Makine Zirvesi’nde piyasa gözetimi ve denetiminde birlikte hareket kararı çıktı

Zühtü Bakır

MAKFED Genel Sekreteri

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Makine Zirvesi, Dayanıklı & Sürdürülebilir mottosu ile makine imalatçılarını bir araya getirdi.

3 binden fazla işletmeyi temsil eden 34 sektörel derneğin çatı kuruluşu MAKFED ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü ve ev sahibi MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran gerçekleştirdi.

Türkiye makine ve teçhizat yatırımlarının 18 çeyrek büyüme seyri sonrasında 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 5,6 küçülmesi önümüzdeki zorlu dönemin de habercisi. PMI verileri 45’lerde olan makine sektörünün ana pazarı Avrupa’da da benzer durum olmasına karşın son 12 aylık ihracatımızın 2023’e benzer olarak 28,2 milyar dolar olarak gerçekleşmesi sektörün tüm gücü ile ihracata sarıldığını gösteriyor. Buna karşın makine ithalatının son 12 aylık dönemde yüzde 2,7 artarak 45,1 milyar dolara çıkması bu alandaki dış ticaret açığımızı yine 17 milyar dolar düzeyine taşıyacak. Rekabet şartlarının zorlandığı bu dönemde uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzının önüne geçilmesi her zamankinden çok daha önem arz eder oldu.

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, Zirve açılışında piyasa gözetimi ve denetiminin etkin olmaması haksız rekabete neden oluyor derken, “Ölçek ekonomisi gelişemiyor. Bunun için kuralların etkin şekilde uygulanması gerekiyor. Üzerinde CE işareti olmasına karşın ithal ve yerli makinelerde verimsiz elektrik motorlarının olduğunu görüyoruz. MAKFED, çatısı altında 34 derneğimiz teknik bilgileri ile ilgili kurumlarımıza desteğe hazır. Gerektiğinde test ve muayene alt yapısının geliştirilmesine de destek olabiliriz” dedi. Dalgakıran, rakiplerimizle ülkemizde ve küresel arenada rekabetçi olabilmek için alıcı finansmanı mekanizmasını geliştirmeliyiz. Yatırım yerini de artık maliyet kalemleri arasında alt sıralara itmeliyiz, şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez de “Bakanlığımız tarafından piyasa gözetimi faaliyetleri risk analizine göre belirlenen programlı ve şikâyet üzerine olmak üzere yürütülmektedir. Uygunsuz ürünlerin girişte ve de piyasaya girdikten sonra denetimi son derece önemli. Ürün güvenliği denetimlerimizin verimliliği ve etkinliğini artıracak tüm yeni fikirlere Bakanlık olarak açığız. Bu bağlamda makine sektörünün vereceği her öneri bizler için önem arz ediyor. Özellikle üretim, piyasa gözetimi ve denetimi sürecinde bir şekilde yer alan kurum olarak TSE ile tüm ilişkilerinizi geliştirecek tavsiyelerinizi de titizlikle takip etmek isteriz” şeklinde sektörümüzü işbirliğine davet etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da zorlu bir süreçten geçildiğinin altını çizdiği konuşmasında Türkiye’de üretimin düştüğü, ölçeklerin küçüldüğü, maliyet yapısının bozulduğu dönemlerin hep olduğunu hatırlatarak üretimin yerini ithalatın bu kadar hızlı aldığı dönemin yok gibi olduğunu kaydetti. Asıl riskin tedarik zincirlerine dünya ortalamalarının üzerinde mal veren yan sanayiler üzerinden oluştuğunu anlatan Karavelioğlu, “250 milyar Euro’dan fazla makine imal eden Almanya’da makine üretimi yüzde 8 düştü diyerek Türkiye’deki gerilemenin yüzde 7,6 olmasına sevinilemeyeceğini” vurguladı. Karavelioğlu, AB rekabetçiliğinin hızla kaybedildiğine dair çok veri olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, uluslararası anlaşmaların gümrük vergilerini sınırlandırdığını, ithalatın ancak meşru gerekçelerle kısıtlanabildiğini belirterek, “İthalat denetimlerini ürün gamını genişletme ve denetimi sıklaştırma yoluyla etkin şekilde sürdüreceğiz. Bunun için de teknik düzenlemelerin güncel tutulması ve test altyapısının daha da geliştirilmesi gerekiyor” derken, sektör kuruluşları ile iletişime ve birlikte çalışmaya sonuna kadar açık olduklarını ifade etti.

Makine Zirvesi bu yıl 3 güne çıkarılarak ‘MAKİNA HANGAR’da yapıldı.

Makine Zirvesi 2024 Kartal Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası işbirliği ve firmaların katkılarıyla sektöre mühendislik temelinde yeni buluşma noktası olarak kazandırılan Makina Hangar’ı tanıtmak üzere burada yapıldı.

Yapay zekânın makine sektörüne yansıması, siber güvenlik, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, dijitalleşen makineler ve firmaların uluslararasılaşması başlıklarında sektörün dayanıklılığının artırılmasına odaklanan programın diğer iki gününde mühendislik odaklı çalıştaylar yapıldı. TÜSİAD SD2 Makine Sektörü Teknoloji Buluşması da ilk kez Zirve kapsamında icra edildi” dedi.