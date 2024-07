Kasım ayında İzmir’de de bir olimpiyat düzenleneceğinden hangimizin haberi var?

SERKAN AKSÜYEK

serkan@ibailetisim.com

Bir ay süren Avrupa Futbol Şampiyonası sona erdi, ruhlarımız kaliteli futbola doydu. Şimdi gözlerimiz 26 Temmuz–11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan olimpiyat oyunlarında. 1896 yılından bu yana 30’uncu kez gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez Paris'te düzenleniyor. Bu büyük spor organizasyonunu düzenleme hakkı bugüne dek nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkelere verilmedi. Türkiye, İstanbul ile 5 kez adaylık başvurusunda (2000, 2004, 2008, 2012, 2020) bulunup, 3 kez resmi aday statüsü kazandı ama yapılan oylamalarda olimpiyat düzenleme hakkını elde edemedi.

4 BİN GENÇ İZMİR’E GELİYOR

Bu girizgâhı yapmamın sebebi şu: Dünya sporunun buluşma noktası olan olimpiyatları televizyonlardan seyretmekle yetiniyoruz ama İzmir’de Kasım ayında çok önemli bir başka olimpiyata ev sahipliği yapacağız. Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Uluslararası Finali, 28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek. Sokaktaki vatandaştan siyasetçisine ve bürokratına kadar İzmir’de bu önemli etkinliğin kim ne kadar farkında emin değilim. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kayda değer bir tanıtım çalışması gerçekleştiremedi şimdiye kadar. Ya da en azından ben tanık olmadım. “Earth Allies” temasıyla düzenlenecek olimpiyat finalinde, 90 ülkeden uluslararası finale katılmaya hak kazanan takımlarla yaklaşık 4 bin genç, İzmir’de dereceye girmek için çalışacak.

YAPAY ZEKÂ HAYATIN HER ALANINDA

Dünya Robot Olimpiyatı, ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini, düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ile aktiviteleri düzenleyerek geliştiriyor. Programa katılan 8-19 yaş çocuklar, takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor. Programın Türkiye finalleri 2016 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle Fuar İzmir’de düzenleniyor. Hayatımızın her alanına girmeye başlayan yapay zekâ ve robotik teknolojiler, kalkınmışlık göstergesi hangi seviyede olursa olsun, dünyanın tüm ülkelerinin baş gündem maddeleri arasında. Ülkeler bu alana yatırım yapıyor ve insan kaynağı yetiştirmeye çalışıyor. Robotik teknolojilerde dünyanın en prestijli olimpiyatını düzenleyen Singapur merkezli WRO, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. 90 ülkede gerçekleşen yarışmaların uluslararası finali, her yıl farklı bir ülkede yapılıyor. Yine İzmir’de çoğu kişinin bilgi sahibi olduğunu düşünmediğim WRO Türkiye finalleri, 20 ilden 190 takımın katılımı ile 26 Mayıs’ta İzmir’de başarı ile tamamlandı.

ZAMANIMIZ AZ, İŞİMİZ ÇOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde, Fuar İzmir ev sahipliğinde tamamlanan programın RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor birincileri, WRO Uluslararası Finali 2024 Türkiye etkinliğine katılma hakkı kazandı. Tüm katılımcı gençlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

Ezcümle…İzmir'den ve Türkiye'den daha fazla gencin bu olimpiyatlara katılması, İzmir'den daha fazla çocuğun bu etkinlikleri izlemesi, etkinliğin bir şenlik havası içinde geçmesi için yapılması gereken çok iş var. Finallerde ise yurt dışından ülkemize ve İzmir’e gelen binlerce gencin kenti tanıması, İzmir'i bir teknoloji ve yenilik şehri olarak görmesi, buradan güzel anılar ile ayrılması çok önemli. Ve elbette bu alanlarda insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen etkinliğin yaratacağı çarpan etkilerini unutmamak gerekiyor. Zamanımız az, işimiz çok. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, İzmir Kalkınma Ajansı ve ilgili tüm yerel kamu otoritelerinin el vermesi ile kentin bu büyük organizasyondan yüzünün akı ile çıkması gerekiyor.

Bizden hatırlatması…

++++++++

BARIŞ HAREKATI’NIN 50. YILINI SUALTINDA KUTLAYAN AMİRAL!

Emekli Koramiral Ekmel Totrakan…50 yıla yaklaşan askerlik yaşamında çok önemli ve kritik görevlerde bulunan, ülkemizi gerek asker gerekse milli basketbolcu olarak yurt dışında başarıyla temsil eden Ekmel amiral, 85 yaşında olmasına rağmen denizlere olan tutkusunu ilk günkü gibi koruyor. 1997 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığı görevinden emekli olan 85 yaşındaki Ekmel amiral, aktif gazetecilik dönemimde stratejik konularda başucu kaynaklarım arasında yer alırdı. Bu durum bugün de değişmiş değildir. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ilk ve tek sualtı ressamı olan, sualtında yaptığı resimlerle pek çok sergi açan Totrakan, emeklilik hayatını Çeşme’de sürdürüyor, dalış tutkunu gençler ile tecrübelerini paylaşıyor.

SUALTINDA ATA’YA SAYGI

50’inci yılını kutladığımız Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gemi komutanı olarak kahramanlarımız arasında yer alan Ekmel amiral, Derin Doğa Dalış Merkezi’nin sporcuları ile Çeşme Jandarma Koyu’nda denizin derinliklerine koyduğu Atatürk büstüne Türkiye ve KKTC bayrakları ile dalış yaptı. Ve ortaya bu ilginç kutlama görüntüsü çıktı.Bu güzel görüntüyü okurlarımla paylaşmamın sebebi şu: Giderek tarihine uzaklaşan, okumayan, daha da ilginci merak duygusu körelmiş bir gençlik kitlesi korkutucu hızla çoğalıyor. Türkiye’nin “garantör ülke” sıfatıyla gerçekleştirdiği, Cumhuriyet tarihinin ilk sınır ötesi savaşı olan Kıbrıs Barış Harekâtı, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in dediği gibi sadece soydaşlarımıza değil, Rum halkına da barış getirdi. 1963 yılından harekâtın yapıldığı 1974 yılına kadar donanmasını hazır hale getiren Türkiye’nin bu başarısı, bence her Türk vatandaşının bilmesi ve öğrenmesi gereken gerçek bir “yerli ve milli” dönüşümün adıdır. Bu büyük zaferde katkısı olan tüm devlet yöneticilerinin ve harekâtta şehit verdiğimiz tüm askerlerimizin ruhları şâd olsun…