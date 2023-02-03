Kilogramı 500 dolar olan malzemeye 7 yıl Ar-Ge yaptık, 3 yıldır üretiyoruz

Türkiye’nin en ilginç iş insanlarından biri olan Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, bir dönem, Dizayn Grup olarak ‘boru alanında Türkiye’de ve dünyada ilk üretimleri’ yaparak ün kazanmıştı. Şimdi Mir Holding çatısı altında ‘boru, tarım, enerji, inşaat teknolojileri, savunma sanayi’ için çok ilginç Ar-Ge projeleri hayata geçiriliyor. ‘Son yıllarda en önemli projeniz hangisi oldu’ diye sorunca, “Savunma sanayinde kullanılan ‘çelikten 10 kat güçlü, beş kat hafif malzeme’ için 10,2 milyon dolarlık bütçeyle 7 yıl Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) yaptık ve dünya genelinde bu malzemeyi (termoplastik prepreg) üreten 3 şirketten biri olduk” diyor. Bu malzemeyi üreten üç şirketten birinin ABD’de, ötekinin de Kanada’da bulunduğunu belirtiyor ve ekliyor: “1987’den beri ‘şartları zorlayarak aşılamayan sorunları çözmek’ için çalışıyoruz. Dizayn Grup bir Ar-Ge şirketi olarak kuruldu. Üretime dönüşen patent sayısında Türkiye lideriyiz. 102 triadic (Japonya, ABD ve AB’de tescilli) patentimizden 79’u ürüne ve üretime dönüştü. 15 yılda Ar-Ge için 80 milyon dolar harcamışız. Grup ciromuz 200 milyon doları aştı ve artık ciromuzun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye harcıyoruz. Ar-Ge alanlarımız, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, malzeme, yazılım ve donanımlar. Bu yıl Ar-Ge bütçemizi ikiye katlayacağız. Almanya fabrikamız da üretime başlıyor.”

Merkel’e, ‘teknolojiyi doğudan batıya getiriyoruz’ dedim

İbrahim Mirmahmutoğulları, “200 milyon dolar ciro ve Almanya’da fabrika” deyince sohbet ilginçleşiyor. “Almanya’da ne ara fabrika kurdunuz, ne fabrikası” diyorum. Yanıtı basit oluyor: “Kuzeydeki Rugen Adası’nda, Bogenn GMBH’ı kurduk. Almanya’da bir fabrika inşa edilirken üç kez tören yapılıyormuş, temel atarken, çatı kaparken ve açılış yaparken. Çatı kapama törenimize sayın Angela Merkel bizzat geldi ve 3 saat bizimle fabrikada vakit geçirdi. Oradaki üretimimizden bahsedince ‘bu üretim bizde yok mu’ diye sordu. Ben de ‘Sayın Merkel teknolojiyi doğudan batıya getiriyoruz’ dedim. Almanya’da dünyanın en uzun, en geniş, en yüksek basınca dayanıklı borularını üretebiliyoruz. Almanya yatırımımız güncel rakamlarla 52 milyon euro’luk yatırım oldu. Yaklaşık 70 kişilik istihdamla üretime başladık. İlk üretimimizle de bir rekor kırdık, yekpare 2 kilometre boru ürettik. Rusya’da da üretimimiz var onu Kazan’a taşıyacağız. Azerbaycan’daki fabrikamız, Bakü Surgut’ta uzun yıllardır üretimini sürdürüyor. Türkiye’de ise Esenyurt tesisimizi tamamen Ar-Ge merkezi yaptık, Çorlu’da yeni fabrikamızı kurduk.”

Isıtma, soğutma enerji giderini yüzde 80 düşürmeyi başardık

MirArGe çatısı altında ürüne dönüşen projelerden bazılarını da Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Sözüdoğru şöyle anlatıyor: “Mesela MirBina, Tiny House üretiyoruz. Ar-Ge’de çok özel bir duvar geliştirdik, duvarı yer altı ısısıyla ısıtıp soğutuyoruz, yüzde 80 tasarruf sağlıyoruz. Türkiye’nin ısı yalıtımındaki yıllık kaybını ve enerji ithalatımızın büyüklüğünü düşünürsek bu ürün çok önemli, 20 günde bir villa inşa edebiliyoruz. Çok katlı binalar içinde bu konuda çözümlerimiz var. Çok özel niteliklere sahip kombi ürettik, kendi markamızla satıyoruz. Boru üretimlerimiz sürekli inovatif ürünlerle zenginleşiyor.”

1 tohumdan 20 bin domates üretilir mi?

İbrahim Mirmahmutoğulları, tarım için de Ar-Ge ve tesis projesi geliştirdiklerini söyleyince sohbet memleketin tarımına odaklanıyor. ‘Tarım için ne yaptınız’ diye soruyorum. Mirmahmutoğulları şöyle konuşuyor: “1 tohumdan 20 bin domates ürettik. Topraksız sera tarımıyla sadece 6 litre su ile 1 kilogram domates ürettik. Mevcut, bilinen üretimlerde topraksızda 60 litre su, topraklıda 150 litre su ile 1 kilogram domates üretilebiliyor. Üstelik pestitli. Bizimki topraksız, çok az su ile pestitsiz üretim. Tarımda temel üretim felsefemiz, ‘hava, toprak ve su kirlenmeyecek, eşya ve insan dünyaya zarar vermeyecek’ şeklinde. Eskişehir Mahmudiye’de 1000 hektarda Miracle Serakent projemizde üretime başladık. Topraksız tarım yapıyoruz, 12 ay meyvecilik mümkün. Toplamda diğer çiftçilerimizin de katılımı ile 2 milyar dolarlık bir yatırım olacak, hedef 10 bin kişilik istihdam. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine dönüşmesini hedefliyoruz, Serakent’in ürünlerini Miracle ve Miracle Gurme markalarıyla biz pazarlayacağız.”