Kasap et, koyun can derdinde

Bu hafta hem Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi yapılacak hem de Bakan Şimşek‘in son anda katılmaktan vazgeçtiği, TCMB Başkanı Erkan'ın yurt dışında yatırımcılarla buluşması izlenecek. Bunlar gündemin önemli ayrıntıları ama başka önemli gelişmeler de var.

Kızıldeniz'de Husilerin gemi taşımacılığını tehlikeye atan saldırıları sebebiyle, büyük konteyner taşıyıcılarının güzergah değiştirdiği görülüyor. Son olarak Maersk Kızıldeniz rotasını askıya aldı. Elbette bu durum taşımacılık süresinin uzamasına ve bu sebeple fiyatların yükselmesine sebep olacak. Bölgeye bir ABD görev gücünün gittiği haberini de aldık.

Sadece denizlerde değil, kara ve demiryolları güzergâhlarında da sürelerin uzadığını görüyoruz. Tüm bunlar zaten bıçak sırtında olan küresel ticaretin maliyetlenmesi sonucunu yaratacak. Elbette enflasyon için iyi bir haber değil. "Enflasyonun belini kırdık" diyen Fed ve ECB'nin faizleri artırmama eğilimi küresel ticarette fiyatların yükselmesi karşısında değişip değişmeyeceğine yakından bakmak gerekiyor.

Türkiye'nin ihracatının % 85'i nihai mal kategorisinde olduğu için fiyata karşı hassas durumdayız. Dolayısıyla taşımacılık maliyetlerinin artışı karlılık üzerinde olumsuz bir baskı yaratacak diyebiliriz. Devletin mutlaka ciddi bir navlun desteği için hazırlıklı olması gerekecek. Bu arada ithalatın %90'ı üretim için gerekli girdilerden oluştuğu için, ilave gümrük vergileriyle beraber TÜFE üzerinde yepyeni bir baskının oluşacağı açık.

Tüm bu riskler göz önüne alındığında, bu yıl enflasyonun yavaşlaması önünde birden fazla engel olduğu gözüküyor. Bu durumda faiz oranlarında indirim için yılın son çeyreğini bekleyeceğimiz gibi, Merkez Bankası’nın Nisan ayına kadar bir faiz artışı yapma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Vaktinden önce yapılacak faiz indirimleri için elbette her zaman tetikteyiz desek yanlış olmaz.