Şöyle bir soluklan yiğidim

1 Martta Fed’in faizleri yüzde 6 seviyesine çekme ihtimalini tartışırken 31 Mart’ta kendimizi Fed’in faiz artışlarına yüzde 5 veya yüzde 5,25 seviyesinde son vermesini tartışırken bulduk. Elbette bu değişikliğin baş aktörü hızlı bir şekilde gerileyen enfl asyon değil yaşanan bankacılık krizi oldu. Bugün itibarı ile krizin üzerinden bir ay geçtiği için nedenlerinden ziyade etkilerini veya sonuçlarını taze veriler ışığında sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Kriz küçük bankaları doğrudan etkilediği için verdiğim rakamlar tüm bankacılık sektöründen ziyade küçük olarak sınıfl andırılan bankalara yönelik. Mart 8’i başlangıç noktası olarak alıyoruz ve elimizdeki son tarih de 29 Mart. Bu dönemde 258.7 milyar dolar mevduat çıkışı olmuş. Mevduat çıkışının büyük kısmı güvensizlik kaynaklı olsa da büyük bankalar da dahil olmak üzere düşük faiz oranları nedeni ile sektörden/ mevduatlardan getiriye ( yani para piyasası fonlarına) doğru bir kaçış olduğunu unutmamak gerekiyor.

Mevduat çıkışı yaşandığında hasıl olan fonlama ihtiyacı 22 Mart haftasında 300 milyar doları gördükten sonra 29 Mart itibarı ile 175 milyar dolara gerilemiş. Ellerindeki UST+MBS portföyünde ise 170 milyar dolarlık bir gerileme olmuş. Hatırlayacağınız üzere bu dönemde UST getirilerinde yaşanan gerilemenin portföyleri rahatlatacağın paylaşmıştım. Portföy büyüklüğünde gerileme reel satışı temsil ediyor. En uç noktada Fed faizleri sıfırladığında tüm portföyler artıya "geçirilebilir".

Kredilerin detaylarına da bakalım; ticari ve endüstriyel kredilerde 22.1 milyar dolar gerileme var. Ticari emlak kredileri tarafında miktar 30.3 milyar dolara çıkıyor. Bu konu son zamanlarda ciddi tedirginlik yaratan bir konu ve sanırım bu durum uzun süre devam edecek (bu süre zarfında büyük bankalarda değişim sıfır). Tüketici kredilerinde 1.2 milyar dolar artış yaşanırken konut kredilerinde değişim sıfır. Şu ana kadar veriler mevduat hareketinin genel, kredi sıkışmasının ise yerel olduğuna işaret ediyor. Fed ıskonto penceresi muhtemelen önlem bazlı da kullanıldığı için gerileme sürecektir.

Çarşamba günü açıklanan tutanaklara baktığımızda Fed ekonomistlerinin kredi daralmasını da baz alarak yıl sonuna doğru resesyon beklediklerini görüyoruz. Aynı ekonomistler enfl asyonun da geçici olduğunu savunmuştu. Hepimiz gibi Fed ekonomistlerinin de elinde kristal bir küre yok ve hata yapabiliyorlar.3 Mayıs Fed toplantısında Fed’in elinde bankacılık krizi sonrasında kredilerin seyri ile ilgili iki aylık veri olacak. Bu kadar kısa süre içinde Fed kredi daralması ve enfl asyona etkileri konusunda emin olamaz. Bu nedenle mayıs toplantısında ister 25 baz puan faiz artışına gitsin ister faizleri sabit tutun Fed artışların sona erdiğini net bir şekilde söylemek yerine beklemeye geçtiğini ve gerekirse artışlara yeniden başlayacağını söylemeyi tercih edecektir. Piyasada var olan 2023 yılı içinde 100 baz puanlık indirim beklentisi ise şu anda ne büyüme de de enflasyon dinamikleri tarafından onaylanmıyor.