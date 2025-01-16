KOSGEB dönüştü mü?

KOSGEB, 2024'e bir yönetim değişikliği ve teşvik sisteminde yapısal değişim işareti ile girmişti. Bütçe kaynaklarının dışında Dünya Bankası kaynaklarına da sahip olan kuruluş 'yalınlaşma' ve 'sadeleşme'yi dönüşümün nirengi noktaları olarak belirlemişti.

Bu iddialı dönüşüme gerçekleştiğinde neler olacaktı?

Başta Ar-Ge teşvikleri olmak üzere farklı kurumlar tarafından verilen 'mükerrer' teşviklerden çıkılacak, teşvik programlarının sayısı 40'tan 10'un altına çekilecekti.

Torba teşvik sistemine geçilecek, teşviklerden yararlanan KOBİ'lerin yatırım alt kalemlerindeki harcama kısıtları kaldırılacak, yatırımcılar aldıkları kredileri yatırım alt kalemlerindeki giderler için de kullanabileceklerdi.

Yeni teşvik modeli netleştiğinde yatırımcılar destek almak için teknolojik ürün belgesi, proje bitirme belgeleri ve üretilmiş prototip ile başvuruda bulunacak, KOSGEB ancak bu aşamadan sonra kapasite geliştirmeyi destekleyecek, makine, personel, yazılım, kalıp, sertifikasyon gibi ihtiyaçları karşılayacaktı.

KOSGEB, Teknolojik Gelişme Seviyesi 6 ve sonrasındaki ürünleri destekleyecek, bu seviyenin altındaki ürünlere yönelik teşvikler TÜBİTAK tarafından verilecekti.

KOSGEB bundan sonra bu projelerin kârlılık ve verimliliği ile ilgilenecek, proje değerlendirme aşamasındaki kurullar yeniden şekillendirilerek, kurullardaki sektör temsilcilerinin sayısı artırılacaktı.

Yalınlaşma ve şeffaflık çerçevesinde teşvik programları içindeki 'mayınlar' da temizlenecek, teşvik limitlerinin tamamının kullanılmasını önleyen engeller baştan kaldırılmış olacaktı.

Dijital bir KOSGEB bir başka adım olacaktı. KOSGEB dijital dönüşümle KOBİ'leri eşleştirip, mentörlük yapan bir kurum haline gelecekti.

Bin KOBİ uzmanı ile sahaya inmeye başlayan KOSGEB dijitalleşmenin getirdiği erişilebilirlik vizyonunu genişletecekti.

Yıl böylesine dönüşüm isteği ile başlamıştı.

Yılın sonunda iki cümleyle KOSGEB'in dönüşümün tamamlandığı duyuruldu.

2024-2028 stratejisi uyarınca, nitelikli projeleri finanse etmeye odaklı bir yapıya evrilmeyi hedefleyen KOSGEB’in destek programlarının “girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet” başlıklarında toplandığı belirtildi.

KOSGEB’in geçmiş desteklerin karmaşıklığı ortadan kaldırılarak, dört temel destek bağlamında KOBİ’leri tohum aşamasından küreselleşme sürecine kadar her basamakta destekleyebilen ilişkisel bir yapıya dönüştürüldüğü kaydedildi. Dünüşümle birlikte KOSGEB artık rekabetçi KOBİ'ler için “yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum” olmayı hedefliyordu.

Hedefleri ve gerçekleşmeyi anlattım; 2024’te 42 bin KOBİ’nin finansörü KOSGEB’de dönüşümün tamamlanıp tamamlanmadığına siz karar verin!