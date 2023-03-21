Mısır; duvarda olmayan fotoğrafın anlattıkları…

Bazen tek bir fotoğraf karesi, gemişi yıllara varan olayları ve sonuçları özetleyiverir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 yıl aradan sonra Kahire'ye yaptığı resmi ziyarette de işte böyle bir fotoğraf karesi vardı.

Türk basını o kareyi pek kullanmadı. Ama Mısırlılar -büyük ihtimalle özellikle- o fotoğrafı da servis ettiler.

Fotoğrafta Çavuşoğlu arkası dönük bir şekilde Mısır Dışişleri Bakanlığı'nda duvara asılı portreleri inceliyor. Hemen yanında evsahibi, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri var.

Çavuşoğlu'nun incelediği portreler, Mısır'ın bağımsızlık sonrasında görev yapan Cumhurbaşkanlarına ait. Hemen yanındaki duvarda ise, Mısır'ın gelmiş geçmiş dışişleri bakanlarının fotoğrafları var.

Ancak anlamlı olan, Çavuşoğlu'nun incelediği, Mısır Cumhurbaşkanlarının portreleri; Şimdiki Cumhurbaşkanı El Sisi'ninki ile birlikte, Mısır'ı yönetmiş 5 eski Cumhurbaşkanının fotoğrafı sergileniyor o duvarda; Arap Baharı gösterilerinin ardından görevinden istifa edip, yargılanan, sonunda beraat eden Hüsnü Mübarek'in portresi de var, Cemal Abdünnasır'ın da; Enver Sedat da var, ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Necib de. Mısır'ın darbe ve suikastlerle dolu yakın tarihinde bir geçiş döneminde görev yapan Sufi Ebu Talip'in bile fotoğrafı asılı duvarda.

Tek eksik ise, Muhammed Mursi'nin fotoğrafı. Zaten Mısır'da Müslüman Kardeşler'in iktidar olduğu o Muhammed Mursi dönemi ve sonrasında yaşananlar değil miydi Türkiye ve Mısır'ı karşı karşıya getiren ? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu anki Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi'ye hitabederken "darbeci, katil" sıfatlarını bolca kullandırtan?

Ama belli ki, incelikli Mısır diplomasisi, AK Parti yetkililerinin yıllarca kullandıkları "darbeci, katil" sıfatlarının "intikamını", Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu "Mursi'nin yer almadığı Mısır Devlet Başkanları portrelerinin" önünde fotoğraflayıp, servis ederek almak istemişler.

TAM NORMALLEŞME İÇİN AK PARTİ HÜKÜMETİNE ZOR ŞARTLAR

Çavuşoğlu-Şükri görüşmesinin içeriği de çok iç açıcı değil, Ak Parti hükümetinin beklentileri açısından. Haberlere göre, Mısır Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için 3 şart öne sürdü;

İlk şart, AK Parti açısından uygulaması görece kolay, ancak siyaseten çok şey ifade eder nitelikte; Mısır, mahkemelerinin gıyaplarında yargılayıp, suça karıştığı iddia edilen İhvan/Müslüman Kardeşler üyelerinin tümünün iadesini istiyor. Bu, Mursi'nin devrilmesinin ardından Türkiye'ye kaçan ve yerleşen, yıllarca da AK Parti hükümetinden destek gören yüzlerce kişinin Kahire'ye geri yollanması anlamına geliyor.

İkinci şart çok daha zor; Mısır, Türkiye'nin tüm askerlerini, buraya savaşmaya gönderdiği Suriyeli paralı askerleri tümünü, bir başka deyişle "elini eteğini" Libya'dan çekmesini istiyor.

Mısır'ın üçüncü şartı ise, AK Parti hükümeti ile kavga edilen yıllarda, ilişkileri geliştirdiği Kıbrıs Rum-Yunan ikilisine bir "vefa mesajı" niteliğinde; El Sisi, Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile sorunlarını "çözmesini" şart koşuyor. Bu şart, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı, çok tartışmalı deniz alanlarının paylaşımı anlaşmasını da içeriyor.

NE ESAD'DAN, NE SİSİ'DEN SEÇİM ÖNCESİ UMUT YOK

Çavuşoğlu'nun Kahire ziyaretinden akıllarda kalan tek şey o anlamlı fotoğraf olmayacak elbette; AK Parti hükümetinin 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erdoğan için kurmak istedikleri "dünya lideri" imajına da destek çıkmadı Mısır'dan. Bizzat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı; olası bir Erdoğan-Sisi görüşmesi, ancak seçimlerden sonra yapılabilecek.

Son bir haftada iki kez gerçekleşti; Esad'dan sonra El Sisi de, Erdoğan'ın seçim meydanlarında oluşturulmak istenen "dünya lideri" imajında yer almayacaklarını kamuoyuna bildirdiler.

Seçim sonrasında ne olacağı ise, elbette Türkiye'de sandıktan çıkacak sonuçla şekillenecek...