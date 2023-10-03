KOBİ’ler ihracatta nerede?

Eylül ayının 27. günü yayınlanan 49601 sayılı TUİK haber bülteninin konusu

“Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2022” idi.

TUİK bültenine göre 2022 yılında ihracatın %42,3'ünü, ithalatın ise% 60,9'unu büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

Yine aynı bültene göre de 2022 yılında 114 bin 155 girişim ihracat yapmış.

Bu açıklanırken de işletmelerin büyüklüklerinin, işçi sayılarına göre belirlendiğini belirtilmiş.

Bildiğiniz gibi KOBİ tanımı 25 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’nin 32201 sayısında yayınlanan 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirildi.

Buna göre girişimlerin hem çalışan sayısı ve hem de Net satış / Bilanço rakamları üzerinden değerlendirilmesinin daha doğru yorumlar yapılabilmesine olanak tanıyacağını düşünüyorum.

Şimdi sizinle her yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk 1000 ihracatçı araştırmasını temel alarak yaptığım analizin 2022 yılına ait olanını paylaşacağım.

İlk 1000 ihracatçının Türkiye ihracatı içerisindeki son 3 yıllık payları

Kaynak: TİM ihracat rakamları

Bu arada öne çıkartmam gereken çok önemli biri bilgi de 2022 yılında en çok ihracat yapan 1.000 ihracatçı listesinin en sonundaki firmanın ihracat rakamının 31.676.455 ABD $ olduğudur.

Dolar kurunu nasıl hesaplarsanız hesaplayın bu firmanın KOBİ olamayacağı çok açıktır.

Öte yandan ilk 1.000 ihracatçı listesine girmeyen amma boyutu KOBİ ölçeklerinin çok üzerinde olan kaç tane ihracatçı vardır siz bir düşünün.

İhracat kıyaslama çizelgesine baktığımızda, ihracatta KOBİ payının üzücü boyutlarda gerilediği çok açıkça görülmektedir.

2023 ihracat rakamları ne gösterecektir şimdiden öngörmek çok zor.

Çok önemli olan başka bir şey var ki o da Türkiye ihracatının içerisinde KOBİ payını yükseltemediğimiz durumda ihracatımızın olması gereken rakamlara ulaşmasının zor olduğudur.