PMI, enflasyon ve dış ticarette 2022 netleşiyor

Herkese mutlu yıllar dilerim.

Klasik olarak ayın ilk haftasına PMI, geçici dış ticaret verileri ve enflasyonla başlıyoruz. Ancak bu defaki veriler sadece Aralık ayının değil, 2022’nin de nasıl geçtiğini göstereceği için daha anlamlı.

PMI endeksi Mart ayından bu yana 50’nin altında değerler alıyor. Üstelik endekste istikrarlı bir gerileme eğilimi var. Bu gerileme büyük oranda ihracat pazarlarımızdaki daralmanın, Türkiye ihracatını ve buna bağlı olarak sanayi üretimini olumsuz etkilemesinden kaynaklanıyor. İSO’nın açıkladığı ihracat iklim endeksi de bunu teyit ediyor. Nitekim PMI ve ihracat iklim endeksi arasında, grafikte gördüğünüz gibi yakın bir ilişki var.

PMI konusunda önemli olan, bu hafta açıklanacak Aralık ayı verisinin ne olacağı değil. Yine zayıf bir geleceği muhakkak. Asıl önemli olan endekste toparlanmanın ne zaman başlayacağı. Bu hem Türkiye’deki sanayi sektörlerinin performansı için, hem de ihracatımız için önemli.

Ticaret Bakanlığı bu hafta Aralık ayı geçici dış ticaret verilerini duyuracak. İhracatta son aylarda belirginleşen yavaşlamanın bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımız ne zaman toparlanırsa, ihracatımız da o zaman yönünü yukarı çevirecek. Ancak bunun yılın ilk yarısında olması çok düşük bir olasılık.

2023’ün ilk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden farklı olacak. Bunu sanayi üretimi, PMI, ihracat, büyüme, sektörel güven endeksleri gibi birden çok veride göreceğiz. Yılın ilk yarısı, yükselen faizlerin küresel ölçekte talebi yavaşlatması nedeniyle dış ticaret için yatay/hafif negatif bir dönem olacak. Eğer bir canlanma olacaksa, bunu ikinci yarıda göreceğiz. Ancak zamanlama konusunda net olmamızı engelleyen faktörler hala baskın.

Geçtiğimiz günlerde ihracatı olumlu olumsuz etkileyecek gelişmeler yaşandı. Asgari ücret artışı, maliyet artışlarını neredeyse sabit giden kur nedeniyle fiyatlarına yansıtamayan ihracatçıların zaten dibe vurmuş karlılıklarını daha da aşağı çekecek bir değişken. Ancak diğer yanda sanayi için elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapıldı. Sorun şu ki; bu indirimler asgari ücretteki artışın, maliyetler üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak büyüklükte değil.