Konut satışları son 12 ayın 11’inde geriledi

Fiyatlardaki yükseklik, kredi maliyetlerindeki artış, kredi arzının daralması, bayram tatili ve azalan yabancı ilgisine bağlı olarak konut satışlarında düşüş trendi devam ediyor.

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636'ya geriledi. Son 12 ayın 11’inde gerileyen konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 22,1 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlar, yüzde 66,8 gerileme ile son iki yılın sen sert düşüşünü yaşarken, yabancılara yapılan satışlar yüzde 69,6 azaldı ve toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu.

Cari açık 19. ayında 11 yılın zirvesinde

Mayıs ayında Türkiye aylık 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, beş aylık açık 37,7 milyar dolara yıllıklandırılmış açık ise yaklaşık 60 milyar dolara çıktı. Böylece 19 ay peş peşe açık veren cari denge son 11 yılın en yüksek açığına ulaştı.

Büyük olasılıkla cari dengedeki bozulmanın sonuna yaklaşıyoruz. Artan kur ve vergiler ile kredi arzındaki gerileme önümüzdeki aylarda iç talepte ve ithalatta yavaşlamanın önünü açacak gibi görünüyor.

İşsizlik 9 yılın en düşük düzeyinde

Mayıs ayında işsizlik oranı geçen yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 9.5 ile 2014 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İşsizlik oranının düşmesinde işgücüne katılımın 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişiye gerilemesi belirleyici oldu. İstihdamın değişmediği bu dönemde işsiz sayısı 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bine indi.

Sanayi üretiminde zayıf seyir devam ediyor

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 düştü. Mayıs’ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yıla göre yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

Bu hafta

Bu haftanın en kritik gelişmesi Perşembe günü PPK’dan çıkacak olan faiz kararı olacak. Geçen ayki artırımın ardından bu ay Merkez Bankasından daha düşük bir artırım bekleniyor.

Haziran ayı konut satışlarının ardından Salı günü konut fiyatlarındaki değişim açıklanacak.



Satışlardaki gerilemeye rağmen, fiyatlarda yine bir artış gelebilir. Önümüzdeki aylarda bu iki veride göreceğimiz seyir muhtemelen azalan satışlar ve artan fiyatlar olarak devam edecek. Ancak fiyatlardaki artış geçtiğimiz iki yılın altında kalabilir.

YURTİÇİ VERİLER

17 Temmuz 10:00: Mayıs ayı kısa vadeli dış borç verileri

18 Temmuz 14:30: Haziran ayı konut fiyat endeksi

20 Temmuz 10:00: Temmuz ayı tüketici güven endeksi

20 Temmuz 14:00: PPK faiz kararı

21 Temmuz 10:00: Haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler

YURTDIŞI VERİLER

19 Temmuz 12:00: Euro Bölgesi Haziran tüketici enflasyonu

19 Temmuz 15:30: ABD Haziran inşaat izinleri