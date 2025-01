Majesteleri sizleri bekliyor…

HAKAN ATİS

Hepimizin umutla beklediği yeni yıl geldi çattı. Ancak… Eskiyen 2024’ün ajandasında hayli renkli olayların yer aldığını da unutmamak gerekiyor. Örneğin, sene boyunca hepimizi yakından ilgilendiren emlak piyasasında ilginç gelişmeler yaşandı. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta konut satın alma arayışları hayli yoğunlaştı. Bu konuda Türklerin de üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Hal böyle olunca konuyu emlak sektörünün ülkemizdeki kanaat önderlerinden Osman Buharalı’ya sordum. Küresel piyasaları yakından takip eden deneyimli isim “Birleşik Krallık emlak piyasası hala önemli ölçüde genişliyor. Bu durum BK pazarının yatırım ve ev alıcıları için faydalarını ve gücünü teyit ediyor” diyor. Değerli okurlar, şimdi hızlıca konumuza girelim. Bugün eski adıyla Acemdağı’nın kuzey eteğinde kurulmuş kadim kentimize gidiyoruz. Hazır mısınız?

Türkiye’nin yıldızı

Çalışkan insanları, verimli toprakları, köklü tarihi, etkin yerel basını ve yöresel lezzetleriyle ünlü olan Ege Bölgesi’nin yıldızı Kütahya, genç denilebilecek yaşta vefat eden film dünyamızın değerli isimlerinden Ahmet Uluçay’dan Yeşilçam’ın tartışmasız en güzel kadını olan, aydın kişiliği ile şöhreti belki de en çok hak eden sanatçılarımızın başında gelen Gülşen Bubikoğlu’na uzanan değerler manzumemizin taçlanmış sembolüdür. İlk kez 1983 yılında adım attığım ve sonraki yıllarda gelişimini elimden geldiğince takip ettiğim bu güzel şehir tarım ve iş dünyasında özel yere sahiptir. Germiyan Üçbaş Sarımsağı’ndan Tavşanlı Leblebisi’ne, Gediz Tarhanası’ndan kendine has vişnesine kadar onlarca ürüne kucak açan; Güral Ailesi’nin ülkemize kazandırdığı şahane eserlerin ilham kaynağı sayılan, çinicilikten elmas ve gümüş işlemeciliğine, şifalı termal sularından zengin tarihi geçmişine kadar her yönüyle insanı çeken sihirli bir mıknatıs gibidir Kütahya. Yanılmıyorsam geçtiğimiz 15-20 yıldan bu yana emlak sektöründe de önemli gelişmelere sahne oluyor. Bu nedenle konuya hakim kişilerin başında gelen, kadim kentimizin has evladı ve Sayman Gayrimenkul Danışmanlığı’nın maestrosu değerli dostum Osman Buharalı ile görüştüm. Bunun iki nedeni var. Birincisi sektör geçmişi. İkincisi deneyimleri. Kendisini 1983 yılından bu yana tanırım. Üniversitede sınıf arkadaşımdı. Sahip olduğu vizyonu biliyorum. Ayrıca aktardığı bilgiler son derece önemli.

Ege’den Birleşik Krallık’a

Deneyimli isim, ticari gelişmeleri önceden sezebilen, pazar hareketlerini, arz ve talep değişkenliklerini Kütahya, Ege, Türkiye ve komşu ülkeler bazında iyi analiz eden bir girişimci. Bir başka deyişle her krizin veya durgunluğun beraberinde yeni fırsatlar getirdiğini biliyor. Bu nedenle güle güle demeye hazırlandığımız 2024 yılında Birleşik Krallık eksenli önemli açılımlar sergiledi. Yazıma başlık yaptığım gibi “Majesteleri sizleri bekliyor” diyerek müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya başladı. Temel amacı doğup büyüdüğü topraklara katkı sağlayabilmek. Yeri gelmişken sizlere bu sürecin ayrıntılarını da aktarayım. Emlak sektörünün marka ismi “Neden yeni konut alalım?” ve “Neden İngiltere?” sorularını “Yeni bina yönetmeliği uygulamaları ile edinilen yeni mülkler, düşük işletme maliyetleri ile çok daha yüksek enerji verimliliği olan yapılardır. Sahiplerine uzun vadede para tasarrufu sağlar. Ayrıca maliyet gerektirmez” diyerek yanıtlıyor. Bir başka deyişle… İster yatırım amaçlı isterse yerleşmek için olsun, Birleşik Krallık’ta konut sahibi olmayı hedefleyenlerin doğru yolda olduklarını ifade ediyor. Çünkü… Ülke cazip ve prim kapasitesi oldukça yüksek. Konunun sayısal verisine gelecek olursam diyemiyorum… Çünkü… Çağımızın vazgeçilmez gerçeği bireysel güvenlik ve kişisel verilerin korunması kanunu gereği bu konuyla ilgili ayrıntılı sayısal tablo vs veremiyorum. Ancak ilgi duyanlar için seçim gezilerini yıllarca takip ettiğim rahmetli Süleyman Demirel’in dediği gibi “Bir bileni” tarif ediyorum. Kütahya’da ‘Sayman Emlak’ veya ‘Osman Buharalı’ diye kime sorsanız gösterir.

Oldukça ayrıntılı

Aslına bakarsanız böyle bir niyetiniz daha da önemlisi kapitaliniz varsa en iyisi aracınıza atlayıp Kütahya’nın yolunu tutmak. Hem keyifli bir tatil yaparsınız hem de konuyu en ince ayrıntısına kadar öğrenirsiniz. Zira detayları hayli fazla. Osman Buharalı’nın verdiği bilgilerden özet yapmam gerekirse. Deneyimli isim ana hatlarıyla şunların altını çiziyor “Freehold, Leasehold, Devlet Yardımı gibi çeşitli yöntemler var. Müşterilerimize konuyla ilgili tüm bilgileri en ince ayrıntısına kadar veriyorum. Londra, dünya çapında emlak değerleri sürekli artan bir şehir. Şayet satın alacak kişiler mülklerini kiraya vermek isterse bazı vergi avantajlarından yararlanabiliyor. Ayrıca gayrimenkul uzun vadede değer kazanan ve istikrar sağlayan bir yatırım aracı. Birleşik Krallık’ta ve özellikle Londra’da mülk sahibi olmak kişilerin finansal geleceği için oldukça tatminkardır. İngiltere’nin en prestijli hukuk şirketlerinden Lex Home ile sözleşmemizi imzaladık. Berkeley, Barrat, Knight Dragon, Countryside, Redrow gibi markaların projelerinden satış yapacağız.”

Sözün özü değerli okurlar, anlaşılan o ki gayrimenkul sektörü 2025 yılına da hızlı girecek. Londra da yükselen değer olmaya devam edecek. Benim sevdiğim keyifli bir şehirdir. Kültür, sanat, spor, gastronomi alanlarında dünyanın önde gelen merkezi diyebilirim. Big Apple taraftarları birinciliği New York’a verecektir. Lakin, benim favorim belli… Hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir yıl diliyorum. Ekonomi Ege Ocak 2025 sayısında görüşmek dileğiyle esen kalın.