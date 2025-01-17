Sosyal güvenlik priminden istisna aile ve çocuk zammı

Sosyal güvenlik sisteminde, çalışanların aile giderlerine destek olmak, işverenlerin çalışanlarına ek gelir sağlamalarını teşvik etmek ve aile dostu politikalarla çalışma barışını desteklemek amacıyla, işverenler tarafından sosyal güvenlik primi kesintisine tabi olmayan destek ödemeleri yapılabilmektedir. Bu ödemeler belirli yasal düzenlemelerle prim matrahından muaf tutulmaktadır.

27.12.2024 tarih 32765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 01.01.2025-31.12.2025 döneminde uygulanacak asgari ücreti günlük 866,85 TL olarak belirlemiştir.

Bu kapsamda 2025 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak 01.01.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Sigortalıların iş sözleşmelerinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığına bakılmadan,

- Sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan,

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını doldurmamış,

- Lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış,

- Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklara,

- Yaşlarına bakılmadan malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından,

En fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

“Brüt Aylık Asgari Ücret X %2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı- İstisna Tutar= Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.”

01.01.2025- 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönem için Çocuk Zammı hesaplanması (Bir çocuk için):

26.005,50 TL X %2 = 520,11 TL (Aylık) tutarındaki kazançlar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Ayrıca sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının iş sözleşmelerinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığına bakılmadan;

Sigortalının eşinin zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık almaması halinde,

16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

“Brüt Aylık Asgari Ücret X %10 = İstisna tutarı,

Ödenen Aile Zammı – İstisna tutarı = Prime esas kazanca dahil edilecek aile zammı,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.”

01.01.2025- 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönem için Aile Zammı hesaplanması:

26.005,50 TL x %10 = 2.600,55 TL (Aylık) tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.