Şarjı paylaşmak

Şu anda tüm dünyada 14,2 milyona ulaşan şarj noktaları 2027’de 45 milyona çıkacak olsa da, dört yıl içinde ev tipi şarj cihazlarının sayısının kamuya açık şarj cihazlarının iki katından fazla olması bekleniyor. Fakat, kamusal ve ev tipi şarj cihazlarının arasında önemli bu fark, şarj noktalarının dağılımının iyileştirilmesi ve kilit alanlara dağıtımın ortaklıklar kurularak hızlandırılması gerektiğini hatırlatıyor.

Borusan EnBW ve Petrol Ofisi iş birliği gibi elektrikli araç şarjı kapsamında yeni inovasyon ve iş modellerine; hükümetlerin mevcut girişimleri daha fazla destekleyecek sistemleri eklemesi gerekiyor. Siteme sokulamayan duvar tipi şahıs cihazları ya da e-şarj, ZES ya da Trugo’nun güçlü DC ağları bile elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmak için yeterli olmadığı ortada…

Apartmanlarda oturanların kendileri için şarj cihazı taktıramamaları probleminin üstüne yeni binalara şarj noktaları eklenmesini zorunlu kılmak gibi düzenleyici girişimler de tam uygulanmıyor. Şarj ağları, trafiğin yoğunluğuna göre ihtiyaç noktalarının daha iyi tespiti veya o hatlardaki trafo ve yüksek gerilim gibi altyapı eksiklerinin belirlenmesiyle zenginleştirilmiyor!.. Sadece AVM’ler ya da yakıt istasyonları değil; yerel yönetimler, ara sokaklar dahil, araç konulan neredeyse her uygun yeri düşünmek zorunda. Şirketlerden bireylere herkesle işbirliği oluşturulmalı. Aksi takdirde elektrikli araçların genelde kabulü sınırlı kalmaya devam edecektir.

Kuzey Amerika’daki Tesla Supercharger ağının yaygınlığının bile çok yakın gelecekte yetersiz kalacağı, tüm rakip otomotiv gruplarının başka bir ortak sistem geliştirmek istemeleriyle görülürken, şarj ağlarında parçalanma kabul edilemez olarak yorumlanıyor.

Farklı ücretlendirme oranları, değişik ödeme sistemleri ve erişim gereksinimleri, toplam alanın büyümesini sınırlamaya devam ediyor. Bir coşkuyla BEV satın alanlar, “orada olmuyor, burası yavaş, şurası çalışmıyor” diyerek elektriklilerden soğuyabiliyorlar.

Şarj şebekelerinin kullanımı kolaylaştırılmalı, tüm lisans sahibi şirketlerin sistemleri birbirine uyumlu birlikte çalışabilir olmalı. Düzenleyici eylemlerle, sahiplik deneyimi basitleştirilmeli!..