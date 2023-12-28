“Sanal dünyalar” döngüsel iş modellerini destekliyor

Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Hakan Kul, “Sanal ikiz teknolojisi sayesinde şehir liderleri, bugünün kararlarının gelecekteki sürdürülebilir etkilerini dikkate alarak şehirlerini uzun vadede planlayabiliyor. Aynı zamanda hava kalitesi, enerji tüketimi, CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik mobilite değişikliğinin etkisi, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir KPI’ların takip edilmesine de yardımcı oluyor” ürü sinde e alitesi, altmaya bina PI’ların diyor.



Şirketlere ve kullanıcılara doğayı ve yaşamı uyumlu hale getirebilen sürdürülebilir inovasyon tasarlayabilecekleri bir platform sağlamayı hedefleyen Dassault Systèmes, sanal ikiz deneyimlerini herkes için erişilebilir hale getirerek sürdürülebilirlik taahhüdünü gerçekleştirmek için çalışıyor. Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Hakan Kul, “Türkiye stratejik açıdan bölgemizdeki en önemli ülkelerden biri” diyor. 2008 yılında açılan Dassault Systems Türkiye ofisi, yaklaşık 21 bin müşteriye hizmet veriyor. Bu oran şirketin dünyadaki toplam müşteri portföyünün yüzde 7’sini temsil ediyor. Hakan Kul ile, dijital teknolojilerin iş ve günlük hayatımızdaki etkilerini konuştuk:

İşletmeler için değer yaratmak

“Dassault Systèmes, Türkiye’de, havacılık ve savunma sektörü ve ulaştırma ve mobilite sektöründe güçlü bir varlığa sahip. Şirket aynı zamanda Türkiye’de endüstriyel ekipmanlar sektöründe de pazar lideri. Türkiye’de akıllı ve sürdürülebilir şehirler, mühendislik ve inşaat, enerji, metal ve madencilik, denizcilik endüstrisi ve ileri teknoloji endüstrisi gibi büyüyen sektörlerdeki işletmeler için değer yaratmak istiyoruz. Türkiye, sayıları giderek artan mezun mühendisleri, start-up ekosistemi ve akıllı şehirler, elektrikli araçlar, elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji gibi teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan farklı alanlarda birçok girişimin yer aldığı büyük bir sanayi ülkesi. Tüm bu dinamikleri düşündüğümüzde Türkiye’yi, Dassault Systèmes olarak odaklandığımız tüm sektörlerde değer üretebileceğimiz, sektörlerin büyümesine, işletmelerin rekabette öncü olmalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayabileceğimiz bir ülke olarak görüyoruz.”

Yeni metodlarla inovasyon

“3DEXPERIENCE, kuruluşlara ticari faaliyetlerine ve ekosistemlerine ilişkin bütünsel, gerçek zamanlı bir vizyon sağlayan bir iş ve inovasyon platformu. İnsanları, fikirleri, verileri ve çözümleri tek bir işbirlikçi ortamda birleştirerek yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar tüm işletmeleri tamamen yeni yollarla inovasyon yapma, üretme ve ticaret yapma konusunda güçlendiriyor. Oyunun kurallarını değiştiren platform, iş süreçlerini yönetmeyi kolaylaştırmak ve tüm etkinlikleri tek bir ortamda gerçekleştirmek için gerçeğin tek bir versiyonu gibi hareket ediyor. Fikirleri yenilikçi ürünlere, hizmetlere ve deneyimlere dönüştürmek için birlikte çalışan bireyleri, ekipleri, departmanları ve dış işbirlikçileri güvenli bir şekilde birbirine bağlıyor. Bir işbirliği ortamı olan platform, tüm katılımcıları bir araya getiriyor ve herhangi bir cihazda güvenli, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyor. Değer; insanları, fikirleri, verileri ve çözümleri birbirine bağlayarak yaratılır. 3DEXPERIENCE platformumuz, hem bir işletmeyi yönetmek için bir operasyon sistemi hem de bir işletmeyi dönüştürmek için bir iş modeli olan tek platform. Kullanıcılara tamamen yeni metodlarla inovasyon yapma gücü veren bir ortam sağlıyor.”

Dijital teknolojiler ezber bozan role sahip

“Sanal dünyalar, yıkıcı ve sürdürülebilir inovasyonun yanı sıra, fiziksel dünyada geliştirilmesi ve test edilmesi son derece pahalı, riskli ve karmaşık olan daha döngüsel iş modellerini destekliyor. Sanal ikiz teknolojisi sayesinde şehir liderleri, bugünün kararlarının gelecekteki sürdürülebilir etkilerini dikkate alarak şehirlerini uzun vadede planlayabiliyor. Aynı zamanda hava kalitesi, enerji tüketimi, CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik mobilite değişikliğinin etkisi, bina enerji verimliliği gibi sürdürülebilir KPI’ların takip edilmesine de yardımcı oluyor. İşbirliğine dayalı bir dijital platformda simüle edilmiş bir sanal dünyada planlama ve test etme yeteneği, şehir planlamasında ezber bozan bir özellik. Gelecek senaryosu gerçek dünyaya yayılmadan önce modellenebilir. Kentsel dönüşüme yönelik işbirlikçi bir yaklaşım ve karmaşık verileri entegre etme, anlama, yönetme ve kullanma yeteneğinden tüm şehir ekosistemi yararlanır. Dijital teknolojiler, kamu sektörünün dayanıklı ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmesinde ezber bozan bir rol oynuyor.”

EKONOMİ VE KENTLEŞME ÇÖZÜMLERİNİN TEMELİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

“Sürdürülebilirliği temel konu haline getirmeden ekonomi ve kentleşme çözümlerini düşünemeyiz. Hepimiz dünyanın ve yaşadığımız şehirlerin giderek daha karmaşık hale geldiğini gözlemliyoruz. Şehir, birçok oyuncunun birlikte çalıştığı bir ekosistem. Verilerin çeşitli ağlar, sistemler ve platformlar üzerinde katlanarak büyümesi, zorluklarla mücadeleyi belirgin şekilde daha karmaşık hale getirdi. Her şehir planlamacısının ihtiyacı olan, çeşitli veri kümelerini birleştirebilen ve tüm paydaşlara geleceğin nasıl görünebileceğini gösterebilen sanal bir dünya. Uzun vadeli kentsel planlama hedeflerine ulaşmak için sanal ikiz teknolojilerine ihtiyaç var. Karbonsuz, döngüsel bir ekonomiye ulaşmak, yalnızca her ürünün, malzemenin ve sürecin moleküler düzeyde anlaşılmasıyla mümkün olabilecek kökten yıkıcı yenilikleri gerektiriyor. Dassault Systèmes, bu anlayışı harekete geçiren sanal dünyaların sağlanmasında başı çekiyor. İster yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri, ister altyapı ve şehirler, isterse imalat sektörleri olsun, sanal dünyalar, şirketlerin küresel ekonomiyi daha sürdürülebilir bir ekonomiye dönüştürmek ve iklim değişikliğinin gezegenin geleceğine yönelik oluşturduğu riskleri en aza indirmek için gereken yenilikleri yaratma biçimini dönüştürüyor.”