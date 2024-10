Lüks, çevresel bilinç ve topluma katkı ile buluşuyor

Six Senses Kaplankaya, çevre dostu uygulamalar, yenilikçi projeler ve bölge halkı ile kurduğu güçlü bağlar ile sürdürülebilirliği lüks anlayışının merkezine yerleştiriyor ve kendini “anlatıcı olmak yerine bu konuda harekete geçen bir marka” olarak tanımlıyor.

“Misafirperverlik asla sadece kalınacak bir yerden ibaret değildir. Mekânlarımızın yeniden dünya ile bağlantı kurmanıza; zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak mutlu olmanın ne anlama geldiğini keşfetmenize yardımcı olmasını istiyoruz.”

Bu sözler Six Senses Hotels Resorts & Spa CEO’su Neil Jacobs’a ait.

Kişisel sağlığı ve gezegenimizin sağlığını desteklemek için sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik platformlarını bir araya getiren Six Senses Hotels Resorts & Spa, lüks konaklama anlayışını sürdürülebilirlik ve wellness odağında yeniden tanımlıyor.

Bu tanımda; seyahatin bir amaca hizmet etmesi; bir topluluğun parçası olmak; insanın kendisiyle, başkalarıyla ve etrafındaki dünyayla yeniden bağlantı kurması gibi değerler ön plana çıkıyor.

Lüksü sadece konforla değil, çevresel sorumluluk ve yerel kültürle buluşturan marka, misafirlerinde de ekolojik bilinç ve kişisel sağlık programları odağında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirliği, lüks anlayışının tanımlayıcı bir özelliği olarak konumlandıran Six Senses, “anlatıcı olmak yerine bu konuda harekete geçen bir marka” olma hedefi kapsamında, 1995 yılında “sürdürülebilirlik” yolculuğuna adım attı ve “bulunduğu yerlerin özenli koruyucuları olma” taahhüdünü verdi.

Marka bugün; yerel vahşi yaşam, ekosistemler, kültür ve topluluklar üzerinde net pozitif bir etki yaratma odağını sürdürüyor. Enerji, su, plastik kullanımını azaltırken, habitatlar, nesli tehlike altında ve kritik derecede tehlike altındaki türler, yerel ekonomiler ve refah gibi yeniden canlandırdığı her alanı takip ediyor.

Markanın, tüm tesislerde menülerin en az yüzde 55'inin bitki bazlı gıdalardan oluşması; 2030 yılına kadar yüzde 46 karbon azaltımına ulaşılması gibi iddialı hedefl eri var.

Ege’nin kendine has doğası içinde konumlanan Kaplankaya içindeki ilk lüks otel olan Six Senses Kaplankaya da, aynı yaklaşımı sürdürüyor. Otel; doğa, lokal topluluklara saygı ve sürdürülebilirlik konusunda global çapta bir konuma sahip.

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir araziyi kapsayan Six Senses Kaplankaya, markanın uluslararası sürdürülebilirlik felsefesi ışığında gerçekleştirdiği çevre dostu uygulamalar, yenilikçi projeler ve bölge halkı ile kurduğu güçlü bağlar ile sürdürülebilir bir yaşam tarzını ön plana çıkarıyor.

Bütüncül bir yaklaşım için iş birliği

Adını, daha önce bölgede yaşadığı bilinen Anadolu panterinden alan Kaplankaya, Bodrum’un ve Akdeniz çanağının en önemli lokasyonlarından biri. Kaplankaya, bölgeye yaptığı yatırımlar ile bölge halkını kalkındırma, güçlendirme ve istihdam yaratma konusunda da önemli bir rol üstleniyor.

Bütünsel yaklaşımların önemine, doğaya ve sürdürülebilirliğin kilit rolüne inanan Kaplankaya, kendi bünyesinde Sürdürülebilirlik Departmanı kurarak Six Senses Kaplankaya Sürdürülebilirlik Direktörlüğü ile beraber özel projelere imza atıyor.

Hem çevreye hem bölge ekonomisine katkı

Six Senses Sürdürülebilirlik Direktörü Yasemen Erdemir, markanın doğaya saygılı ve sürdürülebilir lüks felsefesini yaşatmasına odaklanarak, plastiksiz, yerel üretimi destekleyen doğal çözümler konusunda projeler üretiyor ve bizzat her bir projede yer alıyor. Six Senses’in hayata geçirdiği projelerin temelinde yatan amacı şu sözlerle dile getiriyor Erdemir: “Marka olarak önceliğimiz, doğaya saygılı bir yaklaşımı her alanda benimsemek ve bu doğrultuda operasyonlarımızı sürdürülebilirlik ilkelerine göre şekillendirmek. Plastiksiz bir dünya hedefiyle atık yönetimi ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi projelerle, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor, otelimizin elektriğini enerji tedarik firmasından yenilenebilir enerji olarak satın alıyoruz. Aynı zamanda yerel üreticilerle işbirliği yaparak, hem çevreye hem de bölge ekonomisine olumlu etkiler yaratıyoruz. Misafirlerimize sunduğumuz lüks deneyimi, doğayla uyum içinde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizle örtüşüyor.”

■ TOPLAM OTEL GELİRİNİN YÜZDE 0,5’İ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FONLARI’NA

Sürdürülebilirlik Fonları, her bir Six Senses tesisinde, toplam otel gelirinin yüzde 0,5’ini kapsıyor. Buna ek olarak, her lokasyondaki bir projeyi temsil eden ev yapımı şişelenmiş sudan ve pelüş oyuncak maskotların satışlarından elde edilen gelir bu fona aktarılıyor. Sürdürülebilirlik Fonu projeleri sayesinde 2023 yılında; 28 bin 960 kişi temiz içme suyu ve sanitasyon hizmetine erişim kazanmış; 10 bin 967 sokak ve çiftlik hayvanının yaşam standartları iyileştirilmiş; 25 bin 412 kişi, iyileştirilmiş sağlık hizmetlerine erişim kazanmış; 730 kişinin geçim kaynağı iyileştirilmiş durumda. Bunların yanı sıra, nesli tehlike altında olan türlerin korunmasından, sahil temizliği ve çevre eğitimine kadar farklı konularda da çalışmalar gerçekleştirilmiş. Bu projelerden bazıları şöyle:

- Öğrencilere organik tarımın önemi ve damlama sistemleri gibi su tüketimini azaltan çevreci uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılarak çevre bilinci oluşturma amacıyla Kazıklı Köyü’nde modern ekipmanlarla donatılmış yeni bir bilim sınıfı inşa edildi. Komşu köy okulları ile iş birliği içinde yürütülen Yerel İklim Savaşçıları, çocuklara çevreye saygı ve sürdürülebilirlik konularında eğitim veriyor.

- Six Senses Kaplankaya, bölge köy kadınlarının yerel ürünlerini ve el emeklerini sattığı aylık Yerel Pazar etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikten elde edilen gelir, kadınların geçimlerini sürdürmelerine yardımcı oluyor.

– Kaplankaya tarafından Ocak ayından itibaren yapılan saha gözlemleri sonucunda, Kaplankaya sınırları içinde 43 kuş türü gözlemlendi. Bu türlerin 15’i, misafirlerin en çok kullandığı yürüyüş yolu olan Kuş Yolu’na dönüştürüldü.

- Kaplankaya iş birliği ile gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizleme Projesi kapsamında toplamda 12 kilometrelik kıyı şeridinin temizlenmesi hedefl eniyor.

■YERYÜZÜ LABORATUVARI

Her Six Senses tatil köyü ve oteli, yenilikçi yollarla sürdürülebilir yaşamı teşvik eden bir Earth Lab’e (Yeryüzü Laboratuvarı) sahip. Bu alan, misafirlerin ve topluluk üyelerinin doğal dünya ile daha yakından bağlantı kurmalarını ve bu konuda bilgi edinmelerini sağlayan atölyelere ev sahipliği yapmak için kullanılıyor. Ayrıca; 2003’ten beri, Six Senses birçok otelinde kendi içme ve gazlı içme suyunu şişeliyor. Yerinde filtreleme ve şişeleme tesisleri kurarak, her tatil köyü plastik su şişelerinin kullanımını ve taşımadan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırıyor.