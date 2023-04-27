Sakarya, tank üretimine hazırlanıyor!

Haberin başlığı bu şekildeydi. Yıllar önce Sakaryalı bir grup sanayici ve iş insanı ile birlikte Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nı ziyaretimiz sonrasında hazırladığım haber gazetede bu başlıkla çıkanca birçok kişi ve kuruluşu rahatsız etmişti.

Haberin içerisinde, Türk ordusunun envanterindeki Alman leopar tanklarının yerli imkânlarla revize edilerek daha üstün hale getirildiği, yerli imkânlarla yapılan gece görüş dürbünlerinin de NATO ülkelerinde kullanılan dürbünlerden daha üstün özelliklere sahip olduğu bilgileri yer alıyordu.



Yüzde 90'lara varan oranda yerli tank parçası ve optik malzeme üretiminin yapıldığı fabrikada, yerli tank üretimine geçilmesi halinde bir obüs topunun o günkü rakamlarla 300 bin dolara mal olacağı, aynı topun Amerika’daki fiyatının ise 1,8 ile 3 milyon dolar arasında olduğu bilgisi Tank Palet Fabrikası üst yönetimi tarafından ifade edilmişti.



Ayrıca optik malzemelerde ise dörtte bir daha ucuz üretim yapılabileceği yine fabrika gezisine katılan sanayici ve iş inanlarına bilgi olarak aktarılmıştı.



Fabrika gezisine katılan sanayici ve iş insanları da Tank Palet Fabrikası’nın obüs topları ve leopar tanklarının modernizasyonu için dışarıdan tedarik ettiği parçaların neredeyse tamamını yerli olarak üretebilecek altyapıya sahip olduklarını ifade ederek görüş ve önerilerini gazetede dile getirmişlerdi. Bu haber Ankara’yı rahatsız etmiş ve Tank Palet Fabrikası aranarak adeta, “Ne yapmaya çalışıyorsunuz, tank üretmek size mi kaldı?” gibi ifadelerle Tank Palet Fabrikası yönetimi uyarılmış ve bu uyarı ve rahatsızlık bana kadar ulaşmıştı.



24 yıl önce 1999’da yaşanan bu hadiselerden bugüne önemli değişimler yaşandı ve 10 yıl önce Koç Grubu şirketlerinden Otokar ile yapılan sözleşme kapsamında ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahip Yeni Altay Tankı’nın yerli imkânlarla üretimi Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası tesislerinde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle, BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay Tankı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle, geçen hafta sonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.



2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında BMC, toplamda 250 adet Altay Ana Muharebe Tankı’nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edecek. Ancak BMC, yeni Altay tanklarının seri üretimini Arifiye’de değil, Ankara’da kuracağı yeni fabrikasında yapacak.