Kızılcık Şerbeti ve yurtdışı çıkış yasağı

Nazmi Karyağdı

Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş. Kurucu Ortağı

SHOW TV’de Ekim 2022’den bu yana yayınlanmakta olan Kızılcık Şerbeti, televizyon izleyicilerinin her hafta ilgiyle izlediği ve bir sonraki bölümü merakla beklediği dizilerin başında geliyor. Son yıllarda ülkemizin hizmet ihracında önemli seviyelere ulaşan dizi sektörü gerçekten her türlü övgüyü hak ediyor.

Dizilerimiz sadece Türk izleyicisinin değil dünyanın çok farklı yerinde farklı milletten ve kültürden insanın beğenisini kazanıyor. Bu başarının altında güçlü senaristlerimiz, oldukça başarılı oyuncularımız ve yapımcılar ile başarılı teknik kadrolarımız yer alıyor.

Hepsini bu başarıdan dolayı kutluyoruz.

Her hafta yeni konularla ve saatlerce süren bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkmak da ayrı bir takdiri gerektiriyor. Elbette senaryolar sadece dramatik yapılarıyla değil içeriğindeki bilimsel, hukuki ve ekonomik yapılarıyla da dikkati çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin 28 Şubat 2025 Cuma akşamı SHOW TV ekranında yayınlanan 91. bölümündeki vergi borcu nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı sahnesi de oldukça ilgi çekti.

Senaryo ne idi?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kahramanlarından Kıvılcım ve Ömer, Monte Carlo’ya gitmek üzere havalimanında pasaport kontrolündeyken polis memuru, Kıvılcım’ın vergi borcu nedeniyle yurtdışı çıkış yasağı olduğunu söylüyor. Kıvılcım, vergi borcu olmadığını söylese de polis memuru Alev Organizasyon adlı şirketten dolayı vergi borcu olduğunu belirtiyor. Böylece çiftin tatil planları suya düşüyor ve gerisin geri havalimanından ayrılıyorlar.

Türkiye’de vergi borcu olan kişi yurtdışında çıkabilir!

Senaryo gereği yaşanan bu engel 2011’den beri Türkiye’de söz konusu değil.

Gerçekte hukuksal durum ne?

2010 yılında yapılan Anayasa referandumunda yer alan bir maddeyle, yurtdışı çıkış yasağına ilişkin kanun maddesi düzenleyebilme imkanı ortadan kaldırıldı.

Anayasa’nın “Yerleşme ve seyahat hürriyeti” başlıklı 23. maddesinde yapılan değişiklikle, vergi borcu nedeniyle mükelleflerin yurt dışına çıkışını engelleyen yasal düzenlemeye dayanak teşkil eden “vatandaşlık ödevi” ibaresi, yurt dışına çıkma hürriyetini sınırlandıran sebepler arasından çıkartıldı.

Bunun yerine, “vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir” şeklinde bir düzenleme yapıldı.

Ve nihayetinde 13 Şubat 2011’de Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 36/A maddesi (Yurt dışı çıkış tahdidi) yürürlükten kaldırıldı.