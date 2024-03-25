Kutes, 75 milyon Euro yatırımla 3 kat büyüdü

Kutes Döküm Sanayi, son 6 yılda kapasite, yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik temelli projelere toplam 75 milyon Euro yatırım gerçekleştirdi. Üretim kapasitesini üç kat büyüten Kutes Döküm, yüzde 90’ını Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatta yeni pazar olarak odağına ABD ve Asya’yı aldı. Şirketin gündeminde yeni yatırımlarla enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak var.

İstanbul’da madencilik ve demir ticaretiyle iştigal eden Kutmangil Ailesi’nin sanayiye yönelik planları doğrultusunda Kutes Döküm’ün temelleri 1990'da Mehmet Bekir Kutmangil tarafından atıldı. 1992'de Tekirdağ Çorlu’da döküm üretimine başlayan Kutes, önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Alanının ilk ihracatçılarından oldu.

ABD Strayer Üniversitesi’nde işletme lisansını tamamlayan ailenin yeni kuşak temsilcilerinden Ali Esat Kutmangil, 2007’de iş geliştirme/satış alanında Kutes’te mesaiye başladı. Annesi Nebahat Kutmangil ile kızkardeşi Farah Kutmangil’in de bulunduğu şirket yönetiminde 2016’dan itibaren CEO’luk görevini yürütüyor.

“İcra Kurulu Başkanlığı o yaşta çok önemli bir sorumluluktu. Köklü bir iş geçmişi olan ailemizin sanayi tesislerinde kapasite ve yüksek teknolojiye dayalı yeni nesil yatırımlarını hep birlikte aldık" diyor.

Global rekabette öne geçti

Yatırım kararlarının oluşumuna ilişkin sorumuza, “Ülkeme ve milletime inancım tam. Herkesin yatırım yapmaktan korktuğu zaman yatırım yapmanın en doğru olduğu zaman diye düşünüyorum” şeklinde yanıt veren Kutmangil’in önderliğinde yürütülen fizibilite çalışmaları sonucu Kutes’te operasyonların genişletilmesi kararı hızla uygulamaya alınıyor. Talaşlı imalat alanında yatırımlar gerçekleşiyor. Dökümhane tarafında da eski hatlar, son teknoloji ile yenileniyor. Yanı sıra yeni otomatik kalıplama yatırımlarının tamamlanması ile HWS otomatik kalıplama hattının devreye sokulduğu Kutes, iç pazarın yanı sıra ihracat alanında da rekabet üstünlüğünü artırıyor.

Son 6 yılda toplam 75 milyon Euro değerinde 40’a yakın yatırım gerçekleşiyor Kutes'te. 11 milyon Euro talaşlı imalat tarafında gerçekleştirilen yatırımların ardından yıllık 15 bin ton kapasiteden 45 bin ton döküm kapasitesine ulaşıldı. Saatte 16 ton ergitme kapasitesine ulaşılan Kutes, vardiya bazında 100 – 105 ton ergitme kapasitesi ile faaliyet yürütüyor.

Yatırım hamlesiyle birlikte iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da rekabette üstünlük kuran Kutes, yüzde 45 direk ihracata imza atıyor, dolaylı açıdan bakıldığında üretiminin yüzde 90’ı yurt dışına gidiyor. Direk ihracatının yüzde 90’ı da bu alandaki gücü bilinen Almanya’ya gerçekleşiyor. Hatta müşterileri arasında yer alan hızlı tren fren parçalarının önde gelen sanayi grubu Alman markası Knorr-Bremse’ye, ilk kuruldukları 90’lı yıllardan bu yana hizmet üretiyor.

Hedefte ABD ve Asya var

Avrupa ile başladıkları ihracatta, hedefte ABD ve Asya ülkeleri var. Özellikle ABD’deki paylarını daha da artırmak isteniyor. Kutmangil, “ABD’de çok ciddi bir pazar var. Ancak ABD ile mesafenin çok uzun olması dezavantaj. Mesafe çok uzun olduğu için operasyonun bir kısmının da orada yapılacak şekilde tasarlanması lazım. Bu da yatırım gerektirir. Avrupa’daki gibi bir temsilcilikle yönetebileceğiniz bir süreç değil. ABD’de bir operasyon yönetmeyi de göze almak lazım. 2024 yılı içinde ABD’ye bir temsilcilik ile adım atmayı hedefliyoruz” diyor.

Ülke sayısı 12’den 30’a çıkacak

Otomotiv, tarım, iş makineleri, inşaat, iklimlendirme, hidrolik, yan sanayi, demiryolu, pompa ve vana başta olmak üzere 9 farklı sektöre, yüksek standartlarda ve 12 kalite sertifikasıyla “çözüm ortağı” anlayışıyla hizmet veriyor. Müşterilerinin teknik şartnamelerinin, makine parkuruna ölçüsel olarak uygun olduğu sürece her sektörün döküm, talaşlı imalat ve montaj ihtiyacını karşılayabilecek teknik altyapıya sahip tesislere sahip olan Kutes, 3 kıtada 12 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

2023 yılında 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası' (YSS) almaya hak kazandık. Uzun ve ciddi bir denetim sürecinden sonra gerekli standartları sağlayan şirketlere verilen 2023’te aldıkları YYS ile, uluslararası rekabette ve ihracatta öne çıkan Kutes, 5 yıl içinde ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 30’a çıkarmayı hedefliyor.

Amaçlarının ‘yeşil döküm’ sahasında hızlı büyümek ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımından, temiz enerjiye kadar sürdürülebilirlik sahasında önemli mesafeler almak olduğunu kaydeden Kutmangil, “2050’de sıfır karbon salımı hedefinde ilerliyoruz” diyor.

30 MİLYON €'LUK YATIRIM DAHA GELİYOR

2023 yılını 40 milyon dolar ciro ile kapattıklarını kaydeden Ali Esat Kutmangil, 2024 yılı için hedeflerinin 50 milyon dolar olduğunu dile getirdi. Mevcut kapasiteleri ve teknolojileriyle yıllık 100 milyon dolar ciroya ulaşma imkanları bulunuyor. Kutes, bu avantajlı durumuna karşın yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor. “Talaşlı imalat operasyonumuzu genişletmek için yeni tesisimiz için çalışmaya başladık” diyen Kutmangil, şu bilgileri verdi: “Mevcut tesisimizdeki makineleri de kaydırarak 16 olan tezgahımızı 55-60’a çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut Kutes Makine tesisini de YYS deposu olarak ayırmayı düşünüyoruz. Yeni tesisimizi 2025 yılına kadar devreye almayı planlıyoruz. Yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir yatırım olacak. Döküm tarafında da kapasite kullanım oranımız yüzde 45 seviyesinden yüzde 70’e geldiğinde yeni bir hat yatırımına başlamayı planlıyoruz.”

Yeşil Hat olarak Özel Endüstri Bölgesi imkanına sahip oldu

Kutes’i güçlü sanayi şirketi yapan, ihracat rotasında da özel kılan altyapı imkanları arasında 2022 yılının son çeyreğinde başvurdukları, Nisan 2023’te de Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmelerini ilk sıralara koymak gerekiyor. Özel Endüstri Bölgesi için şartların tümünü yerine getirdiklerini belirten Ali Esat kutmangil, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile de hızımızı artıran önemli bir statüye sahip olduk. Biz Yeşil Hat olarak aldık sertifikamızı. Gümrük için kamyonlar normalde bir hafta beklerken, biz YYS avantajımız sayesinde bu süreyi bir güne düşürdük. 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası' (YYS) alabilmek için sıkı şartlar bulunuyor. Hepsini yerine getirdik” diyor. Kutes, 30 bin metrekaresi kapalı, toplam 207 bin metrekarelik Özel Endüstri Bölgesi’nde, 50 bin ton döküm kapasitesi ve Kutes Makine çatısı altında 16 CNC ile 100 bin saat kapasiteyle ve 350’yi aşkın çalışan gücüyle üretime devam ediyor.