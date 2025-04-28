Keşmir ve Bosna'ya dikkat!

ABD, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kendisini "yerkürenin jandarması" ilan etmişti. Ancak ülkenin yeni başkanı, milyarder iş adamı Trump'ın gündeminde "jandarmalık" değil, "rant" var. Kanada'yı 51. eyalet ilan etmek istemesi, Grönland'a göz dikmesi, Gazze'yi Filistinliler'den temizleyip "Amerikan tatil cenneti" yapmak istemesi hep bundan.

"Jandarma", kendi kendine biçtiği görevden çekilince ise dünya karışmaya başladı.

Bosna Sırp Cumhuriyeti fiili bağımsızlık ilan etti

Balkanlar'daki kargaşa Bosna'da çıktı; Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik Bosna-Hersek devletinden kopmak için adımlar atmaya başladı. Bosna federal devleti ise Dodik hakkında Anayasa'yı hiçe saymak suçundan yakalama kararı çıkardı.

Bosna-Hersek'in federal tüm örgütlerini "işgalci güç" ilan eden Dodik ise Bosna Sırp Cumhuriyeti "sınırlarını" korumak için kendi silahlı gücünü oluşturduğunu açıkladı.

Sadece Bosna'da değil, Sırbistan’da da karmaşa yaşanıyor. Yaklaşık bir yıldır ülkedeki yolsuzluk ve kötü yönetime karşı Belgrad’da gösteriler düzenleniyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise bu gösterilere katılanlara karşı "tutuklama" tehdidini kullanıyor. Vucic yandaşlarının da son dönemde hükümete destek için sokağa çıkmaları ülkedeki gerilimi artırmış durumda.

Hindistan-Pakistan gerginliği

Asya'nın kalbindeki gerilim ise Keşmir bölgesinde turistlere yönelik saldırı ile başladı. Pakistan ve Hindistan'ın paylaşamadığı Keşmir bölgesinin Hindistan tarafındaki saldırıda 26 kişi öldü.

Hint hükümeti hemen Pakistan'ı suçladı. Keşmir'deki sınır kapısını kapattı, Yeni Delhi'deki Pakistan askeri ataşelerini sınır dışı etti, Pakistan vatandaşlarına vizeyi durdurdu. Hindistan Başbakanı Modi 1960 yılında iki ülke arasında imzalanmış kritik Indus Vadisi su paylaşım anlaşmasını da askıya aldığını açıkladı.

Pakistan ise İndus Vadisi'nden su akışının kesilmesini "savaş ilanı" olarak kabul edeceğini açıklayarak, Hindistan ile olan ticareti durdurdu, ülkedeki Hint diplomatları da sınır dışı etti.

Her iki ülkenin de nükleer silaha sahip olması, Pakistan ve Hindistan arasındaki bu tip gerilimleri tüm dünya için kabus haline getiriyor. İki ülke arasında 2019'da yine Keşmir'deki bir terör olayının ardından çıkan gerginlik hızla sıcak çatışmaya dönüşmüş, ancak başta ABD olmak üzere uluslararası camianın araya girmesi ile yatıştırılabilmişti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif son olayların ardından Sky News'e verdiği demeçte çok ilginç bir cümle kullandı; Kendisine Pakistan'ın teröre destek iddiaları sorulduğunda Asif, "Son 30 yıldır ABD'nin, Batı'nın, İngiltere'nin kirli işlerini biz yapıyoruz" deyiverdi.

Yapılan bu "kirli işlere" rağmen şimdilerde Washington'un Pakistan üzerindeki etkisini kullanarak çatışmaya dönüşen ve giderek de yayılan gerginliği yatıştırma isteği pek yok.

Dünyada kaos giderek yayılıyor. Durdurmak ise çok zor görünüyor...