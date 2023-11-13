Sanayinin üretiminde yüksek teknoloji atağı

Geçen hafta açıklanan sanayi üretim endeksi eylülde sanayi üretiminin geçen yıla göre yüzde 4 arttığını gösterdi. Her ne kadar ağustosa göre binde 1 gerileme olsa da, sanayi üretim endeksinin performansı beklentilerden bir parça daha iyi gidiyor. İSO PMI endeksi temmuzdan beri 50’nin altında değerler alırken, sanayi üretiminin artmaya devam etmesi de artı hanesine yazılması gereken bir başka gelişme.

Eylül ayında yıllık bazda imalat sanayi yüzde 3,7; madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 9,1, elektrik, buhar, gaz yüzde 4,2 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim malı üretimi yıllık yüzde 6,1 büyüdü. Önümüzdeki aylarda sanayi üretim endeksinde iç talepteki yavaşlama ve ihracat pazarlarındaki zayıf büyüme nedeniyle daha ılımlı değişimler görmemiz normal olacaktır.

Ama dikkatinizi çekmek istediğim asıl konu bu değil. Teknoloji düzeyine göre sanayi üretimi verilerinde bir süredir olumlu bir değişim gözleniyor. TÜİK, sektörlerdeki üretimi, düşük, orta-düşük, orta-yüksek ve yüksek teknoloji olarak dört ana kategoride izliyor ve son yıllarda yüksek teknolojili ürünlerin imalatında, diğer kategorilere göre gözle görünür bir ayrışma var.

2015’in 100 kabul edildiği endeks verilerine göre son 8 yılda düşük ve orta düşük teknoloji sanayi üretimi yüzde 40 civarında artarken, orta yüksek teknolojide artış yüzde 66, yüksek teknoloji sanayi üretimindeki artış yüzde 190 civarında.

Bu, ülkede yıllardan bu yana altı çizilen “düşük ve orta-düşük teknolojiye dayalı sanayi” eleştirilerinin, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim önerilerinin meyve vermeye başladığını gösteriyor. Özellikle son 2 yılda düşük ve orta-düşük teknolojili ürünler tamamen yatay bir seyir izlemiş. Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalatı bir miktar artmış. Ancak yüksek teknolojili ürünlerde çarpıcı bir sıçrama var.

YURT İÇİ

13 Kasım 10:00

■ Eylül ayı ödemeler dengesi

■ Eylül ayı perakende ve ciro endeksleri

15 Kasım 11:00: Ekim ayı bütçe sonuçları

16 Kasım 10:00

■ Ekim ayı konut satışları

■ 2022 yılı Ar-Ge Araştırması

16 Kasım 14:30: Eylül ayı konut fiyat endeksi

YURT DIŞI

14 Kasım 13:00: Euro Bölgesi 2. çeyrek büyüme

14 Kasım 16:30: ABD Ekim tüketici enflasyonu

15 Kasım 16:30:

■ ABD Ekim üretici enflasyonu

■ ABD Ekim perakende satışlar