Kendimize IMF olsak neler yapardık?

Atlantik ötesinden bir ses duyduk; “enflasyonu düşürmek için yerel halkı ikna etmemiz lâzım.” Nicedir bu vatanın “yerel halkı” olarak ikna edilmeye hazırım ama bazı şartlarım var; önce kamu enflasyonu beslemekten vazgeçip tasarruf etsin. Hazine soyulmasın filan… Tam da IMF şartları gibi…

IMF ile dirsek teması var mı yok mu tartışmaları bir yana, belli ki enflasyonu ikna etmenin yolu da kendimize IMF olmaktan geçiyor. İyi de bu şartlar nelerdir? Geçmiş IMF reçeteleri, bizim tedbirler ve formüllerden yola çıkarak “enflasyon günahından arınmak için 10 EMİR” tasarladım, buyurun...

ENFLASYON GÜNAHINDAN ARINMAK İÇİN 10 EMİR

1-Vergi muafiyetlerini ve istisnaları kaldır.

2-Teşvikleri minimuma indir. Zombi şirketlere kaynak aktarma.

3-Kamu bankalarının sırtındaki tüm sübvansiyonlardan kurtul.

4-Kapsamlı kayıtdışı ile mücadele paketi açıkla ve “nereden buldun?” yasası üret, uygula.

5-Geçici vergi, peşin vergi, yeni ÖTV’ler, iletişim vergisi, KDV düzenlemeleri gerçekleştir.

6-Kamu kurumlarında zorunlu tasarruf tedbirleri al, bakanlıklara veya bürokrata bırakma.

7-Kamu araçlarının büyük bölümünü satışa çıkar, kiralık kamu binalarını tahliye et.

8-Başta ithal ilaçlar olmak üzere lüks tüketim mallarına olabildiğince olağanüstü yüksek vergi koy.

9-Vazgeçilen 1,5 trilyon liralık vergiyi geri çağır, kamu alacaklarına şahin kesil, borçlarına saç traşı (borç silme) uygula.

10-Belediyelerin harcamaları başta olmak üzere tüm harcamalara kontrol, denetim getir. İtibardan tasarruf ettiğine vatandaşı ‘yerel halkı (!)’ ikna et.

not - MERKEZ BANKASI, TEK BAŞINA AVARA KASNAK

Avara kasnak ne mi demek?

Yazayım; bir mühendislik tabiridir. 1-değer üretmeyen, 2-güç aktarmayan, 3-ama sistemi geren ve boşa dönen parçaya avara kasnak denir. Boşa çalışan, çalışır gibi görünen, kendini tekrar eden ve ancak bir güç var ise işe yarayandır.

Bu tanımlar ışığında bizim Merkez Bankası’na bakmayı deneyin. Göreceğiniz şu olacaktır; 1-Elindeki faiz silahını gerektiği gibi kullanamamış, 2-hatta tersine kullanarak sürüye kurt getirmiş, KKM’ye muhtaç bırakmış, 3-buna rağmen her ayın bir kutsal perşembesinde bizi de PPK’sıyla oyalamış…

Bizler de bu avara kasnağı öylesine benimsemişiz ki her kutsal perşembe saat 14:00’te “acaba faiz kararı ne olur?” diye anket yapıyor, tahmin tokuşturuyor, yetmezmiş gibi “PPK politika metnine hangi kelime ilave edildi, hangi cümle çıkarıldı?” gibi avara kasnak kıvamında fikir telakki (!) ediyoruz.

Kardeşim faizi %8,5’e indiren de o, şimdi %50’ye çıkaran da… Şahin olsa ne yazar, güvercinliğinden kime ne? Kendini FED sanıyor olsa da sözel yönlendirme şöyle dursun, piyasaya güven vermekten aciz, son 6 yılda 6 guvernör değiştiren, çürüttüğümüz kurumlardan biri yalnızca… Abartmayın…

Bu yüzden tek başına avara kasnak Merkez’i, fazla ciddiye alanlara önerim şudur; asl’olan reel ekonomi için nelerin yapılacağıdır. Reform adımlarıdır, sıkı maliye politikasıdır. Akıllı olmaktır.