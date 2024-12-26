OSB’lerde kiralama da yokuşta…

“Zor zamanda bir fabrika binasını yapmış olacaksın. Ancak kiraya vermek için (her şey bittikten sonra) bir yıl daha zaman sayacaksın... İşitmek bile garip geliyor.” demiştik.

Hakikaten öyle… Hani yatırım ikliminden bunca uzaktayken bir heyecanla, belki kapasite artırmak, belki maliyeti düşürmek, belki teknolojiyi yükseltmek için yatırıma giriyorsun. Ancak bir nedenle bu yatırımdan vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Yatırıma da başlamışsın. Ne yapacaksın?” Bari kiraya verelim de durumu kurtaralım” diyorsun. Belki kimileri ta başından bu yana kiralama amaçlı OSB yatırımı da yapmış olabilir. Çünkü kimileri de altyapıya, fabrika binasına yatırım yapmak istemiyor ve kiralık yer arıyor. Sonuçta kiralama da tüm taraflar açısından bir çözüm olarak görülebiliyor. Öyle ya! Mevzuat da müsait…

Mevzuat müsait mi, yoksa müsaitti mi? Çünkü OSB’lerde kiralama girişimleri giderek zora sokuluyor gibi. OSB’de yaptığın üretim tesisini kiralamak için tüm aşamaları geçtin. İşte o andan itibaren 1 yıl beklemek zorundasın. İşte “İşitmek bile garip geliyor” dediğimiz husus buydu. Ancak okurlarımız kazın ayağının göründüğü gibi olmadığına garip olanın bir yıl beklemekle sınırlı olmadığını; “Sadece bu kadar değil” diyerek dikkat çektiler.

Bu konudaki görüşlerini paylaşan bir okurumuz yeni mevzuatla düzenlenen kiralama sürecini “verimsiz”, bu amaçla yapılan zorunlu harcamaları “sokağa atılan para” olarak nitelendiriyor. “Geciken yatırım ve istihdam da cabası” şeklinde görüşlerini özetliyor.

Peki neymiş? OSB yatırımları olan, OSB dışında üretim ve depolama tesisi olan okuyucumuz, kiraya vermek istediği OSB alanındaki bir tesisi için; “Kiralama sürecinin başlayabilmesi için de ‘Çalışma ruhsatı’ almanız gerekiyor. Yani, üretim yapmayacağınız ve bir yıl sonra kiraya vereceğiniz bina için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundasınız. Makina ve personel yerleşimi, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi alacaksınız…” diyerek ekliyor: “Yoksa bir yıl sonra da kiraya veremiyorsunuz. Gerçekten çok enteresan bir durum.”

Oysa mevzuat müsaitti… Örneğin kiralama yapacak katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması ve OSB yönetim kurulunca kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması yeterliydi.

Ancak bunlara şu son yönetmelikle bir ekleme yapıldı. Buna göre kiralanacak tesisin geri alım şerhi bulunmayan tapusunun alındığı tarihten itibaren en az bir yıllık bir sürenin geçmiş olması gerekiyor.

Demek ki kiralama yapabilmek için bir yıl beklemeden önce ve de öncelikle kiralanacak tesisin geri alım şerhi bulunmayan tapusunun alınması gerekiyor.

Bu nasıl olacak? Yönetmeliğin ‘Tapu Verme’yi düzenleyen 58. maddesi 1’inci fıkrasının ‘b’ bendinde şöyle yazıyor: “OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB’ye verenlerden; 43’üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve sanayi sicil belgesi alarak tesisi üretime geçenlere, geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.”

İşte burada başa dönüyoruz. Ey yatırımcı; artık eskisi gibi kiralama da yapamıyorsun. Önce geri alım şerhi olmayan tapuyu almak zorunda olacaksın. Tapuyu almak için de işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile sanayi sicil belgesi almak zorunda olacaksın. Üretim yapmayıp kiralama yapacak olsan da ancak bütün bunları tamamladıktan sonra tesisini kiralayabilirsin.

Peki neden? Neden OSB’lerde artık kiralama da yokuşa sürülüyor.