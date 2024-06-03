Mücevher sektörü JCK Las Vegas Fuarı’nda buluştu

Ülkemizin en yüksek katma değerli ihracatını gerçekleştiren mücevher sektörü, kalite ve rekabetçilik açısından dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Son yıllarda sektör ihracatındaki artış oldukça dikkat çekici. Bölgesel ve küresel dalgalanmalara rağmen mücevher ihracatımız son 10 yılda önemli bir artış kaydetti. 2014 yılında 4,35 milyar dolar seviyesinde olan bitmiş takı ihracatımız aradan geçen zamanda yaklaşık iki kat artarak 2023 yılında 8,37 milyar dolara ulaştı. Bu sayede küresel bitmiş takı ihracatındaki payımız yaklaşık yüzde 7 seviyesine yükselmiş durumda. Bu alanda Türkiye, dünyada en fazla ihracat yapan sekizinci ülke. Konjonktürel gelişmelerin etkisiyle sektör 2024 yılına istediği gibi başlayamamış olsa da gerekli çalışmaların tamamlanması ile birlikte yılın geri kalanında hızlı bir toparlanma yaşanması mümkün. 2028 yılı için belirlenen mücevher sektörü toplam ihracat hedefi ise 15 milyar dolar.

Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası etkinliklerin yanı sıra, mücevher ihracatçılarımız dünya çapında önde gelen fuarlara katılarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu organizasyonların en önemlilerinden biri olan JCK Las Vegas Fuarı 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında ABD’de düzenlendi. Mücevher sektörünün küresel çapta en büyük fuarlarından biri olan ve yılda bir kez düzenlenen JCK Las Vegas, bu yıl 100’e yakın ülkeden yaklaşık 18 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. Toplamda 40 bin metrekare alanda yaklaşık 1.900 katılımcı firmanın ürünlerini sergilediği fuar, ABD’nin en geniş katılımlı mücevher fuarı olma özelliğini taşıyor. Mücevher sektöründeki en yeni ürünleri ve tasarımları ziyaretçiler ile buluşturan fuar aynı zamanda Amerika bölgesindeki pazarlara erişim için önemli fırsatlar sunuyor.

Başta altın ve gümüş takılar, mücevherler, pırlantalar ve değerli taşlar olmak üzere fuarda çok çeşitli ürünler sergilendi. Ürün ve tasarımların yanı sıra üretim ve pazarlamaya yönelik geliştirilen yeni teknolojiler de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca fuar sırasında gerçekleştirilen ödül seremonisi ile en iyi tasarımlar belirlenirken, sektörün ileri gelen uzmanları tarafından küresel mücevher sektöründeki trendlere yönelik paneller ve konuşmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen sürdürülebilirlik zirvesinde ise, dünya mücevher sektöründe çevresel etkilerin azaltılması ve tüketici güveninin artırılması için başvurulan uygulamalara ilişkin akademisyenler ve yöneticiler tarafından önemli bilgiler paylaşıldı.

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen bu büyük organizasyona firmalarımız yoğun ilgi gösterdi. Mücevher İhracatçıları Birliğimiz tarafından 17. kez gerçekleştirilen milli katılım organizasyonu kapsamında 74 ihracatçı firmamız 1.023 metrekare alanda Türkiye markası altında JCK Las Vegas Fuarı’na katılarak, yabancı ülke pavilyonlarının yer aldığı “Level 1” holündeki en büyük ülke pavilyonunu oluşturdu. 33 bireysel katılımcı firmamız ile birlikte fuarda yer alan toplam firma sayımız 107’ye ulaştı. Fuarda katılımcı sayısı açısından ABD, İtalya, Hong Kong, Tayland, Meksika, Hindistan, Güney Kore ve Japonya ön plana çıkan diğer ülkeler oldu. Mücevher sektörümüzün dünyanın önde gelen sektörel fuarlarına bu seviyede güçlü katılım sağlaması sektörün gelecek hedeflerine ulaşma yolunda sahip olduğu büyük potansiyeli gözler önüne seriyor. Ayrıca markalaşma ve ülkemizin tanıtımı açısından da bu durum önemli faydalar sağlıyor.

Fuar sırasında firmalarımız tarafından birçok iş görüşmesi gerçekleştirildi ve yeni iş ortaklıklarının temeli atıldı. ABD, mücevher sektörümüz için kilit bir pazar. Bitmiş takı ürünleri açısından değerlendirildiğinde ABD dünyanın en büyük ikinci pazarı, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda. ABD’nin bu ürün grubunda ithalatı son 5 yılda yüzde 54 artarak 2023 yılı itibariyle 21 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ülkemizin ABD’ye bitmiş takı ürünleri ihracatı ise 515 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu alandaki rakiplerimiz arasında Hindistan, İtalya, Fransa, Tayland, Hong Kong ve Ürdün öne çıkıyor.

Ülkemizin mücevher alanında yüksek bir potansiyeli bulunuyor. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde üretime, istihdama ve ihracata büyük katkı sağlayan mücevher sektörü faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Önde gelen uluslararası organizasyonlara düzenli katılım sayesinde mücevher sektörümüzün dünya piyasasındaki pozisyonu daha da güçlenecek. Göz kamaştıran güzellikteki mücevherlerin parıltıları arasında JCK Las Vegas Fuarı’nın sona ermesi ile birlikte gözler şimdi 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Hong Kong mücevher fuarına çevrildi. Asya mücevher sektörünün buluşma noktası olan bu önemli fuarda, Mücevher İhracatçıları Birliğimiz düzenleyeceği milli katılım organizasyonu ile yeni pazarlara açılımı hedefleyen ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edecek.