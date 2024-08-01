Plastik sektörü ikinci 500’de güven tazeledi…

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2023 yılı listesine ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında plastik sektörü 2022 yılındaki düşüşün etkilerini telafi etmeye başladı.

NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı 24’ten 26’ya yükseldi.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendiren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler, “NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 listesinde yer alan plastik sanayisi kuruluşlarının tüm verilerinde artış görünüyor olsa da 2022 yılı ortalama döviz kuru ile 2023 yılı ortalama döviz kuru arasında %43 düzeyinde artış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda reel rakamların daha farklı olduğunu görüyoruz” dedi.

İhracattan aldığı pay arttı

Sözlerine devam eden Başkan Benliler, “Verilerini şeffaf olarak paylaşan sektör mensuplarımız üzerinden yaptığımız analizlerde ihracatın 2022 yılına kıyasla %23,1 oranında arttığını görüyoruz. Aynı süreçte plastik sektörünün toplam ihracatının %7,9 oranında azaldığını göz önünde bulundurduğumuzda İSO İkinci 500 listesinde yer alan plastik sanayisi kuruluşlarının ihracattan aldığı payın arttığını söyleyebiliriz.

Benzer şekilde listede yer alan sektör firmalarının plastik endüstrisinin toplam üretiminden aldığı payın da arttığını görüyoruz.

Bu bağlamda sektörümüzün orta-büyük ölçekli firmalarının 2022 yılında ortaya çıkan bölgesel gelişmelere bağlı olarak kaybettikleri pazar paylarını telafi etme yoluna girdiklerini söyleyebiliriz.

Öte yandan, firma başına üretimden satış verilerini dolar bazında incelediğimizde artışın %1,2 düzeyinde olduğu görülüyor ki bu değer de ABD enflasyonunun altında yer alıyor.

Yani işletmelerin ancak reel üretimlerini koruyabildiklerini görüyoruz” dedi.

Finansman Yükü Artıyor

İkinci 500 listesinde yer alan işletmelerin operasyonel kârlılığı gösteren faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) incelediklerinde işletmelerin 495’inin karlı durumda olduğunu dile getiren Benliler, “Buna karşın finansman yükünü de dikkate alan vergi öncesi dönem kar ve zarar verilerini incelediğimizde zarar eden firma sayısının 43’ten 72’ye yükseldiğini görüyoruz ki bu son yılların en yüksek değerlerinden.

İşletmelerin sağlıklı büyümeleri ve ihracat pazarlarında tüm potansiyelleriyle rekabet edebilmeleri için finansman yükünü azaltacak önlemler almanın gerekliliği bir defa daha önümüze çıkıyor” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO İkinci 500 listesinde 12 üyelerinin bulunduğunu belirten Kenan Benliler, “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” dedi.

PAGDER Başkanı değerli dostum Kenan Benliler’e verdiği bilgiler için teşekkür ediyor listede yer alan PAGDER üyelerini de kutluyorum.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Listesinde Yer Alan PAGDER Üyeleri

2023 2022 Kuruluşlar

54 26 Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. AŞ.

82 - Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. AŞ.

85 130 RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri AŞ.

94 134 Sunar Un ve Yem San. ve Tic. AŞ.

121 206 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. AŞ.

180 261 Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. AŞ.

248 199 Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. AŞ.

272 213 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri AŞ.

311 224 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

339 284 Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. AŞ.

364 443 Pimtaş Plastik İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. AŞ.

376 436 Özler Plastik San. ve Tic. AŞ.

Kaynak: İSO