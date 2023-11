Kılıçdaroğlu giriştiği son düelloda vuruştu ve çekildi…

“Kılıçdaroğlu, kurultayda evladım dediği İmamoğlu ile birlikte değişim bayrağını yükselten, TBMM grubu başkanlığını devrettiği, Özgür Özel’e kaybetti.”

“Değişmeyen tek şey değişimdir.” özlü sözü bir kez daha doğrulandı ve hafta sonu yapılan 38. CHP Olağan Kurultay’ında Mayıs seçimlerinden sonra “değişim” bayrağını yükseltenler kazandı. CHP liderliğine giden yolda Melih Gökçek başta olmak üzere AK Parti’nin önemli siyasi figürlerini TV önünde giriştiği düellolarda saf dışı bırakarak ilerleyen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez TBMM grup başkanlığını devrettiği Özgür Özel’e kaybetti. Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu’nun TBMM grubuna veda konuşmasında gözyaşlarını tutamayan, ancak seçim yenilgisinin ardından Ekrem İmamoğlu ile birlikte değişimi savunarak liderliğe soyunan Özgür Özel, 49 yaşında CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu, evladım dediği, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yaptığı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden yine evladı gibi gördüğü Özgür Özel ile kurultayda sert bir yarışa girmişti. Şimdi bugünden itibaren tüm dikkatler yeni seçilen Parti Meclisi ve oluşacak MYK’da olacak. CHP’nin Türk siyasi tarihine yeni bir parti içi demokrasi sınavı örneği bıraktığı bu yarış 1972 kurultayındaki İnönü-Ecevit değişimini anımsattı. Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı, Milli Şef İsmet İnönü girdiği yarışta önceleri evladı gibi gördüğü Bülent Ecevit’e CHP genel başkanlığı koltuğunu devretmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün geceki liderlikten ayrılış mesajı da parti içi demokrasinin ender örneklerinden biri olarak tarihe geçti:

“Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.”

Divan Başkanı İmamoğlu yeni genel başkanı ilan etti



Kurultay öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında sıcak temas yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na kurultay divan başkalığı önererek değişim ateşini söndürmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu karşısında adaylığa soyunan Özgür Özel’in kendisini ziyaretinde “Fikirlerimizi paylaştığımız, birbirimizi beslediğimiz, güçlendirdiğimiz, özellikle genel seçim sonrası yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız. Elbette öncesinde de her konuyu müzakere eden bir yakınlığımız ve dostluğumuz söz konusuydu. İBB'yi ziyareti bizi oldukça mutlu etmiştir” demişti. Ekrem İmamoğlu kurultay Divan başkanı olarak Özgür Özel’in genel başkanlığını şöyle ilan etti:

“Şunu unutmayalım ki; sonuç her hâlükârda CHP'nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur. İşte, tam da bu bakış açısı ile sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun.”

Kılıçdaroğlu’nun parlak ekonomi bürokrasisi geçmişi ve liderliği

Maliye Bakanlığı’ndaki görevleri ve SSK genel müdürlüğünün ardından ekonomi bürokrasisindeki başarılarının 2002 yılında siyasete taşıdığı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 yıllık siyasi deneyimi ve 13 yıllık siyasi liderliği ile CHP tarihindeki yerini aldı. Kılıçdaroğlu 17 Aralık 1948’de Tunceli’nin Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde ikiz kardeşiyle birlikte dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu 6 kardeşiyle birlikte Doğu Anadolu’nun küçük yerleşim yerlerinde geçti. Kılıçdaroğlu, bana anlattığı çocukluk, gençlik ve bürokrasi yıllarını kapsayan söyleşilerimizde hayat hikayesini “Eğitimde fırsat eşitliği, bürokraside liyakat ilkesinin işlediği dönemde Anadolu’dan çıkan zeki, çalışkan, ahlaklı, fakir bir delikanlının basamakları birer birer çıkarak yazdığı başarı hikayesi” olarak anlatmıştı.

Siyaset yaşamına yolsuzluk araştırmalarıyla hızlı giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de etkin bir parlamenter olarak çalıştı. Melih Gökçek, Dengir Mir Mehmet Fırat gibi Ak Parti’nin önde gelen siyasetçileriyle TV’de canlı yayımlanan düellolardan hep galip ayrıldı. Siyasetteki bu başarıları onu 2010 yılında Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kalması üzerine parti liderliğine taşıdı.

Meslek örgütünde sivrilen eczacı Özgür Özel

CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel eczacılık meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarıyla sivrilerek 2011’de 37 yaşında Manisa Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Manisa Eczacı Odası başkanlığı, Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreterliği, uluslararası meslek örgütlerinde üyelik görevlerinde bulundu. 2011 yılından bu yana TBMM üyesi olan Özgür Özel 25., 26. ve 27. dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi TBMM grup başkanvekili olarak görev yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğu için 28.dönem TBMM’ye girmemesi nedeniyle Mayıs seçimlerinin ardından genel başkanın da desteğiyle CHP TBMM grup başkanlığına seçilmişti. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin geleceği olarak gördüğü kişiler arasında saydığı Özel Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu’nun TBMM üyeliğine veda eden duygu yüklü konuşması sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesinde ve kurultay konuşmasında isim vermeden “sırtından vurulduğunu” söylediği kişiler arasında Özgür Özel’in de bulunduğu belirtiliyordu.

Osman ağabeyimize veda…

Geçen hafta çok acı bir haberle sarsıldık. Başyazarımız, yol göstericimiz, meslek büyüğümüz Osman Saffet Arolat’ı kaybettik. Türk basını da akil, yol ve yön gösteren, zaman tünelinden süzülen engin deneyimiyle spordan, siyasete hayatın her alanından bilgi ve deneyim paylaşan duayenini kaybetti. Siyasetteki gelişmeleri de yakından takip eden Osman ağabeyimizin CHP’deki lider değişimi ile ilgili mutlaka önemli değerlendirmeleri olacaktı. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu, yanına ekonomi kurmaylarını alarak gazete yöneticilerimizle yaptığı toplantıda Arolat’ın değerlendirmelerini can kulağıyla dinlemiş ve ardından ikisi eski anılara dalmışlardı. Ankara büromuzdan çıkan haber, yazı ve analizlerle ilgili “elinize sağlık” telefonları aldığımız en değerli ödüller olarak hep hafızamızda kalacak, sizden öğrendiklerimiz bizlere hep yol gösterecek Osman ağabey…