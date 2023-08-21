OVP’den beklenti yükseliyor

Ekonomi yönetimi iş dünyasının farklı kesimleri ile istişare toplantılarına devam ediyor. Geçen hafta Türkiye genelindeki 365 oda ve borsanın yöneticileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ilgili bakanlar farklı illerdeki ekonomik sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinledi. Toplantıda en çok dile getirilen konu krediye erişim ve finansman sıkıntısı oldu.

Ekonomi yönetimi son haftalardaki tüm istişare toplantılarında OVP’ye atıf yaparak, programın Türkiye ekonomisinin yeni yol haritası olacağını vurguluyor. Şu ana kadar açıklanan 18 OVP’nin çok azı bu tarz bir sıfata sahip olabilmişti. Son 2 yıldaki programlar belki de hazırlanmış en iyi metinler olmasına rağmen, uygulamada bunun tam tersini görmüştük.

Konut satışlarında gün fazlası etkisi

Temmuz ayı verilerine göre ülke genelinde 109 bin 548 adet konut satıldı. Bu geçen yıla göre yüzde 16,7’lik artış anlamına geliyor. Böylece konut satışları Ocak ayından sonra ilk kez yükselmiş oldu.

Satışlardaki yükselişte takvim etkisinin önemli bir rolü var. 2022 Temmuz’u Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramı nedeniyle bu yıla iş günü sayısı bu yıla göre daha azdı. 2023’te hem Kurban Bayramı Haziran ayına kaydı, hem de 15 Temmuz günü hafta sonuna denk geldi.

Temmuz ayında yaşanan yükselişi önümüzdeki aylarda da görmemiz düşük bir olasılık. Konut kredi faizleri hem yüksek, hem de son derece sınırlı kullandırılıyor. Konut piyasasında canlanma ancak yeni konut satışlarının artması ile mümkün olabilir. Ancak fiyatların yüksekliği ve kredi maliyetlerindeki artış şu anda bunu imkansız kılıyor.

Bütçe temmuzda fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Temmuz’da 48,6 milyar TL fazla verdi. Bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 156,1 artışla 504,4 milyar TL, giderler yüzde 74,7 yükselişle 455,8 milyar TL oldu.

Bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturan vergi gelirleri yıllık bazda yüzde 166,7 yükseldi. Bunda katma değer vergisi oranındaki değişiklik ile ithalden alınan KDV’deki artış önemli rolü var.

Yılın ilk yedi ayında bütçe açığı 434,7 milyar TL oldu. Kalan aylar, ilk aylara göre sıkı politikalar nedeniyle daha az açık verilecek.

Kapanan şirket sayısı temmuzda arttı

Vergi artışları ve yükselen üretim maliyetleri şirketler kesiminde etkilerini göstermeye başladı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla yüzde 1,1 azalarak 9 bin 429’dan 9 bin 326’ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,7 artarak 2 bin 67 oldu.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7, kapanan şirket sayısı da yüzde 30,3 artış gösterdi.

Önümüzdeki aylarda kapanan şirket sayısında yükselişin devam ettiğini görebiliriz.

Bu hafta

Bu haftanın ekonomi gündeminde Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararı, ABD’de Jackson Hole toplantıları ile güven endeksleri var. Para politikası kurulunun yeni bir faiz artışı yapması beklenen toplantıdan 1,5-2,00 puanlık ılımlı bir artış çıkması muhtemel. Güven endeksleri tarafında ise genel olarak aşağı yönlü sonuçlar görebiliriz.

YURT İÇİ

23 Ağustos 10:00: Ağustos ayı tüketici güven endeksi

24 Ağustos 14:00: PPK Faiz kararı

25 Ağustos 10:00

■ Ağustos ayı reel kesim güven endeksi

■ Ağustos ayı sektörel güven endeksleri

■ Ağustos ayı kapasite kullanım oranı

25 Ağustos 11:00: Temmuz ayı turist sayısı

YURT DIŞI

24 Ağustos gün boyu ABD Jackson Hole Toplantıları

24 Ağustos 15:30: ABD Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri