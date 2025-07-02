Merkez Bankası ve Fed ayrışacak gibi…

Artık piyasalar temmuz ayındaki faiz kararlarına kilitlenmiş durumda. Önce TCMB ve ECB karar verecek, ardından da Fed.

Bazı Fed üyeleri 29-30 Temmuz toplantısında faiz oranlarını düşürmeye açık olduklarını işaret ederek geçen hafta dikkatleri üzerlerine çekmişlerdi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de dahil olmak üzere çok sayıda yetkili bu görüşte değil. Söz konusu yetkililer tarifelerin büyük veya sürdürülebilir bir enflasyon artışına yol açmayabileceğine dair artan kanıtlar gördüklerini, buna rağmen faiz indirimi için en iyi zamanın sonbahar olduğunu söylüyorlar.

Malumlarınız enflasyon bu yıl ABD'de tahminlerden daha fazla düştü. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi Nisan ayında % 2,1 gerçekleşti % 2'lik hedefe yaklaştı.

Çekimser üyeler ise Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine destek vermeye hazır olmadıklarının sinyalini veriyorlar. Tarifelerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmasını beklediklerini ve çok fazla belirsizlik varken, faizleri ayarlamadan önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

Geçen hafta salı günü, kongredeki konuşmasında Fed Başkanı Powell, "Tarifeler olmasa şimdiye kadar faiz oranlarını düşürebilirdik" dedi. Belki de bu sebeple Trump, Fed Başkanı’na açıktan açığa hakaret ediyor.

Powell, "faiz indirimi kesin" diyenleri hayal kırıklığına uğrattı

Powell "Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce ekonominin olası gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için beklemedeyiz" dedi ve faiz indirimine kesin olarak bakanları hayal kırıklığına uğrattı.

Açıkçası TCMB yönetiminin bu ortamdaki tek şansı, Fed'den önce kararını açıklayacak olması. Tersi olsaydı faiz indirimi mümkün olmayabilirdi.

Bana kalırsa TCMB bu ay da pas geçse döviz kurlarını sakinleştirmek adına önemli bir adım atardı ama politik kaygı içinde hareket ettikleri için bu cesareti göstermeyeceklerdir. Ancak ve ancak döviz kurlarında beklenmedik bir hareket olursa müsaade alarak faizleri sabit tutabilirler.