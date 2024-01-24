Sosyal inovasyon finansmanı için 1,1 trilyon dolarlık taahhüt     

Sosyal girişimler; sosyal ya da çevresel etki yaratmayı öncelikli amaç edinen, gelirinin yarısından fazlasını ticari faaliyetten elde eden ve gelir fazlası ya da karının çoğunu ana amaçları için kullanan kuruluşlar olarak tanımlanıyor.

Sosyal etkinin arttırılması için şirketlerin, kurumların, devletin ve bireylerin sosyal inovasyon ekosistemine dahil olması çok önemli.

Davos Zirvesi’nin iş dünyasının geleceğine dair verdiği mesajlara dün değinmiştik. Bu mesajların başında, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın, kararlı ve kolektif bir eylemi gerektirdiği geliyor.

Schwab Vakfı’nın Sosyal Girişimcilik için Küresel İttifakı da işte bu kapsamda çok değerli bir adım attı ve daha adil, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünyanın inşasını desteklemek üzere Rise Ahead Taahhüdü’nü başlattı. Taahhüt, sosyal girişimcilerin, insan ve gezegen için pozitif değişimi hızlandırma gücünü temel alıyor.

Hedefi, küresel düzeyde özel sektör ile iş birliği yaparak, sosyal inovasyon katılımını artırmak, 1 trilyon 125 milyar dolarlık küresel fon sağlamak ve iklim eylemi, eşitsizlikleri azaltma ve yaşam koşullarını iyileştirme gibi alanlarda anlamlı değişikliklere öncülük etmek.

Özel sektörün kaynaklarını, yaratıcı sorun çözme becerileriyle buluşturacak

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Başkanı Hilde Schwab, “Rise Ahead Pledge, özel sektörün verimliliğini ve kaynaklarını sosyal girişimlerin yaratıcı sorun çözme becerileriyle birleştirecek. Bu sinerji, önemli küresel sorunlara yenilikçi, etki odaklı çözümler sunulmasına yardımcı olabilir ve herkes için daha parlak, daha adil bir geleceği teşvik edebilir” diyor.

Bu arada taahhüt kapsamında bir rapor da yayınlandı. Deloitte iş birliğinde gerçekleştirilen raporun başlığı, “Kurumsal Sosyal İnovasyon Pusulası: Sosyal Girişim Ortaklıkları Yoluyla Etkinin Hızlandırılması”.

Rapor, sosyal inovasyona kurumsal katılım için en iyi uygulamaların derinlemesine bir analizini sunuyor ve misyon odaklı kuruluşlarla işbirliğinin sosyal etki yolculuğunun tüm aşamalarında çok çeşitli ticari faydalar sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Ulusal Dönüşüm Ortaklığı Başkanı Jean-Philippe Courtois, “Başarıyı elde ettikleri kârdan ziyade yaptıkları iyilikle ölçen pozitif etkili girişimciler artık her zamankinden daha önemli. Ancak enerji ve yetenekleri bol olsa da ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukları çözmek doğru teknoloji, iş ortakları ve insanlar arasında sinerji gerektiriyor. Rise Ahead Taahhüdü, sosyal ve çevresel inovasyonu desteklemek için küresel sosyal girişim ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sosyal girişimcilik sektörü hazır giyim endüstrisinden daha büyük

Sosyal girişimcilerin yılda 2 trilyon dolarlık gelirle önemli ekonomik katkılar sağladığı tahmin ediliyor. Bu verilere göre, sosyal girişimcilik sektörü hazır giyim endüstrisinden daha büyük ve çok önemli bir büyüme potansiyeli sahip.

Rise Ahead Taahhüdü de, kurumsal sorumluluğun ötesinde, iş dünyasının geleceği ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişe yönelik küresel hareketin bir parçası olmayı hedefl iyor. Taahhüdü imzalayan şirketler, sosyal girişimcileri destekleyerek ve onlarla birlikte hareket ederek, toplumsal zorlukların temel nedenlerini ele almaya; güçlendirme, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyüme için yollar yaratmaya çalışacaklar.

Kale Grubu, “Rise Ahead Taahhüdü”nü imzalayan ilk Türk şirketi oldu

Kale Grubu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Schwab Vakfı Küresel Girişimcilik İttifakı iş birliği ile oluşturulan Rise Ahead Taahhüdü’nün Türkiye’deki ilk imzacısı, dünyadaki ise ilk 13 imzacısından biri oldu.

Daha sürdürülebilir ve daha eşit bir dünya yolunda atılan önemli bir adımı temsil eden bu taahhüt ile Kale Grubu küresel sorunlara çözüm arayan sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam edeceğinin altını kararlılıkla çizdi.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, başarıyı, elde edilen kardan ziyade amaç odaklılıkla ölçen sosyal girişimcilere büyük değer verdiklerini belirterek, ‘Topluma değer katmak amacıyla onlarla ortak çalışma yapacağımız pek çok platform geliştiriyoruz. 2017 yılında başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı ile sosyal faydayı ilke edinmiş, azim ve cesaretle harekete geçen sosyal girişimcileri desteklemeyi misyon olarak üstlendik. Aynı zamanda da özel sektörün bu konuya bakış açısında bir fark yaratabilmeyi hedefl edik. Bu süreçte kurum içinde ve dışında dönüşümü tetiklemeyi başardık. Türkiye’de örnek oluşturacak bu çalışmalarla sosyal girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağladık. Rise Ahead Taahhüdü’nü imzalayarak bu hedefl erimizi ve çabamızı bir adım daha öteye taşıyor; toplumsal zorlukların temel nedenlerini anlayarak çözüm üretme, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyüme için yeni yollar oluşturmaya söz veriyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.

Taahhüdü imzalayanlar arasında, Kale Grubu’nun yanı sıra Adecco Group’un İnovasyon Vakfı, Bayer Vakfı, EY, IKEA Sosyal Girişimcilik, Lex Mundi Pro Bono Vakfı, Medtronic LABS, Melitta, Microsoft, Sanofi S Vakfı, SAP, SK Group’un Sosyal Değer Geliştirme Çalışmaları Merkezi ve SUEZ yer alıyor.

Taahhüdü ilk aşamada imzalayanlar, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak 2030’a kadar harekete geçme sözü verdi. Şirketler, bu sözleşmeyle, sosyal girişimcilere, finansal ve finansal olmayan destek sağlamak, sosyal girişimlerden satın alma yapmak, sosyal inovasyon ekosistemine finansal destek sağlamak, sosyal girişimciliği iş süreçlerine entegre etmek ve çalışanların şirket içinde sosyal girişimleri geliştirmelerini desteklemek için programlar uygulamak veya genişletmek gibi alanlarda faaliyette bulunmayı taahhüt etti.