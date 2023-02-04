Meta ortama uyum sağla; bir araya gel ve işbirliği yap!

Meta evrenden bahsediyorum bir süredir. Bu ekonomik sistemi anlamak; aynı zamanda teknolojik değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olmak, ekonomik anlamda şirketler ve “sektörler için ne anlam içeriyor” üzerinde duruyorum

Deloitte’un Metaverse ekosisteminin Türkiye’ye olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini ortaya koyduğu “Metaverse’ün Türkiye İçin Potansiyel Değeri” araştırmasına göre Metaverse Türkiye’ye 2035 için öngörülen GSYH’nin %1,3 ila %2,4’ü kadar bir ekonomik değer sağlayabilir.

Biliyoruz ki; “Meta Dünya” yeni bir kavrammış gibi günümüzde sıklıkla dile getirilse de çok uzun zamandır hayatımızda yer alıyor. Türkiye genç dimağlarının da etkisi ile teknolojiye en hızlı uyum sağlayan ülkelerden biri… Öyle ki pandemi süreci ile birlikte gerek işletmelerin gerekse eğitim modelleri ve eğitim teknolojilerinin çok hızlı bir uyum yakalamasının bir nedeni de çok daha önceden gerekli alt yapıyı oluşturmuş olmamız.

REELİ BİRE BİR ÜRETMEK

Genellikle eğlencelik bir alan olarak görülen sanal ortamlar günümüzde ve öngörülen gelecekte artık gerçek yaşamın birer yansıması, hatta daha da ötesine geçerek birebir yeniden üretilmiş hali…

Her anlamda ve alanda kendi içinde varlık gösteren bu yenidünyada birçok gelişme; beraberinde birçok soru ve sorunu da doğurabilmektedir. Metaverse yazılarımda gerek meta dünyaların inşası gerekse yönetim ve içerik üretimi sürecini inceliyor, ekonomik etkilerini ve sosyal boyutunu gündeme getiriyorum.

Meta evren, işletmelerin bir araya gelmesini sağlarken işbirliğinin de kapılarını açıyor.

KÖPRÜ VE DÖNÜŞÜM ÖZELLİĞİ NE GETİRECEK?

Meta dünyalar; şirketler, bireyler ve kamu için gerçek yaşam ve geleceğin ekosistemi arasında asında bir köprü oluşturuyor. Bu köprü eğer doğru hamleler ve gerçekleşebilecek öngörülerle sektörel gelişimi bir üst boyuta taşıyacaktır. Uzaktan çevrimiçi eğitim de dâhil olmak üzere birçok endüstri sektörünü dönüştürmeyi başaracaktır.

METAVERE ADAPTASYONU NASIL SAĞLANIR?

Metaverse adaptasyonu, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı ile oluşan metaverse ortamına uyum sağlamak için gerekli olan süreç ve çalışmaları kapsıyor. Bu süreç; teknolojik, tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından optimize edilmeli.

Metaverse adaptasyonu, ticari kuruluşlar ve içerik oluşturucularının metaverse ortamına uygun içerik ve hizmetler üretmelerini gerektirir. Aynı zamanda, kullanıcıların metaverse ortamına uyum sağlamaları için gerekli olan teknolojik ekipmanlar ve becerilerin geliştirilmesi de gereklidir.

Adaptasyon, ayrıca metaverse ortamının çok boyutlu ve etkileşimli yapısını kavramak ve bu yapıda etkileşim kurmak için gerekli olan yazılım ve araçların da geliştirilmesini içerebilir.

Metaverse adaptasyonu için; herkes için erişilebilir bir ortam oluşmalı. Böylece, metaverse’in potansiyelini tam olarak değerlendirebilir ve gelişmesine yardımcı olunabilir.

YEREL BİR AYAKKABICI METAVERSE’TE NELER YAPABİLİR?

Örneğin yerel bir ayakkabıcı, metaverse ortamında birçok farklı şey yapabilir. Sanal mağaza oluşturabilir ve müşterilerine dünya çapında erişim sağlayabilir. Ayakkabılarını sanal olarak tanıtabilir ve müşterilerine deneme fırsatı sunabilir. Ayakkabılarını etkileşimli olarak görüntüleyebilir ve müşterilerine ürünü ile ilgili ufuk açabilir. Sanal olarak ölçü alma hizmeti sunabilir. Sanal tasarım atölyesi oluşturabilir ve özel tasarım ayakkabıları sunma imkânı sağlayabilir.

Bu şekilde, yerel bir ayakkabıcı, metaverse teknolojisi sayesinde dünya çapında müşterilere ulaşma fırsatını değerlendirebilir ve ticari faaliyetlerini genişletebilir. Yerel ayakkabıcı e-ticareti çok daha etkin kullanabilir.

Bu konuda küresel bazda uygulamalar da sürüyor. Hatırlayacaksınız 2021 sonunda Nike, metaverse modayı hızlandırmak için sanal ayakkabı üreticisi RTFKT’yi satın aldı. Her iki şirket de ayakkabı üretiyor, ancak RTFKT’nin ayakkabıları yalnızca Metaverse’de giyilebiliyor. Nike bu hamlesi ile RTFKT’yi “kültür ve oyunu birleştiren yeni nesil koleksiyon ürünleri sunmak için en son yeniliklerden yararlanan lider bir marka” olarak tanımlamıştı.

Ürünlerimizin küresel bazda talebini artırabilmek bu ürünlerin pazarlama süreçlerini çok daha aktif kullanmamızdan geçiyor. Ürünlerimizin tanıtım ve turlarını meta ortamda sanal deneyimlerle yaşatabiliriz.

Yerel bir fındık üreticisi, metaverse ortamında üretim sürecini sanal olarak müşterilere gösterme ve tanıtma imkânı sağlayabilir. Bu teknoloji sayesinde dünya çapında müşterilere ulaşma fırsatını değerlendirebilir ve ticari faaliyetlerini genişletebilir. Sanal mağaza, sanal tur, sanal dükkân, e-ticaret platformları etkin kullanılabilir.

■ HANGİ SEKTÖRLER İŞBİRLİĞİ YAPAR?

Metaverse ekosisteminde, birçok farklı sektör işbirliği yapabilir ve faydalanabilir. Bunlar şunları içerebilir:

Teknoloji ve yazılım sektörü

Metaverse ekosistemi, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri gerektirir ve bu teknolojilerin geliştirilmesi ve sunulması için teknoloji ve yazılım sektöründen destek gereklidir.

Medya ve eğlence sektörü

Metaverse ortamı, etkileşimli ve interaktif içerikler sunma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle medya ve eğlence sektörü için önemli bir fırsat sunabilir.

E-ticaret ve perakendecilik

Metaverse ortamı, çok boyutlu ve etkileşimli bir alışveriş deneyimi sunabilir ve bu nedenle e-ticaret ve perakendecilik sektörü için önemli bir fırsat sunabilir.

Finansal hizmetler

Metaverse ekosistemi, merkezi olmayan ve doğrudan ekonomik etkileşimler mümkün kılan bir ortam sunabilir ve bu nedenle finansal hizmetler sektörü için önemli bir fırsat sunabilir.

Sanat ve tasarım

Metaverse ortamı, sanat ve tasarım eserlerinin sergilenmesi ve satışı için önemli bir platform sunabilir.

Bu sektörlerin yanı sıra, metaverse ekosistemi tarafından desteklenen ve faydalanan diğer sektörler de bulunabilir. Önemli olan, metaverse ortamının potansiyelini keşfetmek ve fırsatları değerlendirmektir.

Yerel işletmeler sınırları aşıyor

Yerel işletmeler, metaverse teknolojisi sayesinde sınırları aşabilir ve dünya çapında erişim sağlayabilir. Bu ortam, yerel işletmelerin, müşterilere ulaşmasını ve hizmet sunmasını daha da kolay hale getiriyor.