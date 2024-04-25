Ödemiş: Doğanın ve tarihin buluştuğu şehir…

Değerli arkadaşımız İlhan Genç Ödemişli, İTÜ makine bölümü 1969 mezunu.

Geçtiğimiz hafta sınıf arkadaşlarından oluşan 13 kişilik bir grup (benimle 14) olarak İlhan beyin davetlisi olarak Ödemiş’e gitmiştik…

İlhan Genç iş bize yaşamını şu sözleriyle hatırlattı.

“1986 yılında İzmir'de sanayide küçük bir dükkânda başladığı hidrolik hortum ve bağlantı elemanları üretimine daha sonra Bornova Sanayi Sitesi'ne taşındık…

2010 yılında Kemalpaşa OSB'de üç bin metrekare kapalı alanı olan mekâna taşınarak üretimine burada devam ediyoruz.

2018 yılında da Bornova'da 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip mekânımızı ticaret merkezi yaparak

Gerek üretim gerekse yönetim, tanıtım ve pazarlama alanında Avrupa standartlarında kurumsallaşmayı gerçekleştiren hidrolik ve endüstriyel hortumlar, metal flexible hortumlar, hortum rekorları, hidrolik borular, boru bağlantı elemanları, rekor, nipel, dirsek, somun, yüksük, cıvata imalatını ve satışını yapan şirket olduk.

Yaklaşık 6 yıldır işlerimizi Pamir ve Barış isimli iki oğlum başarıyla sürdürüyor.

Fabrikamızdaki aylık değerlendirme toplantısında bir araya gelip işime ve çocuklarıma olan özlemimi gideriyorum.

3 yıldır benim ve eşimin doğduğu Ödemişimizde yaşıyoruz.

Kendime ve eşime daha çok zaman ayırma adına mutluyum” diyor.

Seyahate dönersem, yol güzergâhımız İstanbul-İzmir otoban Kemalpaşa çıkışından Torba –Bayındır- Ödemiş olarak seçtik... Şimdi de size İzmir'in batısında yer alan, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran, tarihi ve kültürel mirasıyla ön plana çıkan bir ilçeden Ödemiş’ten gördüklerimden ve edindiğim özet bilgiler sunacağım.

Kuvayı milliye ruhunun öncülerinin destan yazdığı, özgürlüğün ve mertliğin sembolü topraklarını dünyanın en verimli havzalarından birinin üzerinde kurmuş bir ilçe.

Ekmeğini kıymetli topraklarından çıkaran, sırtını Bozdağ’ın görkemine yaslayan İzmir’in bu en büyük ilçesi Ödemiş…

Bu muhteşem ilçemiz, tarımı, hayvancılığı, sanayisi, turizmi, ekonomisi ve ticaretiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Tarım, Ödemiş'in ekonomisinin temelini oluşturan önemli bir sektördür.

Verimli ovaları ve iklimi, çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlar.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri..

Bölgede yetiştirilen zeytinler, hem sofralık zeytin hem de zeytinyağı üretimi için kullanılmaktadır.

Ödemiş'in zeytinleri, kalitesi ve lezzetiyle ün kazanmış…

Başlıca tarım ürünleri patates, domates, incir, karpuz, susam, kestane, tütün, üzüm ve yaş sebzeler.

Yöre verimli topraklara sahip olup, tarım arazilerinde bir yılda üç kere hasat yapılabilmektedir.

Ayrıca Bademli yöresi meyve fidanı yetiştiriciliği ve kiraz üretimi alanlarında Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip…

Dış mekân süs bitkileri; Akasya türleri, Ardıç, Ateş Dikeni, Berberis, Çam türleri, Gül, Muşmula, Hedere, Hanımeli, Mazı, Leylandi, Sedir, Servi, Taflan ve Zakkum yetiştiriciliği ve ticareti yöre ekonomisine katkı veriyor.

Sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Ödemiş'in ekonomisinde önemli bir yer tutmakta..

Hayvancılığın gelişimi ile beraber kaba yem ürünleri üretimi de artmakta.

En yüksek miktarda üretimi yapılan ürün silajlık mısır.

Silajlık mısırdan sonra ikinci sırada patates gelmekte…

Yem şalgamı üretiminde İzmir ilinin ardından ikinci sırada yer alıyor..

Sağlıklı ve kaliteli süt ile et ürünleri, hem yerel tüketicilere hem de dış pazarlara sunuluyor.

Ödemiş'te üretilen bir diğer önemli ürün ise Ödemiş Deri Tulum Peyniri..

Ege Bölgesinde Deri Tulum Peyniri sadece Ödemiş'te yapılmakta.

Ödemiş'in sanayi yapısı da tarımsal hammaddelere dayalı…

Sanayileşme yönünde özellikle son yıllarda önemli adımlar atılmakta.

İmalat sanayi içinde değerlendirilecek iş makineleri, çelik döküm, elektronik, süt ürünleri, plastik, ağaç ürünleri, zeytinyağı vb. fabrikalar ve işletmeleri bulunmakta.

Ödemiş Organize Sanayi Bölge'si konumu itibariyle gıda ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren firmaya ev sahipliği yapmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, istihdam yaratırken, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor..

Ödemiş ve çevresi, antik dönemlerden kalma birçok tarihi ve arkeolojik mirasa ev sahipliği yapmakta.

Ödemiş’in ekonomisine yönelik edindiğim bilgiler özetle bunlar.

Gezme fırsatını bulduğumuz yerlerden de kısaca söz etmem gerekirse;

Antik kentler, kaleler, kiliseler ve tarihi köprüler ilgimizi çekmişti..

Örneğin Birgi, özellikle Osmanlı dönemine ait mimari eserleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkar.

Özellikle evleri, camileri, medreseleri, hamamları ve çeşmeleriyle ünlü…

Kent merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almakta..

Birgi Mahallesi'nin, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine girmesi de Birgi’ye değer katmış…

Birgi mutlaka görülmeli derim…

- Gölcük Gölü

Gezdiğimiz yerlerden Gölcük gölünden kısaca bahsedeceğim..

Ödemiş'i çevreleyen Bozdağlar'da bulunan bu şirin yayla, aynı zamanda Gölcük Gölü ile de ünlü. Göl, çevresi çam ormanları ile kaplı yaylanın tam ortasındadır.

Nefis havası, konaklama tesisleri ile spor kulüplerinin de kamp yeri olarak kullandığı Gölcük tam anlamıyla bir doğa cenneti.

- Bademli Beldesi

Fidancılığın başkenti Bademli'de, iklimin ve bölgesel farklılığın getirmiş olduğu rutubet ormanı ve ağacı kendiliğinden yaratmış.

Doğanın bu imkânını kullanan Bademli’lier, tohumdan ve çubuktan meyve fidanlarını yıllar önce üreterek bugün dünya çapında ünü duyulan kooperatifin temelini atmışlar.

Ata mesleği olan fidancılık zaman içinde küçük arazilerde yoğun emek verilerek ailelerin geçim kaynağına dönüşmüş.

Bugün yüzlerce üretici kontrollü ve sertifikalı fidan üretimi yapmakta.

- Tarihi dokusuyla Bademli

Tarihi dokusuyla da görenleri kendine hayran bırakan şirin kasaba her sokağından tarih akıyor.

Restore olmuş ve olmamış yüzlerce tarihi eve sahip.

Bademli sokaklarında gezerken bu tarihi evleri en doğal hali ile görebiliyorsunuz.

Anadolu’nun en güzel kalem işlemeli camiilerinden biri Kılcı Mehmet Ağa Camii, Salih Efendi, Çapanoğlu ve Apbaş Mescitleri ile Abdülbaki, Hayrettin Efendi, Derviş Ağa camileri zengin kültür varlıkları olarak hemen gözünüze çarpıyor.

- İlk kurşun…

Yunan ordusunun İzmir’e ayak basmasının ardından Ödemiş’e doğru ilerleyen Efzon alayını durdurmak için Ödemiş halkının örgütlenmesinin simgesidir.

Kuvayı Milliyeciler sömürgen emperyalist istilacılara karşı silaha sarılarak Ödemiş Kuvayı Milliyesi de bu direnişlerin ilkini oluşturmuş Yunan kuvvetleriyle çatışmaya girilerek ilk kurşun atılmış.

- Ödemiş’in yetiştirdiği kişilerden:

Cumhuriyet dönemi Ödemiş’in ilk belediye başkanı ve 1942-1946 yıllarının Başbakanı Mehmet Şükrü Saracoğlu’nu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı, Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu sanatçı Bedia Akartürk’ü sevgi ve saygıyla anarak Ödemiş seyahati yazımı bitirmek istiyorum…

Davet sahibi değerli arkadaşımız İlhan Genç'ede bu harika gezi için teşekkür ediyorum..