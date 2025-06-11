Sanayisizleşme tehlikesi

ABD yönetimi hazırladığı yeni vergi teşviki paketiyle bütçe açığında 2,4 trilyon dolarlık artış beklerken, bu durumu artan gümrük tarifelerinden finanse etmeyi düşünüyor. Uzmanlar ABD'nin 2,8 trilyon dolar ek gümrük vergisi gelirine ulaşacağını düşünüyor. Elbette tüm bunların enflasyonist etkisi olacak.

Diğer taraftan bazı sektörlerde ABD ve Çin arasında karşılaştırma yaptığımızda, şartların gümrük vergileriyle değişeceği konusunda bize pek ümit vermiyor:

- Demir Çelik Sektöründe ABD 8. sırada ama Çin'in üretimi 20 kat daha fazla.

- Gemi İnşa Sektöründe Çinliler ABD'nin 200 kat üzerinde üretim yapıyor.

- Otomotiv Sektöründe Çinliler ABD'nin 12 katı üretim yapıyor.

- Elektronik Ticarette ise ABD ve Çin atbaşı yarışıyor, her iki ülke 1.2 trilyon dolar civarında hacme sahip.

Türkiye demir-çelikte Almanya ile aynı ama ABD'nin yarısından az, gemi inşaatında ise ABD'den yukarıda ama Çin ve Güney Kore'ye yetişmesi mümkün değil. Otomotive güçlü olmasına rağmen ilk 10'a giremiyor. Elektronik ticarette ise yine ilk 10'da değil.

Ekonomi reçetesi Çin istilasını kolaylaştırıyor

ABD birçok sektörde "sanayisizleşmeye" doğru giderken, Türkiye'yi de aynı akıbet bekliyor gibi gözüküyor. Uygulanan ekonomi reçetesi Çin istilasını kolaylaştıran nitelikte diyebilirim. Trump'ın tarife adımları ABD'den kaçan üretimin ne kadarını geri getirebilir bilemiyorum. Ancak bunun meyvelerini Trump başkanlık döneminde göremeyecek gibi. Türkiye'de ise sanayisizleşmenin 2028'de zirve yapacağını öngörüyorum.

Hayatta kalanların büyük bölümü 2028'e kadar üretimlerini yurt dışına kaydıracaklar gibi gözüküyor. Belki de Suriye ve Irak'ın yeniden yapılanması planının içinde bu seçenek de var. Bayramdan sonra ekonomi yönetimi konusunda radikal adımlar atılmazsa, Türkiye sanayisi için tehlike artık elle tutulur hale gelecek diyebilirim.

Bu arada, Trump böyle devam ederse Türkiye’nin ardından sanayisizleşme tehlikesine giren ikinci ülke ABD olacak.