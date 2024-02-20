Nvidia’nın 570 milyar dolarlık yükselişi

Yapay zekâ (AI) iş ve sosyal hayatımıza etkilemeye başladı ve bu alanda iş yapan şirketlerin değerleri çok hızlı yükselmeye başladı. Bu trende bağlı olarak da dünyanın en büyük yedi şirketin de sıralamasında yılbaşından bu yana önemli değişikliler oldu. Microsoft Open AI ile uygulaması olan ChatGPT ile geçilmez denilen Apple’ı tahtından indirdi ve Pazar değeri 3 trilyon doları geçti ve aynı trend devam eder ise yakında İngiltere ve Fransa’yı da geçecek. Ancak en yüksek değer artışı Nvidia’da oldu 570 milyar dolar. Nvidia, chip üreticisi ve AI sektörünün merkezinde olan bir firma. Güney Kore’den daha büyük ve dünya GDP sıralamasına girse 13. sıradan girecek 2023 verileri ile. GDP ile pazar değeri ölçüm metodolojisi olarak farklı ancak iki metrik de karşılaştırma yaparak sektördeki trendi vurgulamak istedim. Sadece Nvidia değil bu sektörde iş yapan firmaların da pazar değerlerinde önemli değişme oldu 2023 ve 2024’te. 2023 yılında AI indeksi yüzde 243 yükseldi ve Yapay Zeka (AI) ilişkili iş yapan tüm firmaların hisse değerlerinde YTD artışlar yüzde 30-182 arasında değişiyor. Super Mıcro Computer YTD yüzde 182 yükselirken yine chip üreticisi ARM Holding (Softbank yüzde 90’ına sahip) yüzde 71 yükseldi. Apple 149 milyar dolar, Tesla 124 milyar dolar YTD değer kaybetti. Google’da değişim çok az ve ligde sıralamalar değişiyor.

Bu rakamlar sektördeki gelişmelerin şirket değerleri üzerine rakamsal etkilerini gösteriyor. Üretken Yapay Zeka ( Generative AI - GAI) şirketlerde başta verimlilik olmak üzere çok fazla fırsat yaratıyor. GAI’ı (Üretken Yapay Zeka uygulaması) üretim, operasyon, pazarlama ve satış aktiviteleri, muhasebe, bütçe ve kontrol, araştırma geliştirme gibi şirketlerde önemli konularda kullanabiliriz. Araştırmalara göre toplam GDP’nin yüzde 2- yüzde 3’ü kadar verimlilik artışı sağlaması olası. 2023 sonuçlarına göre toplam global GDP tahmini 105 triyon dolar. Bu sayılara göre 2-3 trilyon dolar verimlilik artışı demek. Ülkemizin 2023 için GDP tahmini 25 trilyon 483 milyar TL olup aynı verimlilik oranlarını uyguladığımızda 510-764 milyar TL verimlilik artışı ile GDP’ye olumlu etki yaratması mümkün. Türkiye’de en büyük sanayi kuruluşlarının 2022 yılı yarattığı brüt katma değer 1 trilyon 85 milyar TL’dir. 2023 yılı için tahminim 1 trilyon 845 milyar TL ve 2024 için 2 trilyon 585 milyar TL’dir. GAI uygulaması ile şirketlerde daha çok verimlilik elde etmek mümkün. Yüzde 4 verimlilik artışı ile elde edilecek artı katma değer 100 milyar TL’dir.

Sonuç olarak, Nvidia’nın yükselişi yeni bir trende işaret ediyor. Bu sektörde, chip ve destekleyici işlerde direkt olarak yokuz tabi ki önemli bir eksiklik ve bazı batılı gelişmiş ülkeler de benzer eksikliği hissediyorlar. Yapmamız gereken en azından bu uygulamayı çok iyi kullanarak şirketlerimizde fark ve verimlilik yaratmak.