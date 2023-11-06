Şirketlerimizin 2053 ev ödevi çok fazla

12. Kalkınma Planında 2053 yılı hedefleri oldukça iddialı ve ulaşılması için çok çalışılması gereken hedefler. 2053 yılında Türkiye,

1. Nominal değerle GSYH sıralamasında 10. SAGP’ne ( Satın alma gücü paritesi) göre ise ilk 5 ülke arasında olmak

2. İmalat sanayi çok gelişecek ve şu anda GSYH içindeki yüzde 20.5 olan payı yüzde 30’a çıkacak ve ülkemiz sanayileşmede ilk 10 ülke arasında yer almak.

3. Yüksek teknolojik ürünlerin ihracat içindeki payı yüzde 3’ten yüzde 17’e yükseltmek.

4. Savunma sanayinde dünyada ilk 5 ülke arasında olmak.

5. Dünyanın en değerli 100 markası içinde en az 5 markaya sahip olmak.

6. yüzde 1 olan global ticaretten aldığımız pay yüzde 2’e çıkartmak

7. İşsizlik yüzde 5 olacak.

8. Kadın iş gücünün istihdama katılımı yüzde 35’ten yüzde 60’a çıkacaktır.

9. Dünyada ilk 100 iyi üniversite arasına en az 5 üniversitemiz girecektir.

10. ARGE harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 4’e çıkacak.

11. Küresel yenilik endeksinde ilk 10 ülke arasına girmek

12. İnsani gelişme endeksinde ilk 30’a girmek.

13. Gini katsayısı 0.30’a gerileyecek.

14. Net sıfır emisyon hedefi gerçekleşecek. Bu hedef için her yıl GSYH’nın yüzde 1.7’i kadar yatırım yapılacak.

15. Turizm gelirlerinde dünyada ilk 3 içinde olma

16. Tarımsal üretimde Avrupa’da 1, Dünyada 7. Sırada olmak.

17. Konteyner taşımacılığında 49 milyon TEU’a çıkmak

18. Havayolu ile 600 milyon yolcu taşıma

19. Finans sektörünün teknoloji ihraç edecek konuma gelmek

20. Fintek’lerde dünyada önder ülke olmak

21. Halka açık şirketlerin Pazar değerinin (Market Cap) GSYH tutarını geçmek. (3 Kasım 2023 şirketlerin pazar değeri 10.9 trilyon TL, GSYH tahminimiz 25.5 trilyon TL ve oran yüzde 43 seviyesinde

22. Sermaye piyasasına daha fazla önem verilecek ve öz kaynak ağırlıklı bir fonlama yapısına sahip olunacaktır.

Ülkemizin 2053 yılında Nominal GSYH kriterinde ilk 10 ülke arasına girebilmesi için her yıl ortalama yüzde 6.7 büyüyerek 3.9 trilyon dolar bir GSYH rakamına ulaşması gerekir. 2023 yılı GSYH tahmini 1 trilyon 67 milyar dolardır. SAGP’e göre ilk 5 ülke arasında olmak için ise yıllık ortalama yüzde 5.2 büyüyerek 2053 yılında 9 trilyon 959 milyar dolara ulaşmamız gerekiyor. Güncel GSYH 3.6 trilyon dolar. Bu hesaplamayı yaparken ilk 10 ve ilk 5’teki ülkelerin ortalama yüzde 3 büyüyeceği varsayılmıştır.

Sonuç olarak, 2024-2028 12. Kalınma Planında ülkemiz her yıl ortalama yüzde 5 büyüyerek GSYH 1 trilyon 589 milyar dolara ulaşacak ve 2028 yılında kişi başına GSYH 17 bin 554 dolar olacaktır. Bu rakam SAGP’ne göre 58 bin dolar olup AB standartlarına yaklaşmaktadır. 2053 yılı hedefleri ise daha da yüksektir ancak ulaşılması olanaksız değildir. Bu hedefe ulaşmak şirketler ve bireyler olarak çok çalışmamız gerekecek.