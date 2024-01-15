Kripto, blok zincir ve Web 3.0’ın kadın liderleri yetişiyor

Kripto varlık platformu Binance, teknolojide cinsiyet eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ile stratejik bir iş birliği başlattı.

İş birliği kapsamında hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi, genç kadınları teknoloji dünyasına kazandırarak, sadece bireysel kariyerlerinde değil, aynı zamanda toplumda da liderlik yapma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Projenin, kripto, blok zincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atması, Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırma noktasında önemli bir kilometre taşı olması hedefleniyor.

(Soldan sağa) Zehra Öney ve Gözdem Gürbüzatik

Online gerçekleştirilecek eğitimlere aktif olarak katılma şartı sunan program, kripto, NFT, blok zincir, dijital cüzdan, bulut bilişim gibi modern finansal teknoloji alanlarını kapsıyor. Programa katılan öğrenciler Finansal Okuryazarlık, Yapay Zeka ile Dönüşecek Para Ekonomisi, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Büyük Veri, Bulut Bilişim, Web 2.0, Web 3.0, Siber Güvenlik, NFT, Blockchain, Dijital Cüzdan, Dijital Ürünleşme ve Sanat ve Kripto Para başlıklarında eğitim alıyorlar.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi ile 5 yılda 5 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

“Paranın özgürlüğü” yaklaşımını her geçen gün ileriye taşıyoruz

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, Teknolojide Kadın Derneği ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında şu yorumları yapıyor: “Binance olarak, kullanıcı odaklı bir vizyonla başladığımız ‘paranın özgürlüğü’ yaklaşımını her geçen gün adım adım ileriye taşıyoruz. Biz sadece bir ‘kripto varlık borsası’ değiliz. Biz, bir teknoloji şirketi olarak, blockchain ekosistemini büyütmek için çalışıyor ve pek çok proje üretiyoruz. Binance Teknolojide Kadın Akademisi de ekosistemi büyütmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri. İlk olarak Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Binance Blockchain Week’te duyurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ne gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilk etapta 25 olarak belirlediğimiz kontenjanımızı 50 kişiye çıkardık. Sene içinde bu projeyi Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları da kapsayacak şekilde devam ettireceğiz. Gelecek beş yıl içinde 5 bin kadına ulaşarak, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atmayı amaçlıyoruz.”

Yeni nesil kadınlarımızın kriptoya ilgisi oldukça yüksek

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’in yorumları ise şöyle: “Web3 birçok kadının blok zincir ve kripto alanında varlık göstermesine imkan sağlıyor.

Bloomberg’in 2023 yılında yayınladığı verilere göre erkek yatırımcı oranı kripto’da yüzde 57 olsa bile, 18-30 yaş arasındaki kripto yatırımcıların yüzde 47’si kadın. Yani yeni nesil kadınlarımızın kriptoya ilgisi oldukça yüksek. Bununla birlikte bu alanda girişimci ve yönetim katlarında kadın oranlarının hala düşük yüzdelerde kaldığını ve kadınların finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Crypto.news’e göre 2023 sonunda kripto ve blok zincir alanında erkek CEO’lar küreselde yüzde 94 gibi bir çoğunluğa sahipken kadın CEO’ların oranı sadece yüzde 6. Bu da bize bu merkeziyetsiz yapının tabanından başlayarak sadece yatırım tarafında değil, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici mevkilerindeki kadınların sayısını da eğitimle artırmamız gerektiğini gösteriyor. Bu eğitimlere şimdiden başlar ve kadınları güçlendirirsek Web3, blok zincir ve kripto alanında cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlayabileceğiz. Web3’ü anlayan, bilen, hızlı bir şekilde buradaki fırsatları görerek yenilikleri hayata geçirebilen bireyler Teknoloji Çağı’nda yarışa eminiz ki 1-0 önde başlayacaklar.”

Gastronomi ve teknolojinin kesişim noktası

Eğitim programının içeriğini dinlerken, Yılın En İyi Kadın Şefi İnanç Çelengil ve İçecek İnovasyonları Danışmanı Gözdem Gürbüzatik, gastronomi ve teknolojinin kesişim noktasında bir deneyimi aktardılar. Tarif oluşturma, farklı malzemelerin ve lezzetlerin kombinasyonlarını analiz etme, yaratıcılık ve inovasyon açısından insan ile “robot şef” arasındaki iş birliği de gerçekten ilham vericiydi…