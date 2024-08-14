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Siber saldırılara karşı güvenlik duvarları büyük önem taşıyor

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Artuğ Tikiç

Timus Siber Güvenlik Türkiye Ülke Müdürü 

Gelişen teknoloji dünyasındaki bilişim ve sistem arızaları, modern teknolojiyle birlikte kimi zaman bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Bilgisayar donanımı, yazılım uygulamaları ve ağ altyapılarındaki aksaklıklar sonucunda meydana gelen bu arızalar, veri kaybı, performans düşüşleri ve güvenlik açıklarına neden olabiliyor. Kullanıcıları aynı anda etkileme gücüne sahip kitlesel bilişim problemleri konusunda siber güvenlik önlemlerinin en başında sistemlerin güncel tutulması gerek. “Yazılım ve donanım sistemlerinin en son güncellemelerinin yapılması, bilinen güvenlik açıklarının kapatılmasını sağlıyor. Ayrıca, güvenlik açısından erişim kontrollerinin de sınırlı tutulup yetkisiz erişimlerini engellemek için güçlü şifreler kullanılması gerekiyor.

Siber saldırılara karşı güvenlik duvarlarının da büyük önem taşımakta. Güvenlik duvarları, ağ trafiğini denetleyerek ve filtreleyerek, yetkisiz erişimleri ve kötü niyetli saldırıları engelliyor. Ağ üzerinden gelen ve giden veriyi kontrol ederek, zararlı yazılımların ve saldırı girişimlerinin sisteme ulaşmasını önlüyor. 

Çalışanlar siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmeli

Güvenlik yazılımları ve çalışan eğitimleri önemli Antivirüs ve antimalware yazılımları kullanarak, zararlı yazılımlar ve kötü amaçlı kodlardan korunma sağlanabilir. Bu tür yazılımlar, sistemleri sürekli olarak tarayarak tehditleri tespit ediyor ve ortadan kaldırıyor. Ayrıca, çalışanların da siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Phishing saldırıları ve sosyal mühendislik gibi yöntemlerle yapılan saldırılara karşı dikkatli olunması için düzenli eğitimler verilmeli. Olası saldırılara karşı ağ trafiğinin sürekli olarak izlenmesi ve anormal aktiviteler tespit edildiğinde hemen müdahale edilmeli.

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