“LİYAKAT’ı Türkiye geneline yayacağız”

Son yılların en popüler tartışmalarından biri de, “sadakat mi, liyakat mı” konusu. Bu tartışmada açık açık sadakatin tarafında yer alanların sayısı yok denecek kadar az olsa da, uygulamada ne yazık ki tam tersini görüyoruz. Bizim yazımızın konusu olan LİYAKAT, bir derneğin kısaltılmış hali olsa da, bildiğimiz anlamdaki liyakat ile de yakın bir bağlantısı var. Lider, Yaratıcı, Katılımcılar Derneği. 2011’de Berkay Eskinazi önderliğinde İzmir’in önde gelen 11 iş kadını tarafından kurulan LİYAKAT, o günden beridir kuruluş amaçları doğrultusunda Türkiye toplumunun dezavantajlı kesimleri olarak niteleyebileceğimiz kadınlar ve gençlerin ekonomik, demokratik ve toplumsal konumlarının geliştirilmesine, bu kesimlerin layık oldukları başarıları yakalamalarına katkı koymak için çalışıyor.

Kadınlar ve gençler dedik ama, LİYAKAT’ın geniş çerçeveli hedef kitlesi arasında çiftçiler, çocuklar gibi kesimler de bulunuyor. Çalışmaların ana eksenini de girişimcilik oluşturuyor. “Kadınlar, gençler, çiftçiler tamam da, çocuklarda girişimcilik ne oluyor” diye düşünenler olabilir. Fakat bunu hafife almamak lazım. Farkındalık açısından çocuk ve girişimcilik kavramlarının yan yana gelmesi çok önemli. Yeni dünya düzeninde gelişmiş ülke ekonomilerinin itici gücünü girişimcilik oluşturuyor. LİYAKAT da 2015 yılından beri düzenlediği “Girişimci Çocuk Atölyesi” etkinliği kapsamında İzmir’deki okullarda çocuklarla buluşarak girişimcilik, sosyal girişimcilik, motivasyon ve takım olma becerisi gibi konularda eğitim veriyor.

Kadınlara ve gençlere girişimcilik virüsü bulaştırıyor

Türkiye’de neredeyse her 5 gençten biri işsiz, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 30’larda. Tarım kesimi ise sürekli kan kaybediyor. Girişimcilik tüm bu sıkıntılara çözüm olabilecek kavramların başında geliyor. LİYAKAT da Girişimcilik Tarımda Yeşeriyor, Girişimci Kadın Atölyesi gibi organizasyonlarıyla bu konuda elini taşın altına koyan kuruluşlardan biri. Kuruluşundan bu yana geçen süre boyunca yaptığı çalışmalarla kendini ispatladı, binlerce genç, kadın ve çocuğa girişimcilik virüsü bulaştırdı.

LİYAKAT, bu yıl 13. yaşına girerken kaptan köşkündeki isim de değiştirdi. Kurucu başkan Berkay Eskinazi, görevini, derneğin 11 kurucu üyesinden biri olan ve başkan yardımcılığı görevini yürüten Gülçin Güloğlu Uğuz’a devretti. Kurucu üyelerinin tamamının ve hedef kitlesinin önemli bir bölümünün kadın olması zaman zaman LİYAKAT’ın bir kadın derneği gibi algılanmasına neden olabiliyor. Üyeleri arasında ve yönetim kurulunda kadınlar çoğunlukta olsa da LİYAKAT bir kadın derneği değil. Yeni dönemde dernek yönetiminde iki de erkek üye bulunuyor. Yeni yönetim kurulu Nilgün Tiyanşan, Nurdan Pekcan, İlknur Rodoplu, Engin Deniz Eriş, Övünç Emre, Esra Boyacıoğlu ve Selda Görgülü’den oluşuyor.

Gülçin Güloğlu Uğuz, İzmir iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin etkili isimlerinden biri. 2012’den beri aile şirketleri olan Güloğlu Plastik’te genel müdürlük görevini yürütüyor. EGEPLASDER, PAGEV, Ege İş Kadınları Derneği, TOBB İzmir İl Kadın Girişimci Kurulu, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası gibi kuruluşların yönetimlerinde, komisyonlarında ya da meclisleri gibi çeşitli organlarında görevler aldı. Halen Tire OSB’de yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

“Projelerimizi ülke geneline yayacağız”

Gülçin Güloğlu Uğuz, LİYAKAT’ta başkanlık görevine seçilmesinin hemen ardından toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dikkat çekti. LİYAKAT’ın kurulduğu günden beri toplumsal cinsiyet eşitliğine çok önem verdiğini, yeni dönemde de çalışmalarına bu yaklaşımla devam edeceklerini söyleyen Uğuz, “Şimdiye kadar önceliğimiz hep kadın, genç ve çocuk girişimciliği odaklı projeler oldu. Bundan sonra sadece İzmir ve Ege Bölgesi değil daha kapsayıcı biçimde Türkiye geneline yayılacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile çalışacaklarını ifade eden Uğuz, farklı sektörlerden farklı uzmanlıklarda kişiler olarak gönüllülük esası ile yürüttükleri projelerinde ve etkinliklerinde toplumun farklı kesimlerinde yer alan dezavantajlı bireylere yönelik iyileştirmeler için sürdürülebilir çözüm arayışı ile toplumsal fayda yaratmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Gülçin Güloğlu Uğuz’a, LİYAKAT’ın projelerini ülke geneline yayma misyonu doğrultusunda başarılar diliyoruz.