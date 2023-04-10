Kirli Yeşil

Gelişmiş ülkelerin içten yanmalı motorları durdurma kararları, tüm otomotiv endüstrisinin batarya teknolojisine dönüşümde acele etmesine ve elektrikli araçlara hızlı geçişin yeni krizler yaratmasına neden oluyor.

Bataryalar için yeterli miktarda lityum, nikel, kobalt, manganez, paladyum ve diğer minerallerin dünyadaki tüm madenlerden çıkarılması ve rafine edilmesinin bile gereken ölçeği karşılayamayacağı kolayca hesaplanıyor.

Dahası, gelişmiş ülkeler “temiz”lenecek diye; en kirli ve ilkel teknolojilerin kullanıldığı başta Afrika’daki kaynaklar adeta işgal edilmeye başlandı. Hammaddelerin sistematik çıkarılması, bu ülkelerde insan hakları ihlallerini ve çevre kirliliğini arttırıyor, gelişmeyi de durduruyor.

Batarya metalleri, petrol gibi stratejik önem kazandıkça; önemli kaynaklara sahip gelişmekte olan ülkelerin kalkınma yörüngeleri, tarih boyunca olduğu gibi jeopolitik tarafından ele geçirilmeye devam edecek.

Örneğin; kritik kobalt için dünyanın en büyük rezervlerine sahip Kongo, Çinli kuruluşlarca adeta sömürge döneminin madenciliğiyle zorlanıyor.

Çin hükümeti, elektrikli araç bataryalarını ve tedarik zincirlerini herkesten önce stratejik bir endüstriyel hedef olarak tanımlamıştı. Yıllar öncesinde fiyatı düşükken gezegendeki tüm kobaltın peşine düşmüşlerdi. Madencilik devi China Molybdenum, Kongo’nun ve dünyanın en büyük kobalt madeni Tenke Fungurume'yi satın almıştı. Şimdi Çinliler, küresel kobalt rezervlerinin yüzde 60'ını ve dünyanın kobalt arıtma kapasitesinin yüzde 80'ini kontrol ediyorlar!

Böylece Çin, batarya üretiminde liderliği elde ederken; Çinli CATL, küresel batarya pazarının üçte birini kontrol edebiliyor. Şu anda; ABD de, Avrupa da, batarya tedarik zincirinin çok büyük bölümü ve özellikle minerallere ulaşmak için Çin’e mecburlar!

Tüm Afrika lojistiğini de ele geçiren Çinliler, zaten düşük olan çalışma ve çevre standartlarını daha da kötüleştirmekle suçlansalar da; batarya metalleri yarışının tüm mantığının, sadece zengin ülkelerin kendi evlerindeki ulusal refahı güvence altına almak için olduğu aklımıza geliyor…