Oyunun ruhu tehlikede mi?”

Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, kısaca tüm spor dalları insanlık tarihi boyunca toplulukları bir araya getiren, aidiyet ve heyecan duygusu yaratan bir etkinlik olarak var olmuştur. Ancak modern çağda, bu köklü gelenek kendini dönüştürerek tamamen yeni bir şekle büründü: Endüstriyel spor. Televizyon yayın hakları, astronomik reklam anlaşmaları ve sponsorluklarla birlikte, spor artık küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir ekonomik dev haline geldi. Peki bu devasa ticari dönüşüm sporun ruhuna nasıl dokunuyor? Acaba endüstriyel sporun büyüsüne kapılırken, oyunun özündeki masumiyet ve tutkuyu yitiriyor muyuz?

Olimpiyatlar…

Amatör sporların en prestijli arenası Olimpiyatlar olarak kabul edilir. Ancak, küresel spor ekonomisinin büyümesi ve profesyonel sporcuların katılımına izin verilmesiyle, olimpik hareketin ruhu da değişmeye başladı. 1990’larda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) bazı spor dallarında profesyonel sporcuların katılımına izin vermeye başlaması amatör sporlara vurulan ilk uluslararası darbe olarak görüldü. Olimpiyatlar, tarihsel olarak amatör sporcuların rekabet ettiği bir alan olarak bilinirken, olimpiyat ruhu da değişime ayak uydurmak zorunda kaldı; sporun amatör ruhu farklı bir noktaya evrilirken, yeni fırsatlar ve zorluklar çıkmaya başladı.

Birçok branşta profesyonel sporcuların, NBA yıldızlarının olimpiyatlarda yer alması, izleyicilerin ve sponsorların ilgisini artırırken, olimpiyat ruhunun ticari çıkarlar için gölgede kalabileceğine dair endişe yarattı, hala da yaratıyor. Günümüz itibariyle, Olimpiyatlar artık amatör sporcuların rekabet ettiği bir arena değil, büyük markalar ve yayıncı kuruluşların tasarladığı küresel bir spor festivali olarak görülmekte. Bir yandan daha fazla gelir anlamına gelen bu gelişmeler, bir yandan da ev sahibi ülkelerin ekonomik yükünü artırıyor. Fransa 2024 Olimpiyatlarının toplam bütçesinin 8 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu rakamın tahminlerin çok üstüne çıkacağı düşünülüyor.

Maliyeti genellikle milyarlarca dolara ulaşan Olimpiyatlar, büyük bir prestij kaynağı olmasının yanı sıra, ekonomik anlamda ciddi bir yatırım ve risk taşımakta. Altyapı geliştirme, yeni spor tesisleri, ulaşım ağlarının iyileştirilmesi ve güvenlik gibi doğrudan giderler, ev sahibi ülkeler için önemli bir mali yük oluşturuyor. Örneğin Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin 2008 olimpiyatlarını 40 milyar dolar gibi rekor bir harcama ile gerçekleştirdi. Bu devasa yatırımın karşılığında, ev sahibi ülke uluslararası tanınırlık, saygınlık ve turizmde artış gibi dolaylı faydalar elde ettiği iddia edilse de, bu faydaların maliyetleri dengede tutup tutmadığı ayrı bir tartışma konusu…

Olimpiyatlar sonrası tesislerin nasıl kullanıldığı ön plana çıkan bir diğer nokta. Tesislerin aktif kullanım alanlarına dönüştürülmesi ekonomik getirinin sürdürülebilirliği için kritik önem taşımakta. İdeal olarak, bu tesislerin spor müsabakaları, konserler, konferanslar gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak gelir kaynağı olması gerekir. Ancak, Atina (2004) ve Rio (2016) gibi şehirlerde gözlemlendiği üzere, tesislerin yeterince kullanılmaması, bakım ve işletme maliyetleriyle birleştiğinde ülke ekonomisinde fazladan bir yük yaratıyor. Bu maliyetlerin bir kısmını telafi etmek ancak uzun vadeli planlama ve tesislerin akılcı kullanımıyla mümkün. Bu sürecin başarılı olup olamayacağı ise ev sahibi şehirlerin hazırlık, yönetim ve sonrasındaki kullanım stratejilerine bağlı.

Amerikan Üniversitelerinde Spor…

Amatör sporu etkileyen bir diğer konu, Amerikan Kolej Sporları Kurumu’nda yapılan (NCAA) kural değişiklikleri… Amatör sporun en büyük arenalarından biri olarak kabul edilen NCAA, tam 117 senedir Amerikan üniversitelerinde sporun gelişmesini sağlayan bir organizasyon. Kurulduğu günden beri, üniversite sporcularına doğrudan ödeme yapılmasını yasaklayan NCAA kuralları, bu sporcuların yalnızca burslar, konaklama ve okul masrafl arını kapsayan imkânlardan faydalanmasına olanak sağlıyordu. Ancak, kolej sporlarının giderek büyüyen ekonomisi, organizasyonun temelindeki amatörlük kavramını zorlayacak sorunları da beraberinde getirdi.

NCAA sporcularının para kazanmasını sağlayan “Name, Image, and Likeness” (NIL) düzenlemesi 2021 yılında yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, sporcuların kendi isimlerini, imajlarını ve marka değerlerini kullanarak bireysel gelir elde etmelerine izin veriyor. NCAA’nın bu kararı, yıllar süren hukuk mücadelesinin, kamuoyu baskısının ve sporcuların haklarını korumak için yürüttüğü kampanyaların sonucunda alındı.

NCAA ile sporcular arasındaki ekonomik eşitsizliğe ilişkin bir mücadelenin ürünü olan NIL düzenlemesinin başlangıç noktası olarak eski UCLA basketbolcusu Ed O’Bannon’un 2009 yılında NCAA’ye açtığı dava gösteriliyor. O’Bannon, NCAA’nin sporcuların isimlerini ve imajlarını kullanarak ticari kâr elde ettiğini, ancak bu gelirden sporculara pay vermediğini savunarak, NCAA’nın politikasında köklü bir değişiklik yapmasını kaçınılmaz kıldı. Bu değişim, popüler spor dallarındaki öğrenciler için oldukça karlı bir kazanç kapısı yarattı. Örneğin, Alabama Üniversitesi’nin yıldız sporcusu Bryce Young, 2021 yılında NIL anlaşmaları sayesinde okulda ilk maçını oynamadan önce 1 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Yıllar boyunca üniversite sporcularının “amatör” kalmaları gerektiğini savunan NCAA, giderek büyüyen ekonomik baskılar karşısında konumunu gözden geçirmek zorunda kaldı. Sporcuların elde ettiği gelir fırsatları, ne yazık ki eşitsizliği de beraberinde getirdi. NIL anlaşmaları, popüler spor dallarındaki sporculara büyük avantaj sağlarken, daha az popüler branşlardaki sporcular için fırsatlar sınırlı kaldı. Ayrıca, büyük üniversiteler, daha fazla kaynakla donatılmış altyapıları sayesinde en yetenekli sporcuları çekmek için küçük okullara göre önemli avantajlar elde ediyorlar. NCAA’da rekabetin dengesizleşmesine yol açan bu gelişmeler, bazı programların daha da güçlenmesine ve diğerlerinin geride kalmasına sebep oluyor.

NCAA ve Olimpiyatlar örnekleri, endüstriyel sporun amatör spor üzerindeki etkilerinin anlaşılması için güçlü birer gösterge sunuyor. Profesyonel sporun giderek büyüyen ekonomisi, amatör sporculara daha fazla fırsat sunarken, rekabeti zorlaştıran ve eşitsizliği derinleştiren sorunları da beraberinde getiriyor. Amatör spor organizasyonlarının, sporcuların haklarını koruyarak ve rekabet dengelerini gözeterek, endüstriyel sporun bu etkilerini dengelemesi daha da önem kazandı. Sporun özündeki ruhu korumak için, bu dengelerin dikkatlice yönetilmesi ve amatör sporcuların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü hem NCAA’de hem de Olimpiyatlarda, sporun geleceğini şekillendiren bu sporcuların tutkusu ve gayreti, endüstriyel sporun fi nansal çıkarlarından çok daha öte bir anlam taşıyor.