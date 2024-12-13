SAP’den 'Ne dediğinizi değil, ne demek istediğinizi bilen' yapay zeka

SAP’nin İtalya Genel Müdürü Carla Masperi, “Joule, yapay zekanın yalnızca verimlilik yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda veriyi, insanları ve süreçleri birleştirerek iş değerini artırdığını kanıtlıyor. İş dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” diyor.

Kurumsal uygulama yazılımları pazarının lider oyuncularından SAP, geçtiğimiz yıl iş dünyasının çalışma biçimini değiştirecek, doğal dil kullanan, üretken yapay zeka asistanı Joule’u duyurmuştu.

Joule, birden fazla sistemde yer alan verileri hızlı bir şekilde sıralayarak ve bir bağlama oturtarak, daha akıllı içgörüler oluşturup, güvenli ve mevzuatla uyumlu bir şekilde daha iyi ve hızlı iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor.

Çalışanlar için “en akıllı iş arkadaşı” olarak tanımlanan Joule, iş zekasına yönelik amaca uygun, güvenilir ve sorumlu bir yaklaşımı temel alıyor ve yalnızca ‘ne dediğinizi’ değil, ‘neyi kastettiğinizi yani ne demek istediğinizi’ de anlıyor.

Geçtiğimiz hafta, Joule’un iş dünyasında yaratmayı amaçladığı dönüşümün bir örneğini dinlemek üzere İtalya’nın Milano şehrindeydik.

“İş dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz”

SAP’nin İtalya Genel Müdürü Carla Masperi, “Joule, yapay zekanın yalnızca verimlilik yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda veriyi, insanları ve süreçleri birleştirerek iş değerini artırdığını kanıtlıyor. İş dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” derken, Joule’un, SAP’nin mevcut iş çözümlerine entegre edilerek veri analitiği, süreç optimizasyonu ve iş kararları süreçlerinde devrim yaratmayı hedeflediğini ifade ediyor.

İşletmeler için dönüştürücü güç

Joule, özellikle finans, tedarik zinciri, insan kaynakları ve müşteri deneyimi gibi iş süreçlerinde fark yaratacak çözümler sunuyor. İşletmelerin hızla değişen piyasa koşullarına adapte olmasını kolaylaştırırken, verimliliği ve inovasyonu artırıyor.

SAP’nin sağladığı 100’den fazla generatif yapay zeka kullanım senaryosu arasında Joule’un öne çıkan uygulama alanları, müşteri hizmetlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirketler, Joule’un yeteneklerinden yararlanarak iş süreçlerini optimize ederken, çalışanlarının yenilikçi çözümler geliştirmesine de olanak tanıyor.

SAP Joule’un sunduğu olanaklar, sadece teknolojiyle sınırlı değil; aynı zamanda iş kültürünü ve organizasyonel süreçleri de dönüştürme potansiyeline sahip. SAP, Joule’un gücünü kullanarak, iş dünyasında siloları yıkmayı, iş birliğini artırmayı ve geleceğe dönük çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yenilikçi yapay zeka uygulamasıyla SAP, iş dünyasının dijital dönüşümdeki liderliğini pekiştirmeyi ve daha güçlü, çevik ve yenilikçi bir geleceğe adım atmalarını sağlamayı hedefliyor.

Prysmian, Joule ile enerji geçişi ve dijital dönüşümde fark yaratmayı hedefliyor

Milano’da, SAP iş birliğiyle tüm BT altyapısını buluta taşıyan ve SAP’nin Yapay Zekası Joule’u devreye alan Pysmian’ın deneyimini dinledik. Telekomünikasyon ve enerji kablo sistemleri üreticisi Prysmian, yalnızca dört ay içinde tüm BT altyapısını buluta taşımış ve Joule’u devreye almış. Bu dönüşüm, şirketin enerji geçişi ve dijital dönüşüm stratejilerinde önemli bir adım olmuş.

Yaklaşık 150 yıllık tecrübeye sahip olan ve İtalya borsasında işlem gören Prysmian, 33 bin çalışanı, 108 üretim tesisi ve 27 Ar-Ge merkezi ile 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 2023 yılında 15 milyar Euro’yu aşan cirosuyla şirket, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek enerji geçişi ve dijital dönüşüm alanlarında pazar liderliği hedefliyor.

Prysmian’ın CIO ve CDO’su Giovanni Cauteruccio, “Endüstrideki lider konumumuzu koruyabilmek için yeniliğe sürekli bir odaklanma gerekiyor. SAP’nin yapay zeka çözümleriyle entegrasyonu, özellikle iş süreçlerimizi kolaylaştırma ve hızlandırma açısından büyük bir oyun değiştirici olacak” yorumlarını yapıyor.

Prysmian’ın “RISE with SAP” programını küresel operasyonları ile harmonize ettiğini ifade eden Cauteruccio, bu geçişle birlikte şirketin, dünya çapındaki tesislerinde standart ve özelleştirilmiş işlemleri daha hızlı bir şekilde uygulama yeteneği kazandığını ifade ediyor.

Cauteruccio, “Bu sinerji, projenin maliyetlerini azaltmamıza ve karar alma süreçlerini hızlandırmamıza olanak sağladı” diye ekliyor.

Prysmian, SAP’nin yapay zeka destekli yardımcı aracı Joule’un sağladığı 100 farklı kullanım senaryosundan 26’sını şirket içi operasyonlar ve iş süreçlerinde uygulamaya koymayı planlıyor. Cauteruccio, “Amacımız, enerji geçişi ve dijital dönüşümde öncü bir çözüm sağlayıcı olarak konumumuzu güçlendirmek” diyor.

Joule’un devreye alınması, Prysmian’ın veri ve otomasyon kullanımında yeni bir döneme geçmesini sağlıyor. SAP İtalya Genel Müdürü Carla Masperi de, “Prysmian, Joule sayesinde, farklı birimlerin birlikte daha verimli çalışmasını sağlayacak ve sektörel sorunlara yenilikçi çözümler getirecek” bilgisini veriyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

Prysmian, dijitalleşme yolculuğunda yalnızca teknik altyapısını değil, aynı zamanda iş modellerini de dönüştürerek kablo üreticisinden çözüm sağlayıcısına dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Bu stratejik adım, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik güçlü bir taahhüt içeriyor.

SAP’nin ileri teknolojileriyle sağlanan bu dönüşüm, Prysmian’ın enerji geçişi ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor.

SAP EMEA Bölgesi Yapay Zeka Direktörü (CHİEF AI OFFİCER) Jesper Schleimann: Yapay zeka, KOBİ’lerin rekabetçiliğini artıracak

SAP EMEA Bölgesi Yapay Zeka Direktörü (Chief AI Officer) Jesper Schleimann, İş Yapay Zekası’nın yaygınlaşması ve ölçeklendirilmesinden sorumlu isim. Schleimann ile yaptığımız söyleşide, yapay zekanın insan potansiyelini nasıl dönüştüreceğini ve iş dünyasına etkilerini konuştuk. Schleimann’ın yorumlarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bulut tabanlı teknolojiler bu süreci kolaylaştıracak Türkiye’de, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yapay zeka entegrasyonunda bazı zorluklarla karşılaşabilir; ancak bulut tabanlı teknolojiler bu süreci kolaylaştıracak. Türkiye’deki üretim ve yaratıcılık kapasitesi çok yüksek. Yapay zeka, üretkenliği artırarak KOBİ’lerin daha rekabetçi olmasını sağlayacak. KOBİ’lerin yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmesi için devlet, üniversiteler ve özel sektör arasındaki iş birliği önemli. Bu iş birliği teknolojiye erişimi artırarak, küçük işletmelerin küresel pazarda daha fazla söz sahibi olmasına olanak tanıyacak.”

Daha yaratıcı ve yenilikçi becerileri gerektiren işler “Günümüzde Yapay Zeka (YZ) teknolojileri hızla gelişiyor ve iş dünyasında köklü değişimlere yol açıyor. Bu dönüşüm, yalnızca üretkenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda işlerin kalitesini ve hızını da etkiliyor. Yapay zekanın standart işler için sunduğu imkanlar sayesinde, gelecekte insanların daha yaratıcı ve yenilikçi beceriler gerektiren işlere odaklanması mümkün olacak.

Koordinasyon ve etik alanlarında insanlar ön plana çıkacak

“Bu yeni dönem aynı zamanda koordinasyon ve etik gibi alanlarda insanları ön plana çıkaracak. Yapay zeka, yeni iş pozisyonlarını da ortaya çıkaracak. Özellikle YZ etiği, veri yönetişimi ve YZ ile güçlendirilmiş stratejik analizler gibi alanlarda uzmanlıklara olan talep artacak. YZ etiği, şirketlerin aldıkları karar süreçlerinde kritik bir rol oynayacak. Veriyi doğru yönetmek ve temiz tutmak, bir şirketin diğerlerinden farkını ortaya koyan önemli bir faktör haline gelecek.”

Eğitim ve öğrenim süreçlerini dönüştürecek

“YZ, insanlarla birlikte çalışarak, daha fazla işi daha kaliteli ve hızlı bir şekilde yapmamıza olanak tanıyacak. Bu da insanları daha değerli hale getirecek. Aynı zamanda monoton işleri devralırken, insanlara daha fazla öğrenme ve kendini geliştirme imkanı sunacak. Bu durum, bireylerin potansiyelini artırmak için bir fırsat olarak görülmeli. YZ aynı zamanda eğitim ve öğrenim süreçlerini dönüştürecek ve gelecekte daha kısa çalışma haftalarına geçilebilmesini sağlayacak.”