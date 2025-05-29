KGF Paketinden Yararlanacak KOBİ’ler İçin Ön Hazırlık Kılavuzu

TCMB tarafından 22 Mayıs tarihinde yapılan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunun hemen sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacağını ve KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi. Protokol aşaması tamamlandıktan sonra kullanıma açılacak destek paketine yönelik büyük bir ilgi olacak ve kapsama giren KOBİ’ler limitler dolmadan bu finansman kaynağından yararlanabilmek için adeta yarışa girecekler.

Her ne kadar KGF garantisi olsa da, bankalar bu kredilerin kullandırılmasına aracılık ederken önlerine gelen her başvuru dosyasını imzalamayacaklar. Kendi kredi tahsis politikaları çerçevesinde dosyayı son onay için KGF’ye göndermeden önce bir ön değerlendirmeden geçirecekler ve bu ön değerlendirmeyi aşamayan KOBİ’ler sürecin en başında elenmiş olacaklar.

İşte bu yazımda, tabiri caizse, KOBİ’lerin bu ön eleme turunu nasıl aşabileceklerine dair, KGF paketinden faydalanma yarışında fark yaratacakları püf noktalarını paylaşacağım.

1. Krediyi ne için kullanacağınızı çok net şekilde belirleyin ve bunu da bankaya net olarak ifade edin. “Ben de bu paketten faydalanmak istiyorum yeter ki kredi çıksın da elbet kullanacak bir yer buluruz.” mantığı ile hareket ederseniz, talebini net şekilde ifade eden firmaların gerisinde kalırsınız. İşletme sermayesi için mi? Hammadde alımı için mi? Alacaklarınızı zamanında tahsil edemediğiniz için bozulan nakit akış sıkıntınızı gidermek için mi? Bu talebinizi net şekilde ifade etmek için tabi öncelikle kendi içinizde bir çalışma yapmanız lazım. Ne kadar tutarda ve hangi ihtiyacınızı finanse etmek için bu krediyi kullanacaksınız?

2. Kredinin geri ödemelerini nasıl yapacağınızı geleceğe yönelik gelir ve giderlerinizi çıkartıp rakamlar ile bankaya anlatın. KGF paketinin faiz oranı henüz belli değil. Muhtemelen şu anda piyasadaki ortalama ticari kredi faiz oranlarının altında ve TLREF’in biraz üzerinde bir aralıkta kalan faiz oranı belirlenecektir.. Siz şimdiden yıllık yüzde 49 ile yıllık yüzde 60 aralığında çeşitli faiz oranları üzerinden 24 ve 36 ay vadeli tahmini alternatif ödeme planları çıkartarak bu kredinin aylık ödemelerine bakın. Nasıl bir yükü kaldırabileceğinize ilişkin sınırlarınızı şimdiden bilin. Hatta bankacınız ile de istişarede bulunun. Mevcut durumda ödediğiniz borçlarınız zaten var. KGF paketinin size getireceği ilave borç yükünün karşılığında nasıl bir finansal rahatlama içine gireceksiniz bunu anlatın. Borçlarınızın vadesi mi uzayacak? İlave yatırım ile maliyet yükünüz mü hafifleyecek? Daha ileri tarihte alacağınız hammaddeyi bu kredi sayesinde bugün alarak iskontolu alım mı yapacaksınız?

3. Kredi başvuru evrak setinizi şimdiden hazır ederek bugünden bankalara iletin. 2024 yılı beyannameleriniz verildi ve 2025 ilk 3 aylık geçici vergi beyanatınızı yaptınız. Mali verileriniz muhasebe departmanınızda duruyorsa, beklemeyin. Hemen şimdiden bankalara gönderin. İmza sirküleri, oda kayıt belgesi gibi başvuru esnasında lazım olacak destekleyici belgelerinizin sürelerini kontrol edin. Süresi dolmuş olanları şimdiden bir an önce güncelleyin ve hemen bankacınıza iletin. Bankacınız ile görüşün ve kredi başvurusu için gerekli tüm evrak setinizin güncel bir şekilde kendilerinde olduğunun teyidini alın. Başvurular açıklandığı zaman bu işler sandığınızdan daha fazla zaman alır.

4. Mali verilerinize çok iyi derecede hakim olun. Paket açıklandıktan sonra başvuru sonrasında değerleme süreci ilerlerken şirketinizin mali verileri hakkında bankadan ilave sorular gelebilir. Bu sorulara çok hızlı şekilde yanıt vermeniz ve dosyanızın KGF’ye iletilip hemen sıraya girmesi gerekli. Bugünden finans müdürünüz, muhasebe müdürünüz ve mali müşaviriniz ile görüşerek mali verilerinize çok iyi seviyede hakim olun. Soru-cevap toplantıları yapın. Geçtiğimiz yıla göre artan/azalan kalemlerin nedenlerini bilin.

5. Sektörünüze hakim olun ve risklerin farkında olduğunuz konularında cesurca hareket edin. Sadece siz değil, birçok KOBi şu anda finansmana erişimin sınırlı ve yüksek maliyetli olması nedeniyle sıkıntı içerisinde. Sektörünüze hakim olarak hangi verileriniz ile sektör ortalamasının üzerinde olduğunuzu, yani güçlü yönlerinizi, rakamlarla ortaya koyun. Karşı karşıya olduğunuz finansal riskleri anlatarak, KGF paketinin bu risklerin üstesinden nasıl geleceğiniz konusunda size nasıl yardımcı olacağını anlatın.

6. Doğru bankayı belirleyin. KGF paketinin kullanımına aracılık edecek bankalar henüz açıklanmadı. Siz bu konuda da önceden hazır olun. Çalıştığınız bankalar arasında hangi banka üzerinden bu kredi başvurusunu iletirseniz daha hızlı sonuç alırsınız bunu şimdiden tespit edin. En çok işlem yaptığınız, paranızın en çok döndüğü, sizi eskiden bu yana en iyi tanıyan, kredi limitlerinizin dolu olmadığı, sizinle çalışma hevesi içerisinde olan, sektörünüzdeki dinamiklere hakim olan gibi çeşitli faktörleri masaya yatırın. Muhasebe ve finans müdürünüz ile politika belirleyin.

Yazının başında bahsettiğim gibi KGF paketi kullanıma açıldığı zaman bankalarda aşırı bir yoğunluk olacak. Mali verileri tamamen birbirinin aynısı olan iki firma yanyana geldiğinde bankacının bir an önce değerlendirme altına alacağı kredi dosyası, hazır dosya olacak.

Siz şimdiden hazırlıklarınızı yapın ve sadece tuşa basmayı bekleyin.