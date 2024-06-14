Saint Kitts ve Nevis’te otel ve jeotermal yatırımı gerçekleştirecek

Malatya Yeşilyurt’ta geleneksel iş alanı tekstil ile uğraşan Arslan Ailesi’nin dört erkek evladından ikincisi olarak dünyaya geldi. Ünlü dalbastı kirazının yetiştiği bahçeler oyun yeriydi. Bir de yetişkin yaşlarında da hayatında olacak dokuma tezgahları...

Babası Doğan Arslan’ın önderliğinde Yeşilyurtlu pek çok aile gibi tekstilde büyüyen hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a göç ettiklerinde henüz 4 yaşındaydı Ahmet Arslan. Çocukluğunun kalan bölümü Sultanhamam’da yine tekstil dünyasının içinde, bu kez kumaş ticareti yapan bir dükkanda geçti. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdiğinde, eğitimini okul sıralarında devam ettirmek yerine babasından tekstil sektörünün inceliklerini öğrenmeyi tercih etti, 21 yaşında da kendi işini kurmayı. İş yaşamındaki ilk ve en büyük öğretmeni babasından aldığı ticari ahlak ve yüksek sezgi gücü en büyük sermayesi oldu.

Bu sermaye gücüyle tekstilin yanı sıra hazır giyime de adım attı. Kendi tesislerini kurarken, çok sayıda girişimciye de örnek de oldu. Anadolu'da tekstil ve hazır giyim yatırımlarının ve istihdamının artmasına büyük katkı sundu.

Tekstil, aynı zamanda yıllar içinde Uzak Doğu pazarlarını yakından tanımasına vesile oluyor Ahmet Arslan’a. Bangladeş’in ilk keşfedenlerden. Ülkede 2000’in üzerinde çalışanı bulunan tesisin tüm üretimini bağlıyor, Türkiye’nin yanı sıra farklı pazarlara gönderiyor. Dünya devi Le Fung’un kurucusu iki kardeşten biri olan William Fung’u Türkiye’ye getiriyor ve grubun o tarihlere kadar Marmara Bölgesi’nde olan iştigal alanına Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerini de ekliyor. Bangladeş’te, Vietnam’da hava kargo şirketleri kuruyor, her iki girişimini de ortaklarına satarak, farklı farklı alanlarda yatırımlara yelken açıyor.

Ahmet Arslan’ın başında bulunduğu Arslan Şirketler Topluluğu’nun ana üslerinden başında Kuveyt geliyor. Ülkenin başarılı ailelerinin temsilcileri ile ortaklıkları var. İlaç dağıtım sahasında Kuveyt’in en önemli iştiraklerinden birini yöneten Arslan Şirketler Grubu, 2010’lu yıllardan itibaren Türkiye’de ve dünya pazarlarında büyüttüğü gayrımenkul geliştirme alanında hızlı adımlar atıyor şimdilerde. Kuveyt bu alanda da ön planda. Kuveyt’in yanı sıra Katar başta olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında birbirinden farklı projelerde tek başına veya çözüm ortaklı çalıştıklarını söyleyen Arslan

Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan, “Hacmimizin yüzde 20’si Türkiye’de. Kalan kısmı dünyanın değişik ülkelerinde yürüttüğümüz projelerden oluşuyor” diyor.

Bodrum'da doğa dostu turizm tesisi kurmaya hazırlanıyor

Turizm, Arslan Şirketler Topluluğu’nun yeni girdiği ve gelecek beklediği alanlar arasında. Önce Bodrum’da yürüttüğü projesinden bahsedebiliriz. Bodrum’da doğa dostu bir tesis kurmayı planladıklarını söyleyen Ahmet Arslan, “Tamamen natürel, döngüsel bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Kullanılan suyun geri dönüştürüldüğü, organik ürünlerin yetiştiği, kendi enerjisini üreten, dünyada örnekleri çoğalmakla birlikte Türkiye’de olmayan bir yapı oluşturmayı planladık. İmar aşamasındayız. En az 6-7 bin Euro günlük oda bedeli olabilecek bir en üst seviye turizm kesimine hitap edecek bir proje” diye konuştu. 100 yataklı villa projesinin maliyeti 100 milyon dolar olarak planlanıyor.

Arslan Şirketler Grubu’nun Kuveytli ortaklarıyla kurduğu Troy Gayrımenkul şirketi, yönünü Karayipler’deki en küçük ada ülkesi olan Saint Kitts ve Nevis adalarına çevirmiş son olarak. Şirket, içinde vatandaşlık hakkının da bulunduğu bir turizm projesi yürütüyor. Bir hissesi 400 bin dolara satılan, Hotel Indigo IHG Group’un işleteceği 50 odalı, 100 yataklı otel için 490 yatırımcı sayısına ulaşılması ve 100 milyon dolara mal edilmesi hedefleniyor.

Hissedarlar 160 ülkenin vatandaşlığının yanı sıra her yıl temettü alabilecek. Hisseler, 6 yılın sonunda satılabilecek. Otelin kapasitesini zamanla büyütmeyi planlayan Aslan Şirketler Topluluğu’nun konuya ilişkin geçtiğimiz akşam İstanbul’da bir tanıtım toplantısı oldu. Toplantıya ülkenin başbakanı Dr. Terrance Drew de katıldı.

Arslan Şirketler Topluluğu’nun misafi ri olarak 6 gün İstanbul’da kalan Drew, ülkesinin önemli ihtiyaçlarından birinin de enerji olduğunu dile getirdi. Arslan Şirketler Topluluğu, fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin yenilenebilir kaynaklara dönülebilmesi için ada ülkesine yönelik bir jeotermal ve rüzgar üretim teklifi sundu. İlk etapta 40 MW enerji üretimi planlanırken, Ahmet Arslan, “Enerjide ülkenin en önemli çözüm ortağı olabiliriz. Bu konuda Saint Kitts ve Nevis hükümetinin önderliğinde kısa sürede önemli mesafeler alabiliriz” dedi.

Yaz döneminde çalışmak aile geleneği

Arslan Şirketler Topluluğu’nda önceki nesillerden aktarılan bir gelenek aynen devam ettiriliyor. Küçük yaşlardan itibaren babası Doğan Arslan’ın mağazasında çalışan Ahmet Arslan’ın iki çocuğu da tatillerinde grupta ve farklı şirketlerde mesai yürüttü. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tam burslu okuyan ve onur derecesiyle bitiren Serra Yılmaz, hali hazırda mesleğini kendi ofi sinde icra ediyor, yanı sıra Arslan Şirketler Topluluğu’na da hizmet veriyor. Londra Queen Mary Üniversitesi’nde İşletme-Finans Bölümü’nde okuyan kardeşi Yavuz Yılmaz da bu yaz önce Le Fung Londra’da ardından İtalya’da kendi girişimleriyle çalışma programı oluşturmuş.