Mercedes-Benz Türk geleceği “3D” ile hazırlıyor

“Karada, denizde ve havada mobilitenin lideri” olmayı hedefl eyen Mercedes-Benz Türk, sadece otomobil geliştirmekle yetinmiyor, çok yönlü girişimlerle sürdürülebilir bir yarının temelini bugünden atıyor. Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odağında hareket eden şirketin beyaz yaka çalışanlarının yüzde 61’ini mühendisler oluşturuyor. Beyaz yaka çalışanlarda kadın oranı yüzde 30. Sahada çalışan kadın oranı ise 2022 senesine göre yüzde 50 oranında artış göstermiş durumda.

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli oluşumlarından biri, 2017 yılında kurulan Koza Merkezi. Dünyada hızla değişen dinamiklere uyum sağlamak ve aynı zamanda şirket içi girişimcilik ruhunu yaşatmak hedefiyle kurulan Koza Merkezi, hiyerarşiden bağımsız, yenilikçi ve sürdürülebilir fikirlerin hayata geçmesine liderlik ediyor.

Mercedes-Benz Türk 2.El Otobüs & Kamyon Satış Direktörü & Mercedes-Benz Koza Merkezi Direktörü Didem Daphne Özensel ve Mercedes-Benz Türk Genel Sekreter, Hukuk & Uygunluk Direktörü Gamze Gökçen Pilevne, şirket bünyesinde çok önemli yeniliklere imza atarak, fark yaratan kadınlar.

Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik adına yapılan çalışmaların sadece bir gönüllülük işi olmadığını; bir ekosistem inşa edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi modeli konusunda tüm tedarik zincirinde farkındalık oluşturmayı hedefl iyorlar. Bu kapsamda bayilere yönelik eğitim projeleri üzerinde çalışıyorlar. Mercedes-Benz Türk’ün “daha iyi bir dünya” için kurmayı amaçladığı ekosistemin tüm boyutlarını iş dünyasındaki kadın yöneticilere ilham verecek bir dayanışma ve heyecanla anlatıyorlar…

Değişim, Dönüşüm, Doğa Dostu Teknolojiler

“Koza Merkezi’nin 3D’sini ‘Değişim’, ‘Dönüşüm’ ve ‘Doğa Dostu Teknolojiler’ olarak tanımlıyoruz. Sürdürülebilirlik yolunda atılan çok önemli bir adım olan Koza Merkezi ile yenilikçi fikirlerin sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Bu merkezde, hiyerarşiden bağımsız, her çalışana ortak yaklaşım sergileniyor. Koza Merkezi’nin kapıları hem şirkete hem topluma ekonomik kalkınmada fayda sağlayacak, toplumun sosyal gelişimini destekleyerek insana dokunacak ve çevreci yaklaşımlarla doğayı koruyacak fikirler için tüm çalışanlarımıza açık. Şirketimizin her departmanından çalışanlar, belirlenen ana başlıklar doğrultusunda fikirleri ile başvurarak sürece dâhil oluyorlar. Ardından fikir sahipleri, şirketimizdeki direktörler ile “Asansör Konuşmaları” ve “İnovasyon Kampları”na katılıyorlar. Bir senelik maratonda gönüllü ekipler, sundukları fikirleri mentorları ve sponsorlarının da desteğiyle hayata geçirme olanağı buluyorlar.”

2023’ün konusu sürdürülebilirlik

“Bugüne kadar 300’e yakın fikir, bu dönüşümün bir parçası olmak üzere merkeze başvurdu. Gerçekleştirilen her faaliyet, sosyal ve çevresel anlamda bir etki yaratıyor. Sürdürülebilir bir dünyanın inşasında daha iyi olmak için atılacak birçok adım ve fark edilecek ve geliştirilecek çok fazla süreç olması nedeniyle, 2023 yılında altıncısı düzenlenen Yenilikçi Fikir Haftalarının ana konusu Sürdürülebilirlik.”

Kadınlara fırsat eşitliği

“Yenilikçiliğin yanı sıra, spordan, eğitime, kültüre kadar çok farklı alanlarda topluma fayda sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıl 20. yılını kutlayacağımız Her Kızımız Bir Yıldız programı, çok önem verdiğimiz programlarımızdan biri. 17 ilde 200 kızı destekleyerek başlayan bu program kapsamında her yıl 250’si üniversite öğrencisi olmak üzere, bin Yıldız Kız’a eğitim bursu ve kişisel gelişimleri için destek sağlıyoruz. EML’miz Geleceğin Yıldızı ile 2014 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin laboratuvarlarını, tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yenilemeye başladık. Okullarda yenilenen Mercedes- Benz Laboratuvarları’nı teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatıyoruz. Ayrıca her okula, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer kamyon bağışlıyoruz. Bugün, 28 ilde, 32 adet laboratuvarımız mevcut. Öte yandan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile Aksaray ilinde 2015’te kurduğumuz Mercedes- Benz Türk - ÇYDD Aksaray Eğitim Evi’nde, Aksaray Kamyon Fabrikamızda çalışan gönüllü eğitmenler ile bölgedeki çocukların eğitimine destek veriyoruz. Eğitim Evimizde öğrencilere matematik, Türkçe, fen bilimleri, yabancı dil gibi temel derslerin yanı sıra, resim, satranç, yaratıcı drama, gibi dersler de veriliyor. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan, ihtiyaç sahibi ve başarılı kız öğrencilerimizi Mühendisliğin Yıldızları programımız ile destekliyoruz.”

Koza’dan doğan fikirler

“Mein Laptop/Benim Bilgisayarım”: Bu proje kapsamında şirket çalışanları, kullandıkları dizüstü bilgisayarların kullanım ömrü olan 4 yılı doldurduktan sonra diledikleri takdirde bilgisayarları cüzi bir miktar karşılığında satın alabiliyorlar. Proje öncesinde hurda olarak ayrılan bilgisayarların, projeyle birlikte kullanım ömrü uzuyor ve çalışanlar faydalanır hale geliyor.

“Götür”: Şirketimin yemekhane işletmesi firma ile beraber yürütülen proje kapsamında, şirket çalışanları uygun fiyata sağlıklı ve 3 farklı çeşit yemeği evlerine götürebiliyor.

“Nitrojen Tesisi”: Üretimde ihtiyaç olan ve likit olarak dışarıdan temin edilen nitrojen, havadan elde edilip, yüksek safl ıkta tesiste kullanılıyor.

ToolStore Oluşumu: ToolStore girişimi ile Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve Genel Müdürlük kampüsünde ömrünü tamamlamış, hurdaya ayrılacak ekipman ve malzemelerin satışını yeni bir iş kolu olarak yaratılmış.

“Mercedes-Benz Ekipman” projesi: Proje ile şirketin kullanmayı tamamladığı ekipmanlar, düşük maliyetlerle online ilan platformları üzerinden satışa çıkarılıyor. 2. el satış grubunun da desteklediği projenin ekibi 3 şirket çalışanından oluşuyor. Bu proje ile Mercedes-Benz Türk standartlarına göre kullanım ömrünü doldurmuş malzemelerin geri dönüşümü sağlanmış oluyor. Yani hem bir ekonomik fayda sağlarken hem de doğaya fayda sağlıyor.

ÇEVRE DOSTU FABRİKALAR

“Fabrikalarımızda temiz enerji kullanabilmek için güneş enerjisi santrallerini devreye aldık. Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2019 yılında kurulan 100kWp gücündeki güneş santrali sayesinde 2022’de 130,81 MWh enerji üreterek atmosfere 81 ton daha az karbon salımı gerçekleştirdi ve 1 bin 530 ağaç dikmekle eşdeğer bir oranda çevreye katkı sağlandı. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Eylül 2023’te gerçekleşen güneş enerjisi santrali yatırımı ile yaklaşık olarak yıllık 900 ton karbon salımının engellenmesi hedefl enirken elde edilen enerji ile çevreye 22 bin 120 adet ağaç dikimine eş değer fayda sağlanacak. Aksaray’da açılacak Güneş Enerjisi Santrali ile yıllık 1 milyon 900 bin kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefl iyoruz. Aynı zamanda, Genel Müdürlük Tesisi’nde Haziran ayında gerçekleştirilen güneş enerjisi santrali ile yıllık 4.5 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi hedefl eniyor.”