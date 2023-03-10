Online pazarı

Milyonlarca insanın can kaybına neden olan pandeminin verdiği bu zararı karşılamak tabi ki mümkün değil. Pandeminin ekonomiye etkisi ise trilyon dolarla ifade ediliyor. Pandemiyle gündemimize giren alanlar arasında dijitalleşmeyi sayabiliriz. Bu açıdan online alanındaki gelişmelerin seyahat endüstrisindeki durumuna bakalım.

Bunun için Online Seyahat Acenteleri’nin (OTA) kurduğu kısa adı VİR olan derneğin hazırladığı rapor ve Almanya merkezli seyahat acenteleri verilerini derleyen Travel Data & Analytics (TDA) verilerinden yararlanacağız. VİR raporunun önsözünde dernek başkanı Michael Buller şöyle diyor: Pandemi OTA’lara yaradı. Pandemi öncesi bugün ulaşılan pazar payına ne zaman ulaşılabileceği konusunda hayal denebilecek süreler öngörülürken bunlar çok daha kısas sürede gerçekleşti” diyor ve ekliyor: “Birkaç yıl önce, yapay zeka ve Blockchain kulağa hâlâ uzak bir gelecek hayali gibi geliyordu. Şimdi gelecek çoktan geldi ve onu kullanabiliriz!”

TDA verileri ve OTA raporundan birkaç başlık: Almanya’da online rezervasyonlar yüzde 46 arttı, klasik acentelerde yüzde 31 azaldı. Klasik acentelerin pazarı daralıyor, sayısı azalıyor OTA’lar büyüyor.

Klasik seyahat acenteleri başta Almanya ve İngiltere olmak üzere diğer ülkelerde de yakın zamana kadar seyahat endüstrisi pazarının önemli yer yer belirleyicisi konumundaydı.

İletişim teknolojisinin bu alandaki ürünü olan online seyahat acentelerinin (OTA) ortaya çıkmasıyla klasik seyahat acenteliği alanında başlayan güç kaybı küresel salgın (pandemi) ile birlikte hızlanarak erime aşamasına geldi.

Almanya’da klasik acentelerin sayısı azalırken pazarı da daraldı. Almanya’daki klasik seyahat acentesi sayısı 11 binlerden 7 binlere düştü.

Almanya merkezli seyahat acenteleri verilerini derleyen Travel Data & Analytics (TDA) verilerine göre 2022’de rezervasyonların yüzde 60 OTA’lar üzerinden yüzde 40’ı klasik acentelerden yapıldı.

TDA verilerine göre; 2018- 2022 döneminde Almanya’daki online rezervasyonlar yüzde 46 artarken klasik acente rezervasyonları yüzde 31 düştü.

Öyle ki klasik acenteler de işlerinin büyük bir bölümünü telefon, e-posta veya online rezervasyonlar aracılığıyla yapıyor.

Aynı şey online tarafı için de geçerli. Online seyahat acenteleri, rezervasyonların tamamını internet üzerinden gerçekleştirmiyor. Öte yandan bazı tur operatörleri, satışlarının neredeyse tamamını online gerçekleştirirken Hurtigruten ve Phoenix gibi bazı operatörler ise, satışlarının çok az bir kısmını online gerçekleştiriyor.

TUI Grubuna ait TUICom, LturDe, AirtoursDe gibi sadece kendi sitelerinden yaptığı satışlar toplam satışların yüzde 30’unu oluşturuyor. DER Touristik, Alltours ve Schauinsland’ın toplam satışlarının %40’ını online satışlar oluştururken, bu operatörlerinin satışlarının çoğunluğu ise muhtemelen Check 24, Holidaycheck veya online seyahat acenteleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Büyük tur operatörlerinde ise durum farklı.

FTI Group ve Alltours, Almanca konuşulan ülkelerdeki acente sayısını geçen yıla göre sırasıyla 1019 ve 250 azalttı. Bu durumun pandemi döneminde acente sayısının genel olarak azalmış olmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülüyor. Almanya’da daha önce 11 binini üzerinde olan seyahat acentesi sayısı yüzde 25 daha azalarak 7 binlere düştü. Klasik seyahat acenteleri Almanya ve İngiltere’de olduğu gibi diğer ülkelerde de azalırken Türkiye’de artıyor.