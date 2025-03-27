“Lüksün tanımı değişiyor, ezber bozan projeler yolda”

Çağdaş Holding, Bodrum’da sürdürülebilir, ç evre dostu ve mimari açıdan özgün projeleriyle dikkat çekerken, son dönemde stratejik bir dönüşüm sürecine girdi ve ikinci kuşak yönetime geçti. Çağdaş Holding’in CEO’su Dağlarca Çağlar, ezber bozan işlere odaklanacak olan holdingin, lüks konut anlayışını yeniden tanımlamayı hedeflediğini söylüyor.

Bodrum denince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Çağdaş Holding, 1994 yılında bir iş merkezi yatırımıyla başladığı yolculuğunu, 30 yılı aşkın sürede Bodrum’un uluslararası ölçekte bir yatırım ve yaşam merkezi haline gelmesine katkı sağlayarak sürdürdü. Holding, sürdürülebilir, çevre dostu ve mimari açıdan özgün projeleriyle dikkat çekerken, son dönemde stratejik bir dönüşüm sürecine girdi ve ikinci kuşak yönetime geçti. Çağdaş Holding’in CEO’luk görevini üstlenen Dağlarca Çağlar, holdingin odağını gayrimenkule yönlendirerek Bodrum’da ticari konut projelerine ağırlık vereceklerini söylüyor. Grubun 2014 yılından itibaren Bodrum’a yoğun yatırım yaptığını, bu süreçte inşaat, hazır beton, mermer üretimi, perakendecilik, teknoloji mağazacılığı ve peyzaj gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiğini belirten Çağlar, “25 yıl boyunca Bodrum’da hazır beton sektörünün öncüsüydük ancak bu alandan çekildik. Turizm sektöründe de önemli yatırımlarımız vardı; Swissotel Resort Bodrum Beach ve Swissotel Resort Bodrum Hill projelerimizin otel kısmını 2023’te sattık. Turizmde artık sadece Bodrum merkezde butik bir otelimizle varlık gösteriyoruz” diyor. Dağlarca Çağlar, holdingin yeniden yapılanma süreciyle birlikte asıl uzmanlık alanları olan inşaata yöneldiklerini belirterek, şu bilgileri veriyor:

Ticari gayrimenkul yatırımları artacak

“Babam Yüksel Çağlar’dan yönetimi devraldığım son beş yılda holdingin odağını tekrar inşaata çevirdik. Yapsat, taahhüt ve proje geliştirme alanlarına odaklanıyoruz. Bodrum artık sadece yazlık bir tatil destinasyonu değil. Bodrum’un her bölgesinde artık yıl boyunca yaşayan ciddi bir nüfus var. Çarşı konseptlerinin çeşitlenmesi ve iş merkezlerinin artırılması gerekiyor. Ülkemizin en büyük hastane zincirleri, eğitim kurumları ve markalarının bulunduğu Bodrum, 12 ay boyunca hem doğayla iç içe hem de modern kent yaşamının tüm olanaklarından faydalanılabilecek bir şehir haline geldi. 1997’den beri burada faaliyet gösteriyoruz ve bölgenin en iyi tanıyan gayrimenkul firmasıyız. Ticari gayrimenkul alanında yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz.”

Lüks konut anlayışında yeni yaklaşım

“Her şeyin öncesinde ve ötesinde Çağdaş Holding olarak biz Bodrumluyuz. Bu tanımın içini dolduracak şekilde Bodrum’a tutkunuz. Gayrimenkul piyasasında dönemsel sıkıntılar yaşanıyor ancak Bodrum’da talep hiçbir zaman azalmıyor. Ekonomik koşullar nedeniyle talep azalmış gibi görünse de psikolojik talep hâlâ mevcut. Bodrum’un hem kuzeye hem de güneye doğru genişleme potansiyeli var. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde bunu daha net göreceğiz. Bu nedenle inşaatın merkezde olduğu yeni bir hikâye ile ilerleyeceğiz. Bodrumlu olmak, Çağdaş Holding’e faklı bir sorumluluk da yüklüyor. Bodrum gayrimenkul sektörüne yön veren bir şirket olarak Bodrum’un önceliklerini, tarihi dokusunu, güzelliklerini, doğal hassasiyetlerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz, projelerimizi de bu yönde şekillendireceğiz. Bugüne kadar ağırlıklı olarak konut üreticisiydik ve daha çok lüks konsepte sahip projeler inşa ettik. Yine konut projelerine devam edeceğiz ama bu kez hedefimizde erişilebilir konut yapmak var. Halen devam eden üç konut projemizde yeni yöntemler ve modellerle ilerliyoruz. Bodrum’un kimliğini bozmadan, sadece konut değil, yeni nesil bir yaşam biçimi sunan projeler geliştiriyoruz. Gayrimenkul sektöründe lüks konut anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyoruz. Lüksü lokasyona, trendlere ve ihtiyaçlara göre belirlemek gerekiyor. Bodrum’da lüks artık tek katlı, bahçeli ve taş evler. Büyük metrekareli malikanelere olan ilgi azaldı, insanlar daha minimalist ve operasyonel maliyetleri düşük evleri tercih ediyor.”

Bodrum’da ezber bozan işler yapmayı hedefliyoruz

“250 bin - 450 bin dolar aralığındaki konut satışları devam ediyor, ancak 1,5-2 milyon dolarlık lüks villa satışları eski hızında değil. Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerde deprem gerçeği nedeniyle yeni yapılara yönelim artıyor. 2025 gayrimenkul açısından zorlu bir yıl olabilir ancak 2026 itibarıyla toparlanma bekliyoruz. Deprem riski olduğu sürece inşaat sektörü büyümeye devam edecek. Bodrum özelinde ise talep hiçbir zaman bitmiyor. Büyük yatırımcılar da Bodrum’a ilgi göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki beş yıl içinde Bodrum’un çok farklı bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bodrum’da ezber bozan işler yapmak istiyoruz. 30 yıl önce buraya ilk geldiğimizde neredeyse kimse yoktu, şimdi ise dünyanın en ünlü markaların yatırımlarını yönlendirdiği bir destinasyondayız. Biz de farklı bir vizyonla ilerleyerek Bodrum’u yeni projelerle tanıştıracağız. Gayrimenkulün geleceği teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklı tasarımın birleştiği noktada şekilleniyor. Biz Çağdaş Holding olarak, bu dönüşümü Bodrum’dan başlatıyor, bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılayan projeler üretiyoruz.

Bir kente hizmet etmek…

“Bir kente hizmet etmek, sosyokültürel, ekonomik fayda sağlamak demek. Bodrum bizim yuvamız. Bir kent için ekonomik kalkınmayı, sosyo-kültürel kalkınmadan ayrı değerlendirmek eksik bir bakış açısı yaratır. İkisi kol kola ve beraberce ilerlemeli. Bodrum’un nüfusu her geçen gün artıyor, gençlerimizin sanat, spor gibi alanlara yönelerek sağlıklı gelişim göstermesi, toplumsal güçlenme açısından çok önemli. Biz bu vizyonumuzun çerçevesinde Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü kurduk. Çünkü biliyoruz ki, spor sadece sahada değil, bir şehrin ruhunda da büyür. Basketbol sahnesine iddialı bir giriş yaptık, uluslararası arenada rekabet edecek bir takım kurduk. Ama asıl mesele, gençlerin sporla büyümesi. İşte bu yüzden altyapıya yatırım yapıyoruz.”

Bodrum’un ekonomisi, çevresi ve sosyal yapısı için uzun vadeli değer yaratacak projeler

“Çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin dengelenmesiyle uzun vadeli değer yaratmayı hedefl eyen bir yaklaşım, Çağdaş Holding’in hep merkezindeydi. Biz sürdürülebilirliğe bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Dünyanın en kıymetli lokasyonlarından birinde faaliyet göstermenin farkındalığıyla, projelerimizde enerji verimliliğine, çevre dostu malzeme kullanımına dikkat ediyoruz. Bodrum’un ekonomisi, çevresi, sosyal yapısında uzun vadeli değerler yaratacak projeler üretiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz, Bodrum gayrimenkul sektöründeki öncü rolümüz, bizi sürdürülebilir bir kentsel yaşamın tüm dinamiklerini birlikte ele alma ve bu yönde çalışmalar yapma yönündeki motivasyonumuzu artırıyor. Bodrum’da su, enerji gibi kısıtlı kaynakları daha verimli kullanma konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Buna uygun şekilde peyzaj oluşturmalı, bahçede çim alanlar kısıtlanmalı. Konuta özel havuz konseptlerin rafa kalkması gerektiğine inanıyorum.”