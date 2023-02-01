Saray medyasında ‘geliyorlar’ paniği

Millet İttifakı’nın önceki gün açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni Saray medyasında tam bir panik yarattı. Bunu tahmin ettiğim için her gün bakmadığım bazı gazeteleri de aldırmıştım dün. Helal olsun verdiğim üçbeş lira, aradığımı bulmakta hiç zorlanmadım bu gazetelerde. “Türkiye’nin iyi gazetesi” olduğunu iddia etmeye devam eden gazeteyle bir zamanlar “Babıalinin Amiral Gemisi” olmakla övünen gazete başta olmak üzere asli misyonu Saray’a yaranmak olan gazetelerde köşe kapmış olan zevat, kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan Mutabakat Metni’ni aşağılamak için canhıraş bir saldırıya geçmişti.

Mutabakat Metni’nin açıklandığı toplantıyı izlemek için Halk TV’yi açtıktan sonra başka hangi TV kanallarının bu toplantıyı canlı yayınladığını merak ederek Digitürk’te yer alan kanalları taramaya başladım. Atladığım kanallar olabilir ama benim o andaki tesbitime göre, Halk TV dışında, Mutabakat Metni’nin açıklandığı toplantıyı canlı yayınlayan diğer kanallar Tele 1, KRT ve Flash TV idi. NTV, CNN Türk ve Habertürk gibi eskiden izlediğim kanallar da dahil olmak üzere diğer kanalların hemen hepsi iktidarın EYT müjdesinin uzun uzadıya anlatıldığı toplantıyı yayınlamayı tercih etmişti.

Yandaş medyada “geliyorlar” paniği

“Türkiye’nin en iyi gazetesi”nin manşetine göre “Türkiye’nin geleceğini karartma metni” idi açıklanan metin. Köşe yazarları da bu manşeti destekleyecek yazılar yazmaya özen göstermişti.

Okan Müderrisoğlu “6’lı masa mutfağından siyasal aşure” başlığını koymuştu yazısına. Hasan Basri Yalçın “Faili meçhul program” başlığını kullanmıştı. Mehmet Barlas’a göre “Eski Türkiye’ye dönüş” mutabakatıydı bu.”FETÖ ve PKK’yı sevindiren tam bir kaos metni” idi bu mutabakat ve bunu hazırlayanların hedefi “ülkenin anahtarlarını küresel efendilerine teslm etmek”ti. Mahmut Övür’e göre ise “Durduracağız, yıkacağız, kaldıracağız mutabakatıydı” bu.

Yılların kurt gazetecisi Yavuz Donat ise daha ihtiyatlı davranarak ilk günden bu kevrana katılmamış ve kışları ısıtılan Keçiören semt pazarında herkesin ne kadar hayatından memnun olduğunu yazmıştı dün.

Eski arkadaşları yazı yazacak gazete bulamazken yıllardan beri büyük bir belagatle Saray’ın ve iktidarı dalkavukluğunu yapanların yerinde olmak istemezdim doğrusu. Cumhurbaşkanı’nın Saray yerine Çankaya’da oturacağı bir Türkiye’yi düşünmek bile onların telaşa kapılmasına yetiyor galiba.

Heyecan faktörü unutulmasın

Mutabakat metninin açıklandığı toplantıda, kapsamlı bir kolektif çalışmanın ürünü olan projeler birbiri ardına açıklanırken büyük salonu dolduran izleyiciler ilk kez yeni Cumhurbaşkanı’nın Çankaya’da oturacağı açıklandığında güçlü bir alkışla karşıladı yapılan açıklamayı.

Bu kadar kapsamlı ve ayrıntılı bir programı birkaç saat içinde anlatmanın kolay olmadığını kabul etmemiz gerekir ama bu programın uygulanması haline Türkiye’de yaşanacak olan büyük değişimin nasıl farklı bir yeni tablo ortaya çıkaracağını ve insanların yaşamını nasıl etkileyeciğini anlatmanın da önemli olduğunu ve seçim sonuçlarını etkileyebileceğini düşünüyorum.