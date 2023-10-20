Şehir içi raylı sistem projesi Sakarya için çok gerekli

Arifiye-Adapazarı Demiryolu hattı 1899’da hizmete açıldı. 124 yıl önce yapılan bu yatırımla Adapazarı, İstanbul ve Ankara’ya demiryolu vasıtasıyla da bağlanmış oldu. Ancak bugüne kadar birçok ilde raylı sistemlerle şehir içi taşımacılık yapılırken Sakarya’da yapılmaması hep tartışıldı ve sorgulandı. Şehir içi raylı sistemin hayata geçirilmesi konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalardan da olumlu sonuçlar alınamadı. Hâlbuki Sakarya, toplu taşımacılıkta raylı sistemlerin kolay projelendirilebileceği ve uygulanabileceği bir şehir olmasına rağmen, nihayetinde bu konuda ilk somut adım, daha yeni atıldı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı şehir içi raylı sistem projesi resmi gazetede yayınlanarak onaylandı. Çok geç kalınmış olsa da Sakarya için çok gerekli ve doğru bir proje. Her ne kadar yatırım maliyeti çok yüksek olsa da şehir içi ulaşım problemini çözmeye yönelik 3 etapta planlanan raylı sistem projesi, nüfusu 1 milyonu geçen Sakarya’nın sanayi gelişimine de çok ciddi bir katma değer sağlayacak ve ivme kazandıracak. Ayrıca Sakarya’nın sürdürülebilir gelişimi için de önemli bir fırsat sunacak.



Hızlı tren setlerinin yapıldığı TÜRASAŞ tesisleri Sakarya’da. Yük ve yolcu vagonlarının tamirlerinin ülke içinde yapılması amacıyla Adapazarı’nda 1947’de temeli atılan bugünkü TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi) 1951 yılında ‘Vagon Tamir Atölyesi’ adı altında faaliyete başladı. Daha sonraki yıllarda vagon üretimine de başlayan kuruluş bugün ülkemizde demiryolu sektöründe yolcu taşıyan araçların tasarımı ve imalatı alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Diğer taraftan raylı sistem araçları sektöründe güçlü üretim altyapısı ile Sakarya, aynı zamanda bu projeye katkı verebilecek bir şehir.

Raylı taşıma sistemleri, hızlı gelişen şehirlerde ulaşım sorununun çözülmesinde emniyetli, çevreci, ucuz ve verimli olması nedeniyle en önemli planlama aracı ve alt yapı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, ilk etapta şehir içi ulaşımını içeren bu proje sadece şehir içi ile sınırlı olmamalı. Şehir ile OSB’leri, OSB’ler ile de Karasu Limanı’nın demiryolu ile bağlantısı planlanmalı. Ayrıca yapımı yarım kalan Adapazarı-Bartın demiryolu ile de entegre olacak şekilde değerlendirilmeli.