karton ambalaj sektörünün ihracatı, ilk yarıda azalmış olmasına rağmen ikinci yarıda toparlanarak %1,57 artışla 1.042 400.000 dolar olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılına girildiğinde ocak ayında ihracatta artış trendi devam etmiştir.

Ancak, şubat ayı itibarıyla bu trend tekrar tersine dönmüş ve mart ayında ihracattaki düşüş artarak, ilk çeyrekte 2024 yılına göre %0,95 azalarak 252.787.134 dolar olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke, önceki yıllarda olduğu gibi yine Birleşik Krallık olmuştur; onu Amerika Birleşik Devletleri takip etmiştir.

2030 hedefimiz olan 2,5 milyar dolar ihracat geliri ve sektörümüz adına büyük önem taşıyan ECMA Kongresi’nin bu yıl İstanbul’da yapılacak olmasını çok önemsiyoruz.

Polonya ile çetin bir rekabet halindeyiz.

Türkiye’nin hurdadan karton ambalajda Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda ilerlediğini, net ihracatçı konumundaki sektörün Avrupa’daki şu anda en önemli rakibinin ise Polonya

Türkiye, AB’nin sektörde yatırım üssüne çevirdiği Polonya ile çetin bir rekabet halinde.

Polonya’da yapılacak karton ambalaj yatırımlarının yüzde 75’i hibe ediliyor.

Kalan miktar 10 yıllık çok düşük faizle ödeniyor.

Arazi tahsisleri çok makul.

Polonya’da üretime verilen büyük teşviklere rağmen Türk üreticiler, mücadeleden çekilmiyor; ancak son dönemde sektörün ana hammaddesi olan hurda kağıttaki yüzde 40’lık fiyat artışı ve baskılanan kur kaynaklı yaşanan kar erozyonu sektörü zora sokmuş durumda.

Müşteriye zammı anlatamıyoruz

Hem iç piyasada hem de ihracattaki koşulların şu anda karton ambalaj sanayicisinin lehine değil.

sebebini tam olarak anlayamadıkları şekilde yılbaşından bu yana hurda kağıt fiyatlarında yüzde 40 fiyat artışı olduğu…

Avrupa’da ise hurda kağıt fiyatlarındaki artışın çok düşük oranlı olduğunu hatırlatan Duran, “Bizdeki fiyat artışını ihracat müşterisine anlatmakta zorlanıyoruz.

Yüzde 20 fiyat artırmamız gerekirken artıramıyoruz.

Hurda fiyat artışında Avrupa ile senkronize olmalıyız, yoksa rekabetçi olamayız, diyor..

Kurdan dolayı da rekabetçilik sorunu yaşıyoruz..

Geçen yıl Euro kuru yüzde 13 arttı, net enflasyon ise yüzde 45.

Yani biz yüzde 32 içeride kaldık.

Böyle olunca ambalajcı, ya bu kayba razı geldi; ya da kontratını kaybetti.

Bu durum böyle devam ederse birçok şirketi batırabilir.

Kur politikası bizi çok etkiliyor, acilen bir çözüm bulunmalı..

Yarın ABD de çok ciddi kontaklar alabiliriz ama içimizdeki dengesizliklerden dolayı kaybedebiliriz kaygısını taşıyoruz.

Dünyadaki fiyatlama neyse hammadde maliyeti buna uygun olmalı.

İhracat olmadan büyük ambalaj şirketleri yaşayamaz..

Plansız yatırım..

Bu sene 1 milyon ton ilave kapasite geliyor içeriye.

Uygun olup olmadığının devletten cevabı gelseydi.

Burada iş var biz de yapalım mantığı bu tür sonuçları doğuruyor.

Son yıllarda karton üretiminde çok sayıda yatırım yapıldığını ve kapasite fazlası oluştu,

buna karşın 1 milyon tonluk yeni yatırım daha geliyor.

Kapasite fazlası varken bu yatırımların yapılması ne kadar doğru…

Keşke bu yatırımlar için bir devlet planlama teşkilatımız olsaydı..

Türkiye’de maalesef selüloz üretilmiyor ..

Sektörün bu anlamda ithalatçı ve atıktan dönüştürülen hammaddeye muhtaç

Selüloz dünyada birkaç kartelin elinde.

Türkiye mutlaka kendi selüloz bazlı bir fabrikaya sahip olmalı.

Daha önce SEKA vardı.

1936’da Atatürk’ün üzerinde özellikle durduğu sanayi hamlesi idi.

İzmit’te başladı ve tüm tesisleri entegre idi.

Selülozdan karton kağıda kadar ama 2005'te kapandı.

Özel sektörün selüloz üretimine gücü yetmiyor.

Selüloz üretimi için devletin işin içinde olması lazım.

Selülozu sadece kağıt sektörü değil tekstilde alıyor.

Bir grubun üzerine vermek doğru değil.”

TRUMP vergileri ihracatımızı artırır.

ABD’nin gümrük vergilerine ilişkin de sektörün ABD ile ilişkilerini geliştirdiğini, İngiltere’den sonra en fazla ihracat yapılan ikinci ülkenin ABD ..

Biz zaten birkaç yıldır ABD pazarına odaklandık.

Trump’ın Türkiye’den ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi alınmasını asgari oranda tutmasının, Amerika’ya yapılacak karton ambalaj ihracatını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

ABD, Çin’den ithalatının yüzde 10’unu Türkiye’ye kaydırsa bütün üretimi doldururuz..

ABD pazarında önemli olan fiyat değil güven.

Avrupa'da büyük dediğimiz ABD’de orta büyüklüğe denk geliyor.

ABD, Çin’e olduğunun yüzde 10’unu bize dönse full kapasite oluruz, bir o kadar da yatırım gerekir. Amerikalıların yoğurt yiyişi Avrupa'dan farklı, başka bir dünya, başka bir anlayış.

Ben 15 senedir uğraşıyorum ihracat da yapıyorum ama orası için hiçbir şey değil.

Orada da ilişkiler çok önemli ucuza hiç bakmıyorlar yüzde 20-25 fazla da verebiliyor; bunu yaşatacak kar marjları var

Yatırım siyasete filan bakmaz, hukuka ve güvene bakar.

Türkiye finansman olarak da, müşteri olarak da yurt dışında bağımlı.

Son dönemde her ne kadar kur politikasından memnun kalmasak da en azından ışığı görmeye başlamıştık.

Ama bu son olaylar ülkenin imajı açısından hiç pozitif olmadı.

Müşterilerimizden çok sayıda negatif soru aldık.

Bize ‘Ürünümüzü alabilecek miyiz’, ‘Orada ne olacak’ diye sorular soruyorlar.

Bir güven bunalımı yaşıyoruz ne yazık ki.

Dünyada yatırımın baktığı tek şey var; hukuk ve güven.

KASAD başkanı Alican Duran’nın doyurucu konuşmasından derlediklerim özetle bunlar..

Karton Ambalaj Sektörü 2025’e Umutlu bakan, KASAD yönetimine ve tüm üyelerine başarılar diliyorum.

KASAD Genel Sekreteri Erol Gül’e, yardımcısı Selin Burat’a ve İletişim Danışmanı Özlem Dalga’ya başarılı organizasyon için teşekkür ediyorum.