Kısık ateş

Resesyon ve 6 adet 25 baz puanlık faiz indirimi ile 2024 yılına başlayan piyasa/uzmanlar çarşamba günü gerçekleştirilen ve faizlerin sabit tutulduğu toplantıda Fed’in yıl içinde 3 faiz indirimi yapacağı detayını güvercin buldu ve alıma geçti. Fıkramız bu kadar.

Uzun süredir var olan Fed faizleri düşürmezse S&P yükselemez tezi çoktan çöpe atılmış olmasına rağmen yatırımcıların bir kısmı hala Fed’in piyasa üzerindeki etkisini olduğunun daha fazla görüyor. Bu elbette Fed açısından olumlu bir durum. Ancak para kazanma stratejinizi bu fikir üzerine kurdunuz ise büyük sorunlar yaşıyor olmalısınız. Peki son FOMC toplantısından çıkan sonuç nedir? Fed enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gerileyeceğine inanmaya devam ediyor. Böyle bir durumda faizleri sabit tutması sıkılaşma anlamına geleceği için enflasyondaki gerilemeye paralel olarak faizleri de düşürme niyetinde. Paylaşılan tabloya göre 2024’te 3 kez 2025’te ise 2 kez faiz indirebilirler. Önceki toplantıda 2024 beklentisi yine 3 ancak 2025 beklentisi de 3’tü. Son dönemde açıklanan 2 ana enflasyon verisi düşüş trendi içinde bir yükseliş hareketi sergiledi. Buna ek olarak Fed’in büyüme beklentilerini de yüzde 1,8 – yüzde 2 ortalamasının üzerine çektiğini görüyoruz. Yani Fed bir yandan yumuşak iniş senaryosuna oynarken bir yandan da B senaryosu olarak enflasyonda beklenen düşüşün söz konusu olamayabileceğini veya umduğu hızda olamayabileceğini tartışıyor. Ben be bu riskin sene başına oranla yüksediğini ve Fed’in sadece 2 faiz indirimine gideceğini ve hatta bu yıl pas geçme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.

Dün faiz patikası beklentilerinde önemli bir nokta da uzun vadeli denge faiz oranını bir süredir yukarıya doğru kımıldıyor olması. Veya üyelerin bu düşünceyi taşıması. Enflasyona izin vermeyen ancak ekonomik büyümeyi de öldürmeyen bu denge oran uzun süredir yüzde 2,5 seviyesinde olsa da üyeler yavaş yavaş daha yüksek seviyeleri de mümkün görüyor. Bu tip seviyeler genelde modeller ve pek çok değişken göz önüne alınarak belirlendiği için Covid, kalıcı kamu harcamaları veya yapay zeka gibi önemli kırılmalar gecikmeli olarak kendisini gösterebilir. Şayet bu seviye daha yüksek bir noktada dengelenecekse Fed’in yumuşak iniş bazlı faiz indirimlerinin sayısı da piyasanın beklendiğinden daha az olacak demektir. Şimdilik bu gelişmeyi izlemekle yetiniyorum ancak daha yüksek seviyeler hem piyasalar hem de yatırımcılar açısından önemli bir değişiklik anlamına gelecektir.

Daha önemli, en azından benim açımdan, bir toplantı ise BOJ yani Japonya Merkez Bankasının toplantısı oldu. Uzun bir süre sonra BOJ eksi faiz politikasını geride bırakarak sıfır faiz politikasına geçti. Aynı zamanda, her ne kadar fiilen zaten terk etmiş olsa da, getiri eğrisi kontrolü politikasını ve borsa yatırım fonu alma stratejisini de sonlandırdı. BOJ açısından kritik olan sorun aslında basit. BOJ eksi faiz politikasını bitirerek sıfır faiz politikasına mı geçti yoksa bu bir faiz artış serisinin ilk adımı mı? Şayet BOJ için büyük ve fakat piyasalar için küçük bir adım olarak nitelendirebileceğimiz eksiden sıfır faiz politikasına geçtilerse piyasanın Yen fiyatlamasında gördüğümüz üzere önemli bir gelişme söz konusu değil. Ancak şayet bir artış döngüsü başladı ise Yen’in kuvvetlenmesi, Japon yatırımcıların global piyasalardan biraz çekilmesi ve tahvil getirilerinin de yükselmesi söz konusu olacaktır. Fed’den yüzde 0,1, Japonya’dan yüzde 0,1 derken baz oranların kısık ateş misali hareketi geçtiğini görüyoruz.