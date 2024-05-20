Muş, gastronomik değerleri ile de öne çıkmayı hak ediyor

- 15 yıl sonra yeniden Muş…

Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) işbirliği ile düzenlenen Muş Gastronomi Günleri için TAŞFED Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Özrek arayıp davet ettiğinde hiç düşünmeden “tabii ki gelirim” dedim. 15 yıl sonra yeniden Muş’a gidecek, beni çok etkileyen kentin bugünkü halini yaşayacak, görmediğim yerlerini gezip yemediğim yemeklerini tadacaktım. Yöresel Ürünler ve Gastronomi Tanıtım Programı kapsamında da “sürdürülebilirlik” üzerine bir de konuşma yapacaktım… Muş’un bende uyandırdığı duyguları, izlenimlerimi geçtiğimiz Cuma günü Odak köşesindeki yazımda biraz olsun anlatmaya çalıştım: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/mus-izlenimleri/743437

Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın, üniversite ekibinin farklı farklı alanlardaki çalışmalarına gastronomiyi de eklemesi ve bu konuda sürdürülebilir projeler hazırlanması çok önemliydi… Program da bu kapsamdaki çalışmalardan birisiydi. Rektör Bey, tüm etkinlik boyunca anlattıklarımızı not alarak dikkatle dinledi, gerektiği yerlerde açıklamalarda bulundu…

- Ne yazık ki Muş’ta ev yemekleri yapan lokantalar yok

Muş Gastronomi Günleri etkinliğinin son günü verilen gala yemeğinde konuklara yöresel lezzetlerden ayran aşı, kelem dolması, dolma ve Muş köftesi ikram edildi. Şehrin çok sayıdaki lezzetinden sadece birkaçıydı bunlar… Muş’ta kış mevsimi çok uzun olduğundan konservecilik gibi saklama yöntemleri öne çıkıyor. Güz mevsimi gelmeden önce her aile kış için hazırlıklara başlıyor. Birkaçını sayacak olursam koyun, kuzu veya Düge’den (bir-iki yaşındaki inek) kavurma yapılıyor. Kesilen etler küçük parçalara bölünerek haşlanıp tenekelere doldurularak kışa saklanıyor.

- Üç günlük Muş cevalanı böyle geçti

Gastronomi Günleri için geldiğimiz Muş’a yağmurlu bir akşamüstü indik. Uçaktan şehre bakarken kulağımda o ünlü türkü yankılanıyordu: “Havada bulut yok bu ne dumandır / Mahlede ölüm yok bu ne şivandır” Kalacağımız Öğretmenler Evi’ne götürecek olan araca bindiğimizde yağmur, bardaktan boşanırcasına yağmaya başlamıştı. Akşamüstüne planlanan gezi programımız iptal edilecek diye endişelenmeye başlamıştım ki daha sonraki günlerde sık sık yaşayacağımız gibi yağmur, kesiliverdi. Biz de hemen yola çıktık, önce Kale Mahallesi’ndeki Kale Parkı’ndan şehre bakacak, sonra yolumuzun üstündeki Ulu Cami’ye uğrayacaktık…

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- Opet yeni destek projesiyle geçmişimize ve köklerimize bir kez daha sahip çıkıyor

Opet’in yeni projesi için Antalya’daydık. “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında Antalya Serik’e 16 kilometre uzaklıkta Perge ve Aspendos arasında yer alan bir Pamphylia şehri olan Sillyon antik kentinin kazı çalışmalarını desteklemek amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalanacaktı. Türkiye’de “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konusunda öncü kimliğiyle tanınan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, törende yaptığı konuşmada Çanakkale’deki Çıplak Köyü’nün Troya’nın keşfinde başlangıç noktası olarak kabul edildiğini belirterek “Opet olarak geçmişe saygı duyan, geleceğe umutla bakan bir anlayış ile yol alıyor, tarihi zenginliklerimize sahip çıkıyoruz. 2006 yılında Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nda başlattığımız ‘Tarihe Saygı Projesi’, bizi Akdeniz’e götürdü. Troya Savaşı’ndan sonra bu savaşa katılan iki kahraman isim tarafından kurulduğu kabul edilen antik çağın en zengin şehirlerinden biri olan Sillyon antik kentinin kazı çalışmalarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçmişimize ve köklerimize sahip çıkmak, bizim için önemli bir değerdir. Bu projeyle, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasına olan katkımızı bir adım daha ileriye taşımak bize gurur veriyor” dedi.

- 52. İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs’ta başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding sponsorluğunda 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konserinde, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ülkemizin en genç yeteneklerinden, piyanist İlyun Bürkev’e eşlik edecek.

Açılış haftasında ayrıca kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile 22 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesinde buluşacak.

- “Müzelerimiz ve havaalanımız ile yeni turizm destinasyonu olacağız”

Kültür mirası alanında yaptığı çalışmalar ile dünyanın en önemli ödüllerini kazanan çok önemli bir yer Kenan Yavuz Etnografya Müzesi. Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve müzenin kurucusu Kenan Yavuz, müze ile ilgili yapılan toplantıda şunları söyledi:

“Avrupa Müze Forumu, Dünya’nın en önemli müzecilik ödüllerini veren bir kurum ve 47 yıldan beri verilen bu ödülü şimdiye kadar ülkemizde ikisi Bayburt’ta olmak üzere sadece üç müze kazandı. Nüfus açısından Türkiye’nin en küçük iliyiz ancak kültürel ve sosyolojik anlamda en büyük ili olduk. Yurt içinden ve dışından on binlerce insanın ziyaretleri ile şehrimiz ve bölgemiz yeni bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Özellikle yapımı tamamlanmak üzere olan havaalanımız ilave talep yaratacak, bölge turizmi çok büyük bir ivme kazacak. Tarımı, hayvancılığı ve turizmi eş zamanlı olarak bünyesinde buluşturan bir cazibe merkezi amaçlıyoruz. Gel-Köy projemiz ile köyden kente göç olgusunu tersine çevirecek bir alt yapıyı kurmayı amaçlıyoruz. Bayburt Havaalanı sayesinde ortaya çıkacak ulaşım kolaylığı, beyaz yakalı, kültür turizmine odaklı ziyaretçi grupları ile buluşmamızı sağlayacaktır. Orta ve uzun vadede, havaalanının ne kadar doğru bir yatırım olduğu anlaşılacak ve eleştiriler zamanla pozitif yaklaşımlara dönüşecektir.”

- Unilever Food Solutions’tan “Geleceğin Menüleri 2024”

Dünyanın farklı kültürlerinden gelen ve 250’si UFS bünyesinde çalışmalarını sürdüren, toplamda bin 600’den fazla şefin çalışmaları ve geleceğe dair ön görüleriyle oluşturulan “Geleceğin Menüleri Trend Raporu” ilk kez yayınlandığı 2023 yılında sektöre yön veren bir çalışma olmuştu. Mart ayında ikincisi yayınlanan “Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024”ün Türkiye lansmanında davetliler lezzetin renk ve müzikle birleştiği bir deneyim yaşadı. UFS Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ve UFS Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu Pazarlama Lideri Didem Molay Sevin’in açılış konuşması ile başlayan gecede, dünyaca ünlü şefler de konuşmalarıyla yer aldı.

- Türk Eğitim Vakfı (TEV) 57. yılını kutluyor

Kurulduğu günden bugüne sanat alanında eğitim gören öğrencileri destekleyen, Türkiye'nin en köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), kuruluşunun 57. yılını kutlamak ve sanata verdiği daimî desteğin önemini vurgulamak amacıyla mezun TEV bursiyerlerinden ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası’nı sanatseverler ile ilk kez buluşturdu.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan, TEV bağışçıları ile bursiyerlerinin katıldığı özel gecenin sunuculuğunu TEV mezunu ve Tiyatro Yönetmeni Merve Taşkan üstlenirken, TEV bursiyeri ve uluslararası alanda tanınan keman virtüözü, MSGSÜ Öğretim Üyesi Özcan Ulucan'ın önderlik ettiği orkestra, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için Türk besteci ve eğitimci Prof. Dr. Ali Özkan Manav tarafından bestelenen ve ilk kez seslendirilen "Horonlar" eserini de icra etti.